Leon Draisaitl zaubert den Puck beim DEB-Sieg gegen Österreich in bester Baseball-Manier ins Tor. Für Lucien Favre ist die Meisterschaft nun entschieden.

Der FC Bayern München möchte den Ausrutscher der Dortmunder nun natürlich nutzen.

Sebastian Vettel hingegen hofft auf einen Blitzstart beim Großen Preis von Aserbaidschan.

Das ist passiert

- Bundesliga: Stuttgart sendet Lebenszeichen

Interimstrainer Nico Willig hat dem VfB Stuttgart mit einem Überraschungserfolg im Bundesliga-Abstiegskampf neues Leben eingehaucht. Die Schwaben erkämpften sich beim Traumdebüt des bisherigen U19-Coaches mit dem 1:0 (0:0) gegen Champions-League-Aspirant Borussia Mönchengladbach den ersten Sieg seit acht Wochen. (Zum Bericht)

- Favre hakt Titel ab und wütet

Borussia Dortmund hat das Revierderby gegen Schalke 04 verloren, nach einer dramatischen Partie unterlag der BVB mit 2:4. Gewinnt der FC Bayern am Sonntag beim 1. FC Nürnberg, würde der Vorsprung der Münchner an der Tabellenspitze auf vier Punkte anwachsen. Für BVB-Coach Lucien Favre ist das Titelrennen bereits jetzt gelaufen. (Zum Bericht)

- Offiziell: Köln entlässt Coach Anfang

Trainer Markus Anfang ist nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln. Die Geißböcke zogen damit nach dem 1:2 gegen Darmstadt 98 die Reißleine. Neuer Trainer bis Saisonende ist der bisherige U21-Coach André Pawlak, Assistent wird Manfred Schmidt. Die bisherigen Co-Trainer Tom Cichon und Florian Junge müssen ebenfalls gehen. (Zum Bericht)

- FCB ohne Boateng, aber mit Robben

Sorge um Jérôme Boateng beim FC Bayern. Im Training am Samstagmittag zog sich der Weltmeister von 2014 eine Knieprellung zu und musste sofort die Einheit abbrechen. Damit fällt er im Derby beim 1. FC Nürnberg am Sonntag aus. (Zum Bericht) Dagegen kann Arjen Robben auf ein Comeback gegen den Club hoffen und steht nach mehrmonatiger Verletzungspause wieder im Bayern-Kader. (Zum Bericht)

- Handball-CL: Gensheimer-Gala reicht PSG nicht

Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer (32) und das Starensemble von Paris Saint-Germain drohen erneut den Gewinn der Champions League zu verpassen. Trotz elf Toren von Gensheimer verlor PSG das Viertelfinal-Hinspiel beim polnischen Meister Vive Kielce klar mit 24:34 (11:16). (Zum Bericht)

- Volleyball: Stuttgart feiert ersten Final-Sieg, Berlin erlebt Debakel

In der Finalserie um die deutsche Meisterschaft der Frauen legt Allianz MTV Stuttgart vor. In heimischer Halle besiegt Stuttgart den SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23). (Zum Bericht) Bei den Männern erlebten die Berlin Recycling Volleys ein Debakel und kamen beim VfB Friedrichshafen mit 0:3 (22:25, 23:25, 17:25) unter die Räder. (Zum Bericht)

- Eishockey: Draisaitl zaubert, DEB-Team siegt

Im zweiten Vorbereitungsspiel gegen Österreich feiert die DEB-Auswahl in Deggendorf einen verdienten 5:1-Erfolg. Vor allem das Zaubertor von NHL-Star Leon Draisaitl sorgte für großen Jubel bei den Zuschauern und der deutschen Bank. (Zum Bericht)

- La Liga: Messi schießt Barca zum Liga-Titel

Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona zum Sieg und damit auch zur vorzeitigen Meisterschaft geschossen. Der Argentinier erzielte beim 1:0 (0:0) gegen den FC Levante das entscheidende Tor. (Zum Bericht)

- NHL-Playoffs: Boston und St. Louis kassieren Ausgleich

Die Boston Bruins und die St. Louis Blues haben in den zweiten Viertelfinal-Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Ausgleich kassiert. Boston kassierte im heimischen TD Garden eine Niederlage nach zweimaliger Verlängerung gegen Favoritenschreck Columbus Blue Jackets, Die Blues unterlagen den Dallas Stars. In beiden Begegnungen heißt es in der Serie best of seven damit 1:1. (Zum Bericht)

- NBA-Playoffs: Denver als letztes Team im Viertelfinale

Die Denver Nuggets haben das Viertelfinale in den Playoffs der NBA komplettiert. Das 1967 gegründete Team aus Colorado, das noch niemals Meister war, gewann das siebte und entscheidende Spiel der ersten Runde gegen die San Antonio Spurs und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern kann davonziehen

Der FC Bayern kann im Kampf um die Meisterschaft am Sonntagabend bei Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg einen großen Schritt Richtung Titelgewinn gehen (ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Nach dem Patzer von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 könnten die Münchner den Abstand zum BVB auf vier Punkte ausbauen. Drei Spieltage vor dem Ende käme dies einer Vorentscheidung gleich. Zuvor duellieren sich die TSG Hoffenheim (7.) und der VfL Wolfsburg (9.) um einen Europa-League-Platz (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: HSV zum Aufstiegskracher in Berlin

In der 2. Liga kommt es zum Showdown um den Aufstieg. Union Berlin (4./50 Punkte) erwartet den Hamburger SV (2./53). Mit einem Sieg könnten die Eisernen den HSV überholen (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Den Hanseaten droht sogar der Sturz auf Platz vier, sollte der SC Paderborn (3./51) parallel den 1. FC Heidenheim besiegen (ab 13:30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Doch auch der FCH (5./49) befindet noch in Lauerstellung. Im dritten Sonntagsspiel empfängt der FC Erzgebirge Aue den VfL Bochum (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- Formel 1: Kann Vettel das Mercedes-Duo stoppen?

Für Sebastian Vettel lief das Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan (ab 14.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) suboptimal. "Wir haben erwartet, es besser zu machen", sagte Vettel, nachdem für den Heppenheimer nur Startplatz drei in Baku zu Buche stand. Kann der Ferrari-Star das Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Pole Position) und Lewis Hamilton (2.) im Rennen noch überholen?

- Premier League: ManCity will Platz eins zurück

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Manchester City und dem FC Liverpool in der englischen Premier League geht weiter. Nach Liverpools 5:0-Schützenfest gegen Huddersfield am Freitag muss City beim FC Burnley wieder nachziehen, um sich Platz eins von den Reds zurückzuholen (ab 15.05 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Im Old Trafford steigt am frühen Abend der Klassiker zwischen Manchester United und dem FC Chelsea (ab 17.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Im ersten Sonntagsspiel empfängt Leicester City den FC Arsenal um Mesut Özil (ab 13 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl

Zaubertor! NHL-Star Draisaitl mit unfassbarem Tor bei DEB-Sieg