Die deutsche Nationalmannschaft muss sich bei der UEFA U21 EM 2019 im Duell mit Spanien knapp geschlagen geben.

Die Formel 1 bleibt beim Großen Preis von Österreich sogar noch nach Rennende spannend und Uli Hoeneß sendet eine verbale Spitze in Richtung Dortmund.

In London ist es endlich soweit: Mit Wimbledon startet das älteste und prestigeträchtigste Grand-Slam-Turnier. Und es kommt zum Auftakt direkt zu einem Kracher.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- UEFA U21 EM 2019: Deutschland verliert Finale

Der Titelverteidiger ist entthront. Das deutsche Team muss sich Spanien knapp geschlagen geben. Für die Aufreger sorgen ein böses Foul und ein Patzer von Torhüter Alexander Nübel. Bitter ... (Zum Bericht).

- Formel 1: Verstappens Sieg bestätigt

Max Verstappen entreißt Charles Leclerc den Sieg beim Großen Preis von Österreich kurz vor Schluss. Sein Überholmanöver sorgt für Ärger, doch drei Stunden nach dem Rennen steht endlich fest: Der Sieg hat Bestand (Zum Bericht).

- Beachvolleyball-WM: Bittere Pleite für Ludwig und Kozuch

Im ersten Satz läuft es noch blendend, dann brechen Laura Ludwig und Maragarta Kozuch im Duell mit zwei Brasilianerinnen ein. Jetzt muss im letzten Gruppenspiel dringend ein Sieg her (Zum Bericht).

- Hoeneß stichelt gegen BVB

Sommerpause? Nicht mit Uli Hoeneß. Der Bayern-Boss spricht über die Transferoffensive von Hauptkonkurrent Borussia Dortmund - und zeigt sich wenig beeindruckt (Zum Bericht).

- Darts: Sensationssieger in Tschechien

Bei den Czech Darts Open triumphiert sensationell ein Engländer, der erst seit kurzer Zeit in der PDC spielt. Gerwyn Price scheitert nach seinem Neun-Darter früh (Zum Bericht).

- Yankees schlagen Red Sox erneut

Rekordchampion New York Yankees hat bei der Europa-Premiere der Major League Baseball (MLB) im Londoner Olympiastadion beide Spiele gegen Meister Boston Red Sox gewonnen. Der 27-malige World-Series-Champion siegte im ersten Spiel am Samstag 17:13, am Sonntag entschieden die "Bronx Bombers" die zweite Partie mit 12:8 für sich. (Zum Bericht)

- Madagaskar weiter - Salah trifft

Die Nationalmannschaften aus Uganda und Madagaskar haben beim Afrika-Cup in Ägypten das Achtelfinale erreicht. Uganda zog zum Abschluss der Gruppe A trotz eines 0:2 (0:1) gegen den schon zuvor qualifizierten Gastgeber und Gruppensieger Ägypten in die Runde der besten 16 ein, und Madagaskar eroberte in der Gruppe B durch ein 2:0 (1:0) gegen den bisherigen Spitzenreiter Nigeria. Ägyptens Superstar Mohamed Salah (36.) stellte für die "Pharaonen" durch sein zweites Turniertor die Weichen zum dritten Sieg im dritten Spiel. (Zum Bericht)

- Semenya siegt bei Comeback

Olympiasiegerin Caster Semenya hat beim Diamond-League-Meeting in Stanford/Kalifornien ein erfolgreiches Comeback über 800 m gefeiert. Beim ersten Start über ihre Paradestrecke seit dem Sieg am 3. Mai in Doha/Katar gewann die 28-jährige Südafrikanerin in 1:55,70 Minuten und blieb zum 31. Mal in Folge ungeschlagen. (Zum Bericht)

- Hammer! Durant verlässt Warriors

Kevin Durant hat bereits in der ersten Stunde der Free Agency über die Instagram-Plattform "The Boardroom" die Entscheidung über seine Zukunft bekanntgegeben - und die hat es in sich. Der 30-Jährige wird bei den Brooklyn Nets unterschreiben und die Golden State Warriors verlassen. Bei den Nets trifft er auf prominente neue Teamkollegen: Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen auch Durants guter Freund DeAndre Jordan (New York Knicks) sowie Kyrie Irving (Boston Celtics) vor einer Unterschrift in Brooklyn stehen. (Zum Bericht)

- Schalkes McKennie schießt USA ins Halbfinale

Der Schalker Weston McKennie hat die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft beim Gold-Cup vor einer Blamage bewahrt und ins Halbfinale geschossen. Der Titelverteidiger setzte sich dank des Kopfballtreffers des 20-Jährigen (25.) im Viertelfinale von Philadelphia mühsam 1:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Curacao durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Auftakt in Wimbledon

Das Warten hat ein Ende, die Hauptrunde in Wimbledon steht an. Aus deutscher Sicht geht es gleich mit einem echten Kracher los: Philipp Kohlschreiber muss in der ersten Runde gegen Novak Djokovic antreten. Es wird wohl mindestens ein Wunder brauchen, um den großen Favoriten schlagen zu können (Wimbledon 2019: Spielplan, Ergebnisse und alle Partien im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Beachvolleyball-WM live

Es ist der absolute Saisonhöhepunkt im Beachvolleyball und SPORT1 ist in Hamburg ab 18 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM mit dabei , wenn zum ersten Mal seit 14 Jahren die Weltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen wird. Am Montag sind vier deutsche Teams im Einsatz. Unter anderem am Start: Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur.

Das Video-Schmankerl

Zirkus-Tor und Fallrückzieher! Marcelos Sohn wird zum Internet-Hit

Der neunjährige Sohn von Real Madrids Star Marcelo verzückt die sozialen Medien mit seinen Kunststücken. Bei Reals U10 gelingt Enzo ein Geniestreich.