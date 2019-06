Auch am Sonntag ist in der Welt des Sports einiges geboten!

Bei den French Open kommt es zum Showdown zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Der Spanier könnte seinen 12. Titel in Roland Garros feiern.

Anzeige

Auch in der UEFA Nations League fällt die Entscheidung: Portugal und die Niederlande spielen den ersten Sieger des neu geschaffenen Wettbewerbs aus. Bei der Frauen-WM greifen u.a. Australien, Brasilien und Englands ins Geschehen ein.

In der Handball-Bundesliga steht der finale Spieltag auf dem Programm: Sowohl im Meisterschaftsrennen, als auch im Abstiegskampf fallen noch Entscheidungen.

Bei SPORT1 gibt es Motorsport in Hülle und Fülle vom Red Bull Ring in Spielberg LIVE im TV zu sehen. Außerdem gibt es das dritte Halbfinal-Spiel zwischen ALBA Berlin und EWE Baskets Oldenburg zu sehen.

Meistgelesene Artikel

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- EM-Qualifikation: Deutschland schlägt Weißrussland

Die deutsche Nationalmannschaft holt im zweiten Spiel der EM-Qualifikation den zweiten Sieg. In Weißrussland gibt sich das DFB-Team beim 2:0 keine Blöße. Die Tore für das deutsche Team erzielen Leroy Sané und Marco Reus. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Frankreich patzt in der Türkei

Weltmeister Frankreich kassiert in der Türkei eine unerwartete Niederlage in der EM-Qualifikation: In Konya unterliegen Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Co. mit 0:2 und müssen die Tabellenführung in der Gruppe H abgeben. (Zum Bericht)

- Frauen-WM: DFB-Team feiert Auftaktsieg

Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem Arbeitssieg in die WM. Dank eines Treffers von Youngster Giulia Gewinn (66.) gewinnt der zweimalige Weltmeister sein Auftaktspiel 1:0 (0:0) gegen China. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel holt erste Pole der Saison

Sebastian Vettel beendet seine Pole-Durststrecke nach 17 Rennen. Der viermalige Weltmeister rast im Qualifying zum Großen Preis von Kanada auf Startplatz eins. WM-Dominator Lewis Hamilton muss sich mit Platz zwei begnügen, Max Verstappen erlebt ein Desaster. (Zum Bericht)

- French Open: Deutsches Doppel schreibt Geschichte

Mit Kevin Krawietz und Andreas Mies gewinnt zum ersten Mal seit 82 Jahren ein deutsches Doppel wieder ein Grand-Slam-Turnier. Die deutschen Tennis-Helden schlagen im Finale die Lokalmatadoren Jeremy Chardy und Fabrice Martin glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (7:3). (Zum Bericht)

- BBL: Bayern zieht ins Finale ein

Titelverteidiger Bayern München zieht erneut ins Playoff-Finale der Basketball Bundesliga (BBL) ein. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic nutzt beim 95:80 (49:41) gegen Aufsteiger Rasta Vechta ihren ersten Matchball. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball: Nations-League-Finale zwischen Portugal und Niederlande

Wer gewinnt die erste Auflage der UEFA Nations League? Im Finale (UEFA Nations League, Portugal - Niederlande ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) treffen Portugal mit Cristiano Ronaldo auf die Niederlande. Zuvor (UEFA Nations League, Schweiz - England ab 15 Uhr im LIVETICKER) spielen die Schweiz und England den dritten Platz aus.

- Fußball: Brasilien greift in WM-Geschehen ein

Am dritten Tag der Frauen-WM greift unter anderem Favorit Brasilien ins Geschehen ein. Die Selecao trifft zum Auftakt auf den krassen Außenseiter Jamaika. (Frauen-WM: Brasilien - Jamaika ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Tennis: Showdown zwischen Nadal und Thiem

Im großen Finale der French Open kommt es zum Generationenduell zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem (French Open, Herren-Finale: Rafael Nadal - Dominic Thiem ab 15 Uhr im LIVETICKER). Der Österreicher setzte sich im Halbfinale überraschend gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic durch. Dennoch geht Nadal als Favorit in die Partie. Der Spanier könnte sich seinen 12. Titel in Roland Garros sichern.

- Handball: Saisonfinale in der HBL

Der finale Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga verspricht Spannung pur: Zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel fällt die Entscheidung im Meisterschaftsrennen. Den Flensburgern reicht ein Zähler gegen den Bergischen HC (HBL: SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC ab 15 Uhr im LIVETICKER) um ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der THW ist gegen die TSV Hannover-Burgdorf (HBL: THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf ab 15 Uhr im LIVETICKER) zum Siegen verdammt und muss gleichzeitig auf Schützenhilfe des BHC hoffen.

Im Abstiegskampf fällt die Entscheidung zwischen dem VfL Gummersbach und der SG BBM Bietigheim.

- Formel 1: Großer Preis von Kanada

Zum ersten Mal in dieser Saison geht in Kanada Sebastian Vettel von der Pole Position ins Rennen (Formel 1: Großer Preis von Kanada ab 20 Uhr im LIVETICKER). Dahinter lauert aber gleich WM-Dominator Lewis Hamilton im Mercedes. Wird der GP von Kanada in Montreal zur Trendwende in der Weltmeisterschaft?

Das müssen Sie heute sehen

- BBL LIVE: Final-Matchball für ALBA

Wer trifft im BBL-Finale auf Bayern München? ALBA Berlin liegt im Halbfinale gegen Oldenburg bereits mit 2:0 in Führung kann beim Tabellenzweiten der regulären Saison den Finaleinzug perfekt machen (BBL-Halbfinale: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). SPORT1 überträgt das dritte Halbfinale LIVE im TV.

- Motorsport: Vollgas in der Alpenrepublik

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg geht das große Motorsport-Wochenende auf SPORT1 weiter. Die Rennen der ADAC Formel 4 (ab 9.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM), des ADAC GT Masters (ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) und des Porsche Carrera Cups (ab 11.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) werden allesamt LIVE im TV übertragen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Beim Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund fängt sich Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller ein Tor vom Anstoßpunkt - und ist stinksauer.

Das irre Anstoßtor im Video