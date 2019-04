Nach dem Bundesliga-Duell bekommen es Werder Bremen und der FC Bayern auch im Pokal-Halbfinale miteinander zu tun.

Manuel Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback und nimmt beim FC Bayern München wieder das Lauftraining auf.

Anzeige

Marshawn "Beastmode" Lynch beendet zum zweiten Mal seine Karriere in der NFL.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Ulreich: Nübel-Wechsel unwichtig

Sven Ulreich hat mit erstaunlichen Aussagen auf einen möglichen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern reagiert. "Mit mir hat niemand darüber gesprochen. Aber mich betrifft das Thema nicht, deswegen mache ich mir keine Gedanken", erklärte der 30-Jährige in der Sport Bild. (Zum Bericht)

- Neuer nimmt Lauftraining auf

Gute Nachrichten von Manuel Neuer: Der Torwart vom FC Bayern hat zehn Tage nach seinem Muskelfaserriss in der Wade wieder das Lauftraining aufgenommen. Der Torwart plant mit seinem Comeback am vorletzten Spieltag bei RB Leipzig. (Zum Bericht)

- Erfolgscoach verlässt Augsburg

Trainer Mike Stewart verlässt die Augsburger Panther und wird in der Deutschen Eishockey Liga neuer Coach der Kölner Haie. Wie die beiden Klubs am Mittwoch mitteilten, unterschreibt der Kanadier in der Domstadt einen Vertrag über zwei Jahre (Zum Bericht)

- Ex-Barca Präsident freigesprochen

Der frühere Präsident des FC Barcelona, Sandro Rosell, ist nach dem Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen worden. Dies entschied der Nationale Gerichtshof in Madrid am Mittwoch. Der 55-Jährigen hatte zuvor 21 Monate in Untersuchungshaft gesessen. (Zum Bericht)

- Beastmode beendet Karriere erneut

Beim NFL-Draft, der in der Nacht auf Freitag mit der ersten Runde startet, müssen die Oakland Raiders Ausschau nach einem neuen Running Back halten. Nach Informationen von ESPN-Insider Adam Schefter beendet Marshawn Lynch nach seinem zweijährigen Gastspiel in Oakland zum bereits zweiten Mal seine Karriere. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Flensburg will gute Ausgangslage fürs Rückspiel

Im Viertelfinale der Handball-Champions-League empfängt die SG Flensburg-Handewitt den HC Telekom Veszprem zum Hinspiel (Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt - HC Telekom Veszprem, ab 19 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg will sich der deutsche Meister eine gute Ausgangslage für das Hinspiel in zwölf Tagen erarbeiten.

- Hält Werders unglaubliche Pokal-Bilanz?

- Erst am Samstag standen sich der SV Werder Bremen und der FC Bayern München in der Bundesliga gegenüber. Nun stehen sich beide Klubs im Halbfinale des DFB-Pokals gegenüber (DFB-Pokal: SV Werder Bremen - FC Bayern München, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Zuletzt verloren die Hanseaten vor 31 Jahren ein Heimspiel im Pokal. Letztmals im Finale stand man in der Saison 2009/2010 - und unterlag dort dem heutigen Gegner.

- City im Manchester-Derby unter Druck

Zwei Punkte Rückstand beträgt der Rückstand von Manchester City auf Tabellenführer FC Liverpool. Mit einem Sieg im Derby gegen Lokalrivale Manchester United (Premier League: Manchester United - Manchester City, ab 21 Uhr im LIVETICKER) wollen die Citizens vorübergehend die Spitze übernehmen.

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey Live: DEL-Finale, Spiel vier

Im Finale der DEL-Playoffs kommt es zum Giganten-Duell zwischen den Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München. Beide Teams waren bereits vor der Saison die Topfavoriten auf den Meistertitel und wurden den Erwartungen gerecht. SPORT1 überträgt ab 19.15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM Spiel 4 der "Best-of-Seven"-Serie aus München.

- Eishockey: NHL Tonight

Mit NHL Tonight präsentiert SPORT1+ ab 19.25 Uhr im TV das offizielle Highlight-Magazin zur Postseason der National Hockey League (NHL). Ebenso wie bei der Regular-Season-Sendung „NHL On The Fly“ dreht sich hier alles rund um den aktuellen Playoff-Spieltag der NHL.

Video-Schmankerl

RB Leipzig steht erstmals im Finale des DFB-Pokals und das muss gefeiert werden - Die besten Party-Bilder gibt es im Volkswagen Pokalfieber Social Roundup!