Beim Spiel St. Pauli gegen Arminia Bielefeld gab es auch wieder Diskussionen um den Video-Schiedsrichter © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 3 Minuten

Beim Spiel Arminia Bielefeld gegen St. Pauli gerät der Video-Schiedsrichter in den Mittelpunkt. In der 3. Liga steht eine Englische Woche an. Der Sport-Tag.