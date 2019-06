Am Samstag rollt wieder das runde Leder: Die deutschen Frauen bestreiten bei der WM ihr Achtelfinale, außerdem stehen Italien und Spanien bei der U21 EM unter großem Druck.

Bei den European Games stehen die ersten Medaillen-Entscheidungen an, Deutschland will gleich zu Beginn jubeln.

Martin Kaymer will hingegen seine Führung bei den BMW International Open auch am dritten Tag erfolgreich verteidigen.

Das ist passiert

- Seider im NHL-Draft überraschen früh gewählt

Moritz Seider ist beim NHL-Draft 2019 überraschend früh ausgewählt worden. Die Detroit Red Wings sicherten sich das deutsche Eishockey-Talent bereits mit dem sechsten Pick. Der 18-Jährige zeigte sich im Anschluss "geschockt". (Zum Bericht)

- Kaymer nimmt Sieg ins Visier

Martin Kaymer hat seine Ambitionen auf den Turniersieg bei den 31. BMW-Open in Eichenried eindrucksvoll untermauert. Der 34 Jahre alte Golfprofi liegt mit 133 Schlägen nach zwei Runden bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier an der Spitze. Nach einer 67er-Runde zum Start benötigte Kaymer auf dem Par-72-Kurs am Freitag 66 Schläge. (Zum Bericht)

- Coman besiegelt Englands EM-Aus

Rumäniens U21 hat bei der EM ihre zweite Überraschung perfekt gemacht und die Halbfinal-Teilnahme so gut wie sicher. Die Rumänen setzten sich in einem temporeichen Spiel am Ende mit 4:2 durch und schossen den Mitfavoriten damit gleichzeitig aus dem Turnier. Mann der Partie war Florinel Coman mit einem Doppelpack. (Zum Bericht)

- Kerber kämpft sich ins Halbfinale

Angelique Kerber hat beim Rasenturnier in Mallorca das Halbfinale erreicht und etwas mehr als eine Woche vor dem Wimbledon-Start weiter aufsteigende Form gezeigt. Die Deutsche besiegte die Französin Caroline Garcia 6:3, 7:6 (7:5) und trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic. Auch Julia Görges zeigte sich beim WTA-Turnier in Birmingham in guter Form und zog ins Halbfinale ein. (Zum Bericht)

- Hoffnung auf Marozsan-Comeback

Spielmacherin Dzsenifer Marozsan ist nach ihrem Zehenbruch womöglich doch schon eine Option für das WM-Achtelfinale der deutschen Fußballerinnen am Samstag (17.30 Uhr) gegen Nigeria. "Sie geht mit ins Training, dann schauen wir, wie der Fuß reagiert", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag. (Zum Bericht)

- Dembele schießt Frankreich zum Sieg

Frankreich hat bei der U21-EM die Tür zum Halbfinale ganz weit aufgeschlagen. Die Équipe Tricolore setzte sich im zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien mit 1:0 (1:0) durch und weist in der Gruppe C nun ebenso wie das Überraschungsteam aus Rumänien sechs Punkte auf. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frauen-WM: Deutschland will ins Viertelfinale

Mit den deutschen Frauen beginnt die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft in Frankreich. Alexandra Popp und Co. sind nach drei Zu-Null-Siegen in der Gruppenphase klarer Favorit gegen Nigeria (Frauen-WM: Deutschland - Nigeria ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss folgt das zweite Achtelfinale zwischen Norwegen und Australien. (Frauen-WM: Nowegen - Australien ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Formel 1: Qualifying in Le Castellet

Beim letzten Rennen in Montreal holte Sebastian Vettel die erste Pole Position der Saison für Ferrari. Die Strecke in Frankreich liegt der Scuderia nicht so gut wie die in Kanada, dennoch will der Deutsche Mercedes und Lewis Hamilton Paroli bieten. (Formel 1: Qualifying in Le Castellet ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- Copa América: Brasilien unter Druck

Die Selecao ging als Topfavorit in die Copa América im eigenen Land. Nach dem 0:0 gegen Venezuela sind die Fans aber unruhig geworden. Im dritten Gruppenspiel gegen das punktgleiche Peru droht Brasilien das Verpassen des Gruppensieges. Sogar Venezuela als Dritter könnte noch vorbeiziehen. (Copa América: Brasilien - Peru ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- UEFA U21 EM mit Spanien und Italien live

Als Topfavoriten gestartet drohen Spanien und Italien das Aus nach der Gruppenphase der U21 EM. Nach zwei Gruppenspielen haben die beiden Teams erst drei Punkte auf dem Konto, ein Sieg zum Abschluss ist Pflicht.

- European Games live

Nach der Eröffnungsfeier und einigen Gruppenspielen am Freitag stehen am Samstag die ersten Entscheidungen in Minsk an. Außerdem greifen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov in das Tischtennis-Einzel ein.

- Bundesliga Aktuell live

Bundesliga Aktuell präsentiert auch in der Bundesliga-Sommerpause um 15, 16.15, 18.30 und 20.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Golf: BMW International Open live

Die BMW International Open finden im Rahmen der European Tour statt und garantieren Jahr für Jahr Golf der Extraklasse.

Das Video-Schmankerl des Tages

An Tag zwei der BMW International Open gelingt einem Golfprofi aus Indien ein Hole in One. Zur Belohnung darf er sich über ein ganz besonderes Geschenk freuen.