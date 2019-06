Am Samstag rollt wieder das runde Leder: Die deutschen Frauen bestreiten bei der WM ihr Achtelfinale, außerdem stehen Italien und Spanien bei der U21 EM unter großem Druck.

Bei den European Games standen die ersten Medaillen-Entscheidungen an, Deutschland holte sich gleich zwei Medaillen. Im Bogenschießen verpassten Lisa Unruh & Co. dagegen Edelmetall.

Anzeige

Martin Kaymer hat seine Siegchancen bei den BMW International Open am dritten Tag drastisch reduziert. Das Gleiche gilt für Sebastian Vettel beim Großen Preis von Frankreich nach Platz sieben im Qualifying. Die Pole holte sich Lewis Hamilton.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Kaymer verspielt bricht bei BMW International Open ein

Am dritten Tag der BMW International Open verspielt Martin Kaymer seine hervorragende Ausgangsposition. Mit neun Schlägen mehr als am Freitag fällt er zurück. (Zum Bericht)

- Hamilton fährt auf Pole - Desaster für Vettel

Lewis Hamilton hat beim Qualifying zum Großen Preis von Frankreich erneut seine Klasse unter Beweis gestellt und sich die Pole Position gesichert. Sebastian Vettel dagegen erlebte ein Desaster (Zum Bericht)

- Görges erreicht Finale von Birmingham

Julia Görges steht nach einem klaren Sieg über Petra Martic im Endspiel des WTA-Turniers von Birmingham. Dort trifft sie auf eine French-Open-Siegerin. (Zum Bericht)

- Bogenschützinnen verpassen Bronze

Bei den European Games verpassen die deutschen Bogenschützinnen die Bronzemedaille. Im kleinen Finale bleibt das Team um Lisa Unruh gegen Dänemark ohne Chance. (Zum Bericht)

- Erste Medaille für Deutschland bei European Games

Erste Medaille für die deutschen Athleten bei den European Games in Minsk. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole sichern sich Christian und Sandra Reitz Bronze. (Zum Bericht)

- Judoka Starke holt Bronze

Judoka Pauline Starke hat bei den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Im rein deutschen Kampf um Platz drei setzte sich die 22-Jährige in der Gewichtsklasse bis 57 kg gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Sappho Coban durch. (Zum Bericht)

- Zverev-Schreck erreicht Finale in Halle

Große Freude bei David Goffin. Der Bezwinger von Alexander Zverev steht im Finale des ATP-Turniers von Halle. Dort könnte einer der größten aller Zeiten warten. (Zum Bericht)

- Wende im Poker um de Ligt

Matthijs de Ligt soll sich für einen Wechsel zu Juventus Turin entschieden haben - dank Cristiano Ronaldo? Auch einen PSG-Star könnte es zu Juve ziehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frauen-WM: Deutschland will ins Viertelfinale

Mit den deutschen Frauen beginnt die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft in Frankreich. Alexandra Popp und Co. sind nach drei Zu-Null-Siegen in der Gruppenphase klarer Favorit gegen Nigeria (Frauen-WM: Deutschland - Nigeria JETZT im LIVETICKER). Im Anschluss folgt das zweite Achtelfinale zwischen Norwegen und Australien. (Frauen-WM: Nowegen - Australien ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Copa América: Brasilien unter Druck

Die Selecao ging als Topfavorit in die Copa América im eigenen Land. Nach dem 0:0 gegen Venezuela sind die Fans aber unruhig geworden. Im dritten Gruppenspiel gegen das punktgleiche Peru droht Brasilien das Verpassen des Gruppensieges. Sogar Venezuela als Dritter könnte noch vorbeiziehen. (Copa América: Brasilien - Peru ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- UEFA U21 EM mit Spanien und Italien live

Als Topfavoriten gestartet drohen Spanien und Italien das Aus nach der Gruppenphase der U21 EM. Nach zwei Gruppenspielen haben die beiden Teams erst drei Punkte auf dem Konto, ein Sieg zum Abschluss ist Pflicht. SPORT1 zeigt die Partien Belgien - Italien und Spanien - Polen ab 20.55 Uhr in einer Konferenz LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- European Games live

Nach der Eröffnungsfeier und einigen Gruppenspielen am Freitag stehen am Samstag die ersten Entscheidungen in Minsk an. SPORT1 begleitet die European Games bis 20.55 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- Bundesliga Aktuell live

Bundesliga Aktuell präsentiert auch in der Bundesliga-Sommerpause um 15, 16.15, 18.30 und 20.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Golf: BMW International Open live

Die BMW International Open finden im Rahmen der European Tour statt und garantieren Jahr für Jahr Golf der Extraklasse. SPORT1 zeigt die dritte Runde des Turniers im Golfclub München Eichenried mit Martin Kaymer. Ab 23 Uhr gibt es die Highlights des dritten Tages im TV und LIVESTREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Schreckmoment: Golfer schießt Glas eines Fans kaputt

Bei den BMW International Open hat Golfprofi Jordan Smith für ein ungewolltes Kuriosum gesorgt: Sein Schlag verfehlte das Grün, traf dafür aber das Glas eines Fans auf der Tribüne.