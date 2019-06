Bei der Frauen-WM haben Italien und England das Achtelfinale erreicht. Eintracht Frankfurt hat einen Ersatz für Luka Jovic gefunden.

In Stuttgart kämpft Jan-Lennard Struff um den Einzug ins Finale.

Das ist passiert

- Brasilien startet erfolgreich in Heim-Copa

Dank eines Doppelschlags von Philippe Coutinho hat die brasilianische Nationalmannschaft einen erfolgreichen Auftakt bei der Copa América im eigenen Land gefeiert.

Zur Pause noch mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet, besiegten die hochfavorisierten Gastgeber im nicht ausverkauften Morumbi-Stadion von Sao Paulo die Auswahl Boliviens mit 3:0 (0:0) und machten damit den ersten Schritt Richtung Finale der Südamerika-Meisterschaft am 7. Juli in Rio de Janeiro. (Zum Bericht)

- Kaymer fällt weit zurück

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei der 119. US Open im kalifornischen Pebble Beach frühzeitig alle Chancen auf ein Top-Resultat verspielt.

Nach seiner guten Auftaktrunde spielte der 34-Jährige aus Mettmann auf dem Par-71-Kurs am Freitag nur eine 75, damit fiel er um 40 Positionen auf Rang 56 zurück und schaffte mit insgesamt 144 Schlägen nur hauchdünn den Cut. (Zum Bericht)

- Presse-Eklat bei Energie Cottbus

Eklat bei der Mitgliederversammlung von Drittliga-Absteiger Energie Cottbus. Ursprünglich sollte die Lage des Vereins nach dem Abstieg in die Regionalliga diskutiert werden - doch dies geriet gleich zu Beginn der Veranstaltung in den Hintergrund. (Zum Bericht)

- Fußball: Union mit neuem Hauptsponsor

Das Immobilienunternehmen Aroundtown SA ziert ab der kommenden Saison die Brust der Köpenicker. Der Vertrag gilt für zwei Jahre mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Dies gab der Verein am Freitag bekannt. (Zum Bericht)

- Darts: 13-Jähriger besiegt Darts-Legende

In einem Schaukampf beim SAP Darts Slam in Frankfurt hat ein Schüler niemand Geringeres als den 16-maligen Weltmeister und Darts-Legende Phil Taylor besiegt. Mit 4:1 sorgte Bennett für ungläubiges Staunen bei den Zuschauern und große Augen bei Taylor. (Zum Bericht)

- Fußball: U21 in Italien angekommen

Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz landete am Freitag nach einem 70-minütigen Flug in Triest und erreichte nach kurzer Busfahrt das Teamhotel in Fagagna vor den Toren von Udine. Das erste Training findet am Samstag um 11.00 Uhr statt. (Zum Bericht)

- Frauen-WM: Italien im Achtelfinale nach Gala - England müht sich

Die italienischen Fußballerinnen sind vorzeitig ins Achtelfinale der WM in Frankreich eingezogen, der frühere Weltmeister Japan feierte derweil seinen ersten Sieg. Italien löste das Ticket für die K.o.-Runde durch ein ungefährdetes 5:0 (2:0) gegen den WM-Debütanten Jamaika. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Eintracht holt Jovic-Ersatz

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für seinen zu Real Madrid abgewanderten Top-Torjäger Luka Jovic gefunden. Wie die Hessen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad an den Main. (Zum Bericht)

- Fußball: PSG trennt sich von Sportdirektor

Paris Saint-Germain hat sich von Sportdirektor Antero Henrique getrennt. Im Machtkampf mit Thomas Tuchel zieht Henrique nun den Kürzeren. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Auslosung 1. Runde des DFB-Pokals

Während sich die meisten Spieler aktuell im wohlverdienten Sommerurlaub befinden, laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison bereits auf Hochtouren.

Erster Schritt ist hierbei die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals, welche am Samstag im Rahmen der ARD-Sportschau (DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde, ab 18 Uhr im LIVETICKER) gezogen wird. Als Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund fungiert dabei die frühere Nationalspielerin Nia Künzer.

In dieser Saison zeigt SPORT1 erstmals Spiele des Pokal-Wettbewerbs live

- Frauen-WM: Niederlande - Kamerun und Kanada - Neuseeland

In der Gruppe E könnten heute schon die Vorentscheidungen Richtung K.o.-Runde fallen. Mit den Niederlande und Kanada sind die beiden Gewinner des ersten Spieltages gegen die Verliererteams im Einsatz. Zuerst wollen die Niederländerinnen gegen Kamerun den zweiten Sieg einfahren. (Frauen-WM, 2. Spieltag Gruppe E: Niederlande - Kamerun, ab 15.00 Uhr im SPORT-Liveticker) Danach ist Kanada gegen Neuseeland im Einsatz. (Frauen-WM, 2. Spieltaqg Gruppe E: Kanada - Neuseeland, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Sollten sowohl die Niederlande als auch Kanada ihr Spiel gewinnen, geht es im letzten Gruppenspiel im direkten Duell um den Gruppensieg.

- Copa America: Venezuela - Peru

Nachdem Brasilien und Bolivien in der Nacht bereits den Copa-Auftakt gefeiert haben, geht es für Venezuela und Peru um einen guten Start ins Turnier. Zusammen mit Gastgeber Brasilien in einer Gruppe wollen beide Teams mit einem Erfolg in die Copa starten. (Copa America, 1. Spieltag Gruppe A: Venezuela - Peru, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Tennis: Jan-Lennard Struff - Matteo Berrettini

Im Halbfinale des Mercedes Cup möchte Jan-Lennard Struff seinen Triumphzug fortsetzen und ins Finale einziehen. Aber mit dem Italiener Matteo Berrettini wartet ein harter Brocken. (Mercedes Cup, Halbfinale: Jan-Lennard Struff - Matteo Berrettini, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Tennis: Tatjana Maria - Donna Vekic

Neben Jan-Lennard Struff kämpft auch Tatjana Maria um den Einzug ins Finale. In der Vorschlussrunde der Nature Valley Open bekommt es die Deutsche mit der Kroatin Donna Vekic zu tun. (Nature Valley Open, Halbfinale: Tatjana Maria - Donna Vekic, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

