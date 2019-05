Valtteri Bottas ist im Freien Training auf dem Circuit de Catalunya der Schnellste und stellt beide Ferraris in den Schatten.

Aufregung um die Ticketvergabe beim Finale der Europa League: Die UEFA stellt Arsenal und Chelsea nur ein Mini-Kontingent zur Verfügung.

Am Abend startet auch die USA in die Eishockey-WM, Alexander Zverev kämpft um den Halbfinal-Einzug in Madrid.

Das ist passiert:

- Formel 1: Mercedes dominiert Freies Training

Mercedes untermauert im Training von Barcelona seine guten Leistungen aus den bisherigen Rennen und dominiert beide Läufe im Freien Training. Dagegen hatte Sebastian Vettel gegen Teamkollege Charles Leclerc erneut das Nachsehen. (Zum Bericht)

- Darts: Price erklärt Darts-Zoff und erhebt schwere Vorwürfe

Nach der handfesten Auseinandersetzung bei der Darts Premier League zwischen Daryl Gurney und Gerwyn Price. Letzterer hat nun noch einmal gegen seinen Kontrahenten nachgelegt. "Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging. Vielleicht dachte er, dass er hätte gewinnen müssen", sagte er in einem Interview mit Live Darts. (Zum Bericht)

- Fußball: Neymar nach Ausraster erneut gesperrt

PSG-Superstar Neymar wurde vom französischen Verband für drei Spiele gesperrt. Der Brasilianer hatte nach der Niederlage im Elfmeterschießen des Pokalfinals gegen Außenseiter Stade Rennes einem Fan ins Gesicht geschlagen. Allerdings gilt die Sperre erst ab dem 13. Mai, weshalb Neymar im Spiel gegen SCO Angers am Wochenende noch mitwirken darf. (Zum Bericht)

- Tennis: Djokovic in Madrid kampflos im Halbfinale

Novak Djokovic (Serbien) hat beim ATP-Masters in Madrid kampflos das Halbfinale erreicht. Sein Viertelfinalgegner Marin Cilic (Kroatien) zog am Freitagmorgen wenige Stunden vor dem angesetzten Viertelfinalmatch gegen Djokovic wegen einer Lebensmittelvergiftung zurück. (Zum Bericht)

- Fußball: UEFA sorgt mit Mini-Kontingent beim Europa-League-Finale für Kopfschütteln

Die UEFA sorgt mit ihrer Vergabe der Tickets für das Finale der Europa League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal für Kopfschütteln. Von den insgesamt knapp 70.000 Karten gehen nur jeweils 6.000 Tickets an die beiden Endspiel-Teilnehmer aus der englischen Hauptstadt. (Zum Bericht)

- Fußball: Fulham befördert Parker zum Cheftrainer

Der FC Fulham befördert Interimstrainer Scott Parker zum neuen Cheftrainer. Der 38-Jährige übernahm Ende Februar an der "White Hart Lane", konnte den Abstieg in die Championship jedoch nicht mehr verhindern. In der kommenden Saison soll er die Cottagers nun zurück in die Premier League führen. (Zum Bericht)

- Boxen: Nach fast zwei Jahren Pause: Charr vor Rückkehr in den Boxring

Boxer Manuel Charr könnte nach fast zwei Jahren Pause wieder in den Boxring zurückkehren. Wie der Weltverband WBA bekannt gab, soll der 34-Jährige seinen Titel gegen den US-Amerikaner Trevor Bryan verteidigen. Die endgültige Entscheidung fällt am 17. Mai. An dem Tag steigt in Panama-Stadt der sogenannte Purse Bid, bei dem die von der WBA lizenzierten Promoter den Kampf ersteigern können. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Tennis: Zverev im Viertelfinaleinsatz in Madrid

Alexander Zverev hat mit einem Kraftakt gegen den Polen Hubert Hurkacz einen erneuten Sandplatz-Dämpfer vermieden und steht beim Masters-Turnier in Madrid im Viertelfinale. In diesem wartet mit dem griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas (Tennis, Masters in Madrid: Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) ein deutlich stärkerer Gegner.

Eintracht Frankfurt verpasst im Elfmeterschießen gegen Chelsea das EL-Finale. Sportdirektor Fredi Bobic ist nach Abpfiff hochenttäuscht - aber auch stolz auf seine Spieler.