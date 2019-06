50 Länder, 15 Sportarten und über 4.000 Athletinnen und Athleten: Die European Games 2019, die von Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019 (LIVE auf SPORT1 und im Livestream) in Minsk stattfinden, sind das Highlight des europäischen Sport-Sommers – und auf SPORT1 sind auch die deutschen Fans mittendrin.

SPORT1 berichtet an allen Wettkampftagen LIVE im Free-TV und beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Europaspielen.

Geschichte der European Games

In anderen Sportverbänden sind kontinentale Spiele schon lange ein fester Bestandteil des Sportkalenders. Bestes Beispiel dafür sind die Asienspiele oder die Panamerikanischen Spiele. Auch die Commonwealth Games fallen in diese Kategorie und locken jedes Mal die Fans in die Stadien und vor die TV-Geräte.

Daher hat auch das Europäische Olympische Komitee (EOK) immer wieder eigene Spiele geplant. 2015 wurden diese dann erstmals in Baku ausgetragen. Bei der Premiere waren insgesamt 20 Sportarten (16 olympische und 4 nicht-olympische Disziplinen) vertreten.

In welchen Sportarten finden Wettbewerbe statt?

Waren es bei der Premiere in Baku noch 20 Sportarten, so wird in Minsk in 15 Disziplinen um Edelmetall gekämpft. Für zehn Sportarten geht es sogar um die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020. In fünf Disziplinen ist eine direkte Qualifikation möglich, in fünf weiteren können Ranglistenpunkte erkämpft werden.

Folgende Disziplinen sind in Minsk am Start:

Badminton

3x3 Basketball

Beachsoccer

Bogenschießen

Boxen

Judo

Kanurennsport

Karate (Kata, Kumite)

Leichtathletik

Radsport (Straße, Bahn)

Ringen

Sambo

Schießen

Tischtennis

Turnsport (Sportakrobatik, Aerobic, Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen)

Die Olympia-Qualifikation

In zehn Disziplinen können sich die Athletinnen und Athleten direkt für Olympia qualifizieren oder Punkte sammeln. (Weitere Informationen zu den Qualifikationen)

Disziplinen mit direkter Qualifikationsmöglichkeit:

Bogenschießen

Kanu-Sprint

Karate

Schießen

Tischtennis

Disziplinen mit Ranglistenpunkten:

Badminton

Boxen

Judo

Leichtathleitk

Radsport

Wie viele Nationen und Sportler/-innen nehmen teil?

Insgesamt werden über 4000 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern erwartet.

Für Team Deutschland werden 149 Athletinnen und Athleten in Minsk an den Start gehen. Darunter sind auch bekannte Sportler wie Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov (beide Tischtennis), Sebastian Brendel, Max Hoff (beide Kanu), Lisa Unruh (Bogenschießen), Christian Reitz (Pistolenschießen), Ornella Wahner (Boxen) und Jonathan Horne (Karate).

Warum finden die European Games in Minsk statt?

2015 wurden zuerst die Niederlande als Gastgeber ausgewählt. Allerdings verkündete die niederländische Regierung nur wenige Tage später, dass man die Spiele nicht ausrichten werde. Danach galt Russland mit Kasan und Sotschi als Favorit. Aufgrund politischer Umstände wurde davon aber Abstand genommen und Minsk als Gastgeber verkündet.

Die TV-Zeiten

SPORT1 berichtet an jedem Wettkampftag der European Games 2019 live im Free-TV und teilweise auch parallel auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+. Auf den digitalen SPORT1 Plattformen wird das Turnier zudem mit Highlight-Videos, News und ausführlichen Berichten begleitet.

Damit ist die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum zum zweiten Mal seit der Premiere 2015 offizieller Broadcast Partner der "Europaspiele". (Alle Informationen zu den European Games auf SPORT1)

Insgesamt werden auf SPORT1 über 100 Stunden LIVE-Sport zu sehen sein. Die Übertragungen finden zwischen 9.00 und 21.00 Uhr statt.

Vier Mal am Tag (15.00/16.00/18.00/20.00 Uhr) werden die Fans auf SPORT1 zudem mit einem Update zu allen Highlights des Tages versorgt.