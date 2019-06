Bei den European Games in Baku ist am Mittwoch Tischtennis angesagt. Bei den Herren kämpft Timo Boll um den Einzug ins Finale. Bei den Damen ist mit Han Ying ebenfalls noch eine Deutsche im Kampf um die Medaillen vertreten.

Bei der Frauen-WM stehen die Viertelfinalisten fest. Neben den Italienerinnen haben auch die Niederlande den Sprung unter die letzten acht Teams geschafft. Gegen Japan profitierte Oranje aber von einem umstrittenen Elfmeter.

Das ist passiert

- Frauen-WM: Niederlande folgt Italien ins Viertelfinale

Bei der Frauen-WM steht nach Italien auch das Team aus den Niederlanden im Viertelfinale. Im Spiel gegen Japan bringt ein umstrittener Handelfmeter kurz vor dem Ende die Entscheidung. (Zum Bericht)

- Afrika Cup: Kamerun feiert Auftaktsieg

Erfolgreicher Beginn für die Mannschaft aus Kamerun. Dem Titelverteidiger gelingt zum Auftakt des Afrika Cups gegen Guinea-Bissau ein nie gefährdeter Sieg. (Zum Bericht)

- Fußball: Elfmeterregel soll geändert werden

Nach den Diskussionen bei der Frauenfußball-WM soll die neue Elfmeterregel dauerhaft entschärft werden. Die Gelben Karten für die Torhüter sollen im Elfmeterschießen wieder abgeschafft werden. Die Regel findet auch bei der Copa América Anwendung. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber im Achtelfinale - Petkovic ausgeschieden

Beim WTA-Turnier in Eastbourne steht Angelique Kerber nach einem Sieg gegen Samantha Stosur im Achtelfinale und folgt damit Anna-Lena Friedsam. Für Andrea Petkovic ist nach einer Pleite gegen Caroline Wozniacki dagegen bereits Endstation. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Lisicki gewinnt erste Runde der Qualifikation

Starker Auftritt von Sabine Lisicki in der ersten Runde der Wimbledon-Qualifikation! Die von den Wimbledon-Verantwortlichen mit einer Wildcard ausgestatteten Berlinerin bezwang die an Nummer 27 gesetzte Ungarin Timea Babos mit 6:3, 3:6, 6:3. Nach dem Match wird sie emotional. (Zum Bericht)

- MLB: Yankees schreiben Geschichte

Die New York Yankees haben in der MLB für eine Bestmarke gesorgt. DJ LeMathieu erzielte beim 4:3-Sieg gegen die Toronto Blue Jays einen Homerun, es war bereits das 28. Spiel der Yankees in Serie mit mindestens einem Homerun. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Lisicki muss in Wimbledon-Quali liefern

Vor sechs Jahren noch im Finale, diesmal nur dank einer Wildcard überhaupt in der Qualifikation: Sabine Lisicki hat eine beispiellose Talfahrt hinter sich. In Wimbledon will sie den ersten Schritt zurück zu alter Stärke machen. Dabei bekommt sie es in der zweiten Runde mit Ankita Raina zu tun (ab 12 Uhr im LIVETICKER).

