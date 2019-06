Formel Gähn? Nicht beim Großen Preis von Österreich. Max Verstappen beendet die Siegesserie von Mercedes nach einem dramatischen Finish. Der FC Schalke verkündet auf seiner Jahrshauptversammlung einen Neuzugang und eine Vertragsverlängerung.

SPORT1 überträgt die Beachvolleyball-WM vom 28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Anzeige

Und Jan Fordeno triumphiert bei der Ironman-EM.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Formel 1: Verstappen entreißt Ferrari den Sieg

Max Verstappen zieht in den letzten Runden des Österreich-GP an Charles Leclerc vorbei. Sebastian Vettel wird ein Patzer seines Teams beim Reifenwechsel zum Verhängnis. (Zum Bericht)

- European Games: Bitsch erkämpft Karate-Bronze

Auch wenn es für den Final-Kampf um Gold nicht ganz gereicht hat, kann Jana Bitsch bei den European Games in Minsk glänzen. Die Kareteka holt die Bronzemedaille. (Zum Bericht)

- Fußball: Offiziell! Schalke holt Kabak

Schalke 04 macht den Transfer von Verteidigertalent Ozan Kabak vom VfB Stuttgart perfekt. Zudem verlängert mit Weston McKennie ein Leistungsträger. (Zum Bericht)

- Fußball: Scuderi beendet tragische Karriere

Das BVB-Talent beendet seine Karriere als Profi-Fußballer. Nach einer tragischen Verletzung ist das Risiko zu groß geworden. Er bleibt Dortmund aber erhalten. (Zum Bericht)

- Fußball: Schweiz: Drama um Nationalspielerin

In der Schweiz machen sich Fußballfans große Sorgen um eine Nationalspielerin. Florijana Ismaili wird nach einem Badeunfall im Comer See vermisst. Die Suche dauert an. (Zum Bericht)

- Triathlon: Frodeno triumphiert bei Ironman-EM

Jan Frodeno krönt sich bei der Ironman-EM zum Champion. Sebastian Kienle wird Zweiter und beweist trotz einer Einschränkung unglaublichen Kampfgeist. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- U21 will EM-Titel gegen Spanien verteidigen

In der Neuauflage des Finals von 2017 trifft die DFB-Elf bei der UEFA U21 EM auf Spanien (UEFA U21 EM: Spanien - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Während die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz im laufenden Wettbewerb noch ohne Niederlage ist, kassierten die Iberer lediglich im Auftaktspiel gegen Italien eine Pleite.

Das müssen Sie heute sehen

- Beachvolleyball live: FIVB WM

Es ist der absolute Saisonhöhepunkt im Beachvolleyball und SPORT1 ist in Hamburg seit 17 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM mittendrin, wenn zum ersten Mal seit 14 Jahren die Weltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen wird. Besonders fiebern die Fans dem Auftritt von Laura Ludwig entgegen, der amtierenden Weltmeisterin.

- U21-Finale: Die Highlights

Die deutschen Nachwuchskicker wollen ihren Titel gegen Spanien erfolgreich verteidigen. Die Highlights des Finales gibt es ab 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream.

Das Video-Schmankerl des Tages

UEFA U21 EM: So emotional macht Jürgen Klopp Deutschland für das U21-Finale heiß - Liverpool-Coach Jürgen Klopp heizt den U21-Helden über Instagram mächtig ein. Klopps "Kabinen"-Ansprache vor dem Finale der UEFA U21 EM im Video.