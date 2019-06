Vorhang auf für die European Games 2019 in Minsk.

Am Freitag starten die "Europaspiele" in der weißrussischen Hauptstadt, doch auch in anderen Bereichen des Sports wird kurz vor dem Wochenende wieder einiges geboten.

So kämpft Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle um den Einzug ins Halbfinale, die Mitfavoriten aus Frankreich und England bestreiten bei der UEFA U21 EM ihr jeweils zweites Gruppenspiel.

In der Nacht fand derweil der NBA-Draft statt. Supertalent Zion Williamson wurde an erster Stelle ausgewählt, der Deutsche Joshua Obiesie ging leer aus.

Das ist passiert

- Williamson neuer Nummer-1-Pick

Die New Orleans Pelicans haben im NBA-Draft erwartungsgemäß Supertalent Zion Williamson mit dem ersten Pick ausgewählt. Das deutsche Talent Joshua Obiesie ging leer aus. (Zum Bericht)

- Copa América: Uruguay patzt

Rekordsieger Uruguay hat sich in seinem zweiten Vorrundenspiel mit seinem Starsturm Luis Suarez und Edinson Cavani in Porto Alegre gegen ein sehr junges Team aus Japan mit einem 2:2 (1:1) begnügen müssen. Dabei bekamen die "Urus" noch einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen. (Zum Bericht)

- Kerber erreicht Viertelfinale auf Mallorca

Angelique Kerber ist beim Rasenturnier auf Mallorca durch einen souveränen Sieg über Maria Scharapowa ins Viertelfinale eingezogen. Die Wimbledonsiegerin aus Kiel gewann gegen die Russin glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3. Im Viertelfinale am Freitag trifft Kerber auf Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 6). (Zum Bericht)

- Vettel gibt Freundin das Ja-Wort

Sebastian Vettel hat seine langjährige Lebensgefährtin Hanna Prater geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Bild vom Donnerstag bestätigte eine Ferrari-Sprecherin dem SID. Das Paar, das sich seit Schulzeiten kennt, lebt seit Jahren in der Schweiz und hat die beiden Töchter Emily und Matilda. (Zum Bericht)

- Dänemark leistet DFB-Team Schützenhilfe

Dänemarks U21-Nationalmannschaft hat drei Tage nach der Niederlage gegen Deutschland den ersten Sieg bei der UEFA U21 EM 2019 gefeiert. Die Nordeuropäer bezwangen Österreich 3:1 (1:0). Doppelter Torschütze in Udine war Joakim Mähle (33./77.), zudem traf Andreas Olsen (90.+3). Philipp Lienhart (47.) vom SC Freiburg hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. (Zum Bericht)

- Kamerun nach Last-Minute-Tor im Achtelfinale

Die Fußballerinnen aus Kamerun sind bei der WM mit einem Last-Minute-Sieg gegen Neuseeland ins Achtelfinale eingezogen. Dabei avancierte Ajara Nchout mit einem Doppelpack (57./90.+5) zur Matchwinnerin. Als Gruppensieger zog Europameister Niederlande durch ein 2:1 (0:0) gegen Kanada mit neun Punkten ins Achtelfinale ein. (Zum Bericht)

- Froome in Reha-Einrichtung verlegt

Der schwer gestürzte viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat am Donnerstag das Krankenhaus in St. Etienne verlassen und wurde in eine nicht näher genannte Reha-Einrichtung verlegt. Der Brite war in der vergangenen Woche bei einer Trainingseinheit während des Criterium du Dauphine verunglückt und hatte teils offene Brüche am Oberschenkel, am Brustbein, den Halswirbeln sowie am Ellbogen und den Rippen erlitten. (Zum Bericht)

- Murray kehrt mit Sieg zurück

Andy Murray ist mehr als vier Monate nach seiner Hüftoperation mit einem Sieg im Doppel auf die Profitour zurückgekehrt. Der Wimbledonsieger von 2013 und 2016 gewann an der Seite des Spaniers Feliciano Lopez beim Rasenturnier im Londoner Queens' Club gegen die topgesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah 7:6 (7:5), 6:3. (Zum Bericht)

- U21 demütigt Jovics Serben

Die deutsche U21 marschiert bei der UEFA U21 EM weiter eindrucksvoll in Richtung Halbfinale. Nach dem 3:1-Auftaktsieg ließ die DFB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel auch Serbien keine Chance. Dreimal Luca Waldschmidt (30./37./80.), Marco Richter (16.), Mahmoud Dahoud (69.) und Arne Maier (90.+2) trafen beim 6:1-Erfolg, Andrija Zivkovic (85., Foulelfmeter) gelang lediglich der Ehrentreffer.

- Gegner für DFB-Team steht fest

Die deutschen Frauen treffen im WM-Achtelfinale auf Nigeria. Erst spät am Donnerstagabend stand der Gegner nach einer wahren Zitterpartie fest. Chile brauchte gegen Thailand einen Sieg mit drei Toren Unterschied, um Nigeria den Platz in der K.o.-Runde abzujagen. Beim 2:0-Sieg (0:0) trafen die Südamerikanerinnen zusätzlich noch dreimal die Latte, einmal bei einem Foulelfmeter in der 86. Minute. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Zverev heiß aufs Halbfinale

Nach der Enttäuschung bei, ATP-Turnier in Stuttgart hat Alexander Zverev in Halle wieder zurück in die Spur gefunden. Gegen den Belgier David Goffin (Noventi Open: David Goffin - Alexander Zverev, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) kämpft die deutsche Nummer eins bei den Noventi Open um den Einzug ins Halbfinale.

- Rekordsieger Ägypten eröffnet Africa-Cup

Anders als bisher findet der Afrika-Cup 2019 nicht Anfang des Jahres statt, sondern an den Spielplan der großen europäischen Ligen angepasst in den Sommermonaten nach Saisonende. Im Eröffnungsspiel bekommt es Gastgeber und Rekordsieger Ägypten mit Außenseiter Simbabwe zu tun (Afrika-Cup: Ägypten - Simbabwe, ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- European Games live

50 Länder, 15 Sportarten und über 4.000 Athletinnen und Athleten: Die European Games 2019, die von Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019 in Minsk stattfinden, sind das Highlight des europäischen Sport-Sommers - und auf SPORT1 sind auch die deutschen Sportfans ab 14.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM mittendrin.

- Fußball live, UEFA U21 EM 2019: England - Rumänien

Während England mit einer Niederlage in die UEFA U21 EM gestartet ist, feierte Rumänien einen etwas überraschenden Auftaktsieg gegen die leicht favorisierten Kroaten. Diesen gilt es nun im Duell mit den "Three Lions" (UEFA U21 EM: England - Rumänien, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) zu veredeln, um einen wichtigen Schritt Richtung Halbfinale zu machen.

Fußball live, UEFA U21 EM 2019: Frankreich - Kroatien

Die A-Nationalmannschaften von Frankreich und Kroatien standen sich 2018 im Finale der Weltmeisterschaft gegenüber, nun treffen die U21 beider Länder bei der EM aufeinander (UEFA U21 EM 2019: Frankreich - Kroatien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Dabei werden die Kroaten diesmal auf ein besseres Ende hoffen, um mit einem Sieg mit "Les Bleues" gleichzuziehen.

Die Tee Off Night ist der Startschuss der BMW International Open 2019 in Eichenried. Die Stars aus Sport und Unterhaltung freuen sich auf ein packendes Turnier.