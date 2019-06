Finale um den Henkelpott: Im Endspiel der Champions League kommt es in Madrid zum englischen Duell zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspur.

Bei den French Open kämpfen gleich drei deutsche Tennis-Asse um den Einzug ins Achtelfinale. Während bei den Männern Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff im Einsatz sind, hält Andrea Petkovic als letzte verbliebene Frau die deutsche Fahne hoch.

Im Final-Four der Handball Champions League kämpft Flensburg-Bezwinger Telekom Veszprém HC um den Einzug ins Endspiel.

Das ist passiert

- Rummenigge erhöht Druck auf Kovac

Karl-Heinz Rummenigge erhöht den Druck auf Trainer Niko Kovac. Künftig erwartet der Vorstandschef des FC Bayern eine attraktivere Spielweise. (Zum Bericht)

- Klopp kann wieder auf Firmino bauen

Roberto Firmino ist für das Champions-League-Finale einsatzbereit. Der Stürmer vom FC Liverpool hatte aufgrund einer Muskelverletzung zuletzt im April gespielt. (Zum Bericht)

- Fragezeichen hinter Kane bleibt

Nach langer Verletzungspause ist Harry Kane wieder fit. Fraglich ist aber, ob der Stürmerstar von Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool in der Startelf steht. (Zum Bericht)

- Köln holt neuen Rechtsverteidiger

Der 1. FC Köln sichert sich einen neuen Rechtsverteidiger aus den Niederlanden. Kingsley Ehizibue erhält beim Zweitligameister einen Vertrag bis 2023. (Zum Bericht)

- Nadal und Federer im Achtelfinale

In seinem 400. Grand-Slam-Match zeigt sich Roger Federer bei den French Open von seiner Schokoladenseite. Auch Rafael Nadal erreicht das Achtelfinale. (Zum Bericht)

- Tänak führt bei Rallye Portugal

Nach sieben von 20 Wertungsprüfungen führt der Este Ott Tänak das Gesamtklassement der Rallye Portugal an. WM-Spitzenreiter Sebastien Ogier liegt auf Platz fünf. (Zum Bericht)

- Kaymer mit Chance auf Turniersieg

Martin Kaymer hat beim Memorial in Dublin/Ohio die Halbzeitführung übernommen. Der 34-Jährige spielte am zweiten Tag des mit 9,1 Millionen Dollar dotierten US-Tour-Turniers eine 68 und lag mit insgesamt 135 Schlägen gleichauf mit dem Amerikaner Troy Merritt und dem Südkoreaner Lee Kyoung Hoon. Sein letztes Turnier gewann der Deutsche im Juni 2014. (Zum Bericht)

- Wilder kündigt Rückkampf gegen Fury an

WBC-Boxweltmeister Deontay Wilder hat ein Rematch gegen den Briten Tyson Fury angekündigt. Der in 42 Kämpfen noch unbesiegte US-Schwergewichtler wird allerdings zunächst im September zu einem Rückkampf gegen den Kubaner Luis Ortiz antreten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Petkovic gegen Australierin gefordert

Als letzte verbliebene Deutsche hält Andrea Petkovic bei den French Open in Paris die Fahne hoch. In Runde drei trifft die Darmstädterin auf Ashleigh Barty aus Australien (French Open: Andrea Petkovic - Ashleigh Barty, ab 16.15 Uhr im LIVETICKER). Mit einem weiteren Sieg würde sie erstmals seit 2014 wieder ins Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers einziehen.

- Zverev und Struff wollen ins Achtelfinale

Gleich zwei deutsche Tennis-Herren sind heute in der dritten Runde der French Open im Einsatz. Während es Alexander Zverev mit dem Serben Dusan Lajovic zu tun bekommt (French Open: Dusan Lajovic - Alexander Zverev, ab 11 Uhr im LIVETICKER), spielt Jan-Lennard Struff gegen den Kroaten Borna Coric (French Open: Jan-Lennard Struff - Borna Coric, ab 12.15 Uhr im LIVETICKER).

- Flensburg-Bezwinger heiß aufs Finale

Im Viertelfinale der Handball-Champions League schaltete der HC Telekom Veszprém die SG Flensburg-Handewitt aus, im Halbfinale treffen die Ungarn nun auf PGE Vive Kielce (Handball, Champions League: Telekom Veszprém HC - PGE Vive Kielce, ab 15.15 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss trifft der FC Barcelona auf HC Vardar Skopje (Handball, Champions League: FC Barcelona - HC Vardar, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Liverpool oder Spurs - wer setzt sich die Krone auf?

Im rein englischen Finale der Champions League bekommt es der FC Liverpool mit Ligarivale Tottenham Hotspur zu tun (Champions League, Finale: Tottenham Hotspur - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Für Jürgen Klopp bietet sich dabei die Chance, im dritten Anlauf endlich erstmals den Henkelpott in den Händen zu halten.

Das müssen Sie heute sehen

- eSports live: ESL Event

Die ESL One kehrt vom 31. Mai bis 2. Juni zurück nach Birmingham – und eSPORTS1 ist live dabei. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kämpfen auch 2019 zwölf der weltbesten Dota 2-Teams um einen Preispool von 300.000 US-Dollar. eSPORTS1 zeigt Tag zwei ab 13 Uhr LIVE im TV.

Poker: WSOP 2018

Mit der World Series of Poker (WSOP) präsentiert SPORT1 ab 14.30 Uhr im TV wieder das absolute Nonplusultra im Poker: Austragungsort der 49. Auflage der WSOP ist traditionell das legendäre Rio Casino in Las Vegas, wo am Ende des Main Events unter den "November Nine" der Pokerweltmeister gekürt wird.

eSports live: DreamHack

Große Arenen, 250.000 US-Dollar Preisgeld und die 16 besten CS:GO-Teams der Welt: Die DreamHack Masters sind eines der hochwertigsten Counter-Strike-Turniere. Vom 31. Mai bis 2. Juni überträgt eSPORTS1 die DreamHack Masters Dallas (eSports: DreamHack, ab 21 Uhr LIVE im TV auf eSports1).

