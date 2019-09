Laura Papendick moderiert auf SPORT1 die Sendungen "SPORT1 News" und den "Fantalk", zudem ist sie an der Seite von Thomas Helmer als Co-Moderatorin des "CHECK24 Doppelpass" zu sehen. Papendick sammelte als Reporterin und Redakteurin unter anderem für DFL Digital Sports erste Erfahrungen vor und hinter der Kamera und studierte Sportjournalismus in Köln. Bei Bayer 04-TV, dem Klubkanal von Bayer 04 Leverkusen, war sie erstmals als Moderatorin aktiv.

2015 wirkte die gebürtige Bergisch Gladbacherin im Rahmen der Berichterstattung von Sky aus Wimbledon an dem Format "London Calling" mit, ehe sie im Oktober 2016 zum Moderatoren-Team von Sky Sport News HD stieß. Auch eine Auszeichnung sammelte die 30-jährige Rheinländerin bereits: Beim "Deutschen Sportjournalistenpreis" belegte sie 2017 in der Kategorie "Newcomer des Jahres" den zweiten Platz. In ihrer Jugend hat Laura Papendick viele Jahre lang Schwimmen als Leistungssport betrieben, qualifizierte sich dabei unter anderem für die Deutschen Meisterschaften. Heute gehören Tennis und Radfahren zu ihren sportlichen Hobbys.

Kurzinterview

Wie lange arbeitest du schon bei SPORT1? Mit welchem Format hast du begonnen?

Laura Papendick: Ich gehöre seit April 2019 zum Moderatoren-Team von SPORT1. Meine allerersten Sendungen waren Bundesliga Aktuell, Bundesliga PUR Lunchtime und die Co-Moderation im Doppelpass.

Für welche Sportart schlägt als Sportfan und Sportler privat Dein Herz? Welche weiteren Hobbys hast du?

Papendick: Ich liebe total unterschiedliche Sportarten und interessiere mich beruflich, als auch privat dafür. Ob Fußball, Tennis, Motorsport, Eishockey, Wintersport, Leichtathletik und vieles mehr, ich schaue mir viel an und habe selbst auch recht viel ausprobiert. Heute halte ich mich vor allem mit Joggen, Fitness und Tennis in Form.

Ob im TV oder live vor Ort: Welches Sportereignis hat dich besonders beeindruckt?

Papendick: Mich faszinieren die ganz großen Sportereignisse - wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder auch Olympische Spiele. Leider war ich dort noch nie vor Ort. Ansonsten finde ich auch, dass Champions League-Spiele etwas ganz besonderes sind. Da habe ich schon das ein oder andere Spiel live erlebt und bei der Hymne bekommt man schon Gänsehaut.

Was war das lustigste Erlebnis in deiner Zeit als Sportjournalist beziehungsweise Moderator?

Papendick: Ach da gibt es bestimmt einige Momente. Reiner Calmund - der weiter telefonierte, obwohl wir schon wieder live drauf waren - eine Fliege, die permanent sich auf meinen Kopf setzte während der Sendung, Lachanfälle, lustige oder peinliche Versprecher... Da kommt mittlerweile einiges zusammen.

Neuzugang für SPORT1: Laura Papendick legt los

Was macht dir an deiner Arbeit besonders Spaß?

Papendick: Ich liebe es einfach, den ganzen Tag über Sport reden zu dürfen. Was gibt es Schöneres? Außerdem ist der Beruf sehr abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job machen darf.

Worauf könntest du in der Sendungsvorbereitung nie verzichten?

Papendick: Kaffee!Egal wann die Sendung ist, darauf kann ich nicht verzichten. Aber natürlich gehört auch zu jeder Sendung eine ausgiebige Recherche. Es gibt nichts Schlimmeres als unvorbereitet in eine Sendung zu starten.

Welche Persönlichkeit hat dich in deiner Karriere am meisten geprägt?

Papendick: Monica Lierhaus! Sie ist definitiv eine Art Vorbild für mich. Sie war einer der ersten Frauen, die komplett anerkannt wurde und bei der keiner über ihre Kompetenz oder ähnliches diskutierte. Das finde ich sehr beeindruckend.

Laura Papendick moderiert ab dieser Saison den Fantalk auf SPORT1 © SPORT1

Wie heißt dein Heimatverein? Gibt es heute noch Verbindungen?

Papendick: Ich war selbst Leistungsschwimmerin und bin für den SV Bergisch Gladbach gestartet. Später habe ich Tennis beim TV Refrath gespielt.

Wohin bzw. wozu dürfen Freunde dich jederzeit zum Essen einladen?

Papendick: Sushi. Ich liebe es und könnte es auch jeden Tag essen. Aber mit Freunden gehe ich überall hin, egal was es zu essen gibt.

Persönliches:

Geburtstag: 21. Januar 1989

Geburtsort: Bergisch Gladbach

Bei SPORT1: seit: April 2019

Sendungen: Fantalk, SPORT1 News, Der CHECK24 Doppelpass

Social Media: Twitter, Instagram, Facebook

Autogrammwunsch: Bitte frankierten Rückumschlag senden an: Zuschauerredaktion, SPORT1 GmbH, Münchner Str. 101 g, 85737 Ismaning