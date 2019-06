Zweiter Anlauf für Alexander Zverev! Nach Dauerregen am Mittwoch hofft die deutsche Nummer eins im Viertelfinale von Roland Garros gegen Novak Djokovic auf den ersten Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale.

In der Nations League steht das zweite Halbfinale auf dem Programm. Die Niederlande treffen auf England. Ausgespielt wird der Finalgegner von Portugal.

Das ist passiert

- NBA: Warriors unterliegen trotz Curry-Gala

Die Golden State Warriors haben Spiel drei der NBA-Finals verloren und liegen in der Best-of-Seven-Serie gegen die Toronto Raptors mit 1:2 in Rückstand. Stephen Curry musste trotz 47 Punkten den Platz als Verlierer verlassen. (Zum Bericht)

- Fußball: Neymar muss bei Copa America passen

Superstar Neymar hat sich kurz vor dem Beginn der Copa America eine Verletzung zugezogen. Der brasilianische Nationalspieler zog sich im Vorbereitungsspiel gegen Katar (2:0) einen Bänderriss im Knöchel zu und verpasst damit auch das Südamerika-Turnier. (Zum Bericht)

- Nations League: Ronaldo lässt Portugal jubeln

Portugal schockt die Schweiz und erreicht in der Nations League das Endspiel. Cristiano Ronaldo wird zum Matchwinner, für Wirbel sorgt ein kurioser Videobeweis. (Zum Bericht)

- Fußball: Buffon verlässt PSG nach einem Jahr

Nach nur einer Saison gehen Paris Saint-Germain und Gianluigi Buffon schon wieder getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag mit dem Keeper wird nicht verlängert. (Zum Bericht)

- Fußball: Kovac fehlt in Rafinhas Danke-Post

Rafinha verabschiedet sich nach 13 Jahren in Europa von seinen Mitspielern, Trainern und Managern. In seinem Abschiedspost nennt er zahlreiche Namen - nur einer fehlt. (Zum Bericht)

- Fußball: Skandal-Finale wird wiederholt

Das Finalrückspiel der afrikanischen Champions League dauert nur eine Stunde, dann wird es nach einem Videobeweis-Eklat abgebrochen. Jetzt wird es wiederholt. (Zum Bericht)

- Fußball: Maradona will United-Trainer werden

Diego Armando Maradona bringt sich plötzlich bei Manchester United als Kandidat für den Trainerjob ins Spiel - und kritisiert Superstar Paul Pogba scharf. (Zum Bericht)

- Tennis: Dauerregen verhindert Zverev-Match

Der Mittwoch bei den French Open fällt komplett ins Wasser. Wegen Dauerregen finden alle Partien erst am Donnerstag statt. Auch Alexander Zverev ist betroffen. (Zum Bericht)

- BBL: ALBA legt gegen Oldenburg nach

ALBA Berlin steht in den Playoffs dicht vor dem Sprung ins Endspiel. Der Vizemeister gewinnt auch Spiel zwei gegen Oldenburg und benötigt nur noch einen Sieg. (Zum Bericht)

- Handball: DHB-Frauen lösen WM-Ticket

Die deutschen Handballerinnen gewinnen das Playoff-Rückspiel gegen Kroatien. Lohn ist die Qualifikation für die WM Ende des Jahres in Japan. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Zverev kämpft um ersten Einzug ins Halbfinale

Noch nie stand Alexander Zverev im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Viertelfinale der French Open soll es gegen Novak Djokovic (French Open: Novak Djokovic - Alexander Zverev am Donnerstag ab etwa 13.15 Uhr im LIVETICKER) nun mit dem erstmaligen Einzug in die Runde der letzten Vier klappen. Dorthin will auch Dominic Thiem, der auf den Russen Karen Khachanov trifft (French Open: Dominic Thiem - Karen Khachanov am Donnerstag ab etwa 13.15 Uhr im LIVETICKER).

- Tennis: Halep will nächsten Schritt zur Titelverteidigung machen

Drei Siege ist Simona Halep noch von der Titelverteidigung bei den French Open entfernt. Im Viertelfinale trifft die Rumänin auf Amanda Anisimova (French Open: Simona Halep - Amanda Anisimova am Donnerstag ab 12 Uhr im LIVETICKER). Außerdem spielen Madison Keys und Ashleigh Barty gegeneinander (French Open: Madison Keys - Ashleigh Barty am Donnerstag ab 12 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball: Kracher-Halbfinale in der Nations League

Im zweiten Halbfinale der Nations League treffen die Niederlande auf England (Nations League: Niederlande - England am Donnerstag um 20.45 Uhr im LIVETICKER). Dabei ermitteln beide Mannschaften den Finalgegner von Gastgeber Portugal.

- Darts: World Cup of Darts mit Deutschland

Beim World Cup of Darts wird der Team-Weltmeister ausgespielt. Je zwei Spieler bilden ein Team, für Deutschland sind das Max Hopp und Martin Schindler. Am Donnerstag steigt die 1. Runde in Hamburg, Deutschland trifft dabei auf Ungarn (World Cup of Darts: Ungarn - Deutschland ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Wasserball LIVE: Hannover kämpft ums Halbfinale

Die besten acht Teams spielen in der LEN Champions League am Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale. Ausrichter ist Waspo 98 Hannover, das in seinem Viertelfinale auf die italienische Mannschaft ASD Pro Recco trifft. SPORT1 überträgt LIVE. (LEN Champions League, Viertelfinale: ASD Pro Recco - Waspo 98 Hannover am Donnerstag um 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das DFB-Team lädt in Aachen zum öffentlichen Training inklusive Spiel ein. Dabei zeigt sich besonders Marco Reus gut aufgelegt - und netzt doppelt.