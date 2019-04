Die Woche ist gerade einmal einen Tag alt, da nimmt sie auch schon wieder an Fahrt auf.

Ohne ihre beiden Superstars Harry Kane und Heung-Min Son empfangen die Tottenham Hotspur das Überraschungsteam von Ajax Amsterdam im Halbfinal-Hinspiel der Champions League.

Anzeige

Der TSV 1860 München kämpft im bayrischen Toto-Pokal um den Einzug ins Finale und damit auch um die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal.

In der BBL ist das Spitzen-Quintett rund um Tabellenführer FC Bayern München im Einsatz.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Gladbach schreibt rote Zahlen

Borussia Mönchengladbach hat erstmals seit 2011 wieder rote Zahlen geschrieben. Wie der fünfmalige deutsche Meister auf seiner Jahreshauptversammlung am Montagabend bekannt gab, betrug der Verlust für das Geschäftsjahr 2018 nach Steuern 3,64 Millionen Euro. (Zum Bericht)

- Eberl setzt weiter auf Hecking

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat dem scheidenden Trainer Dieter Hecking trotz der jüngsten Rückschläge vor dem Saisonfinale den Rücken gestärkt. "Ein populistischer Trainerwechsel ist nicht das Ding von Borussia Mönchengladbach. Ein plumper Trainerwechsel ist für mich viel zu simpel", sagte Eberl auf der Jahreshauptversammlung am Montagabend. (Zum Bericht)

- MSV nach Remis vor dem Abstieg

Nach nur zwei Jahren in der 2. Liga ist der Abstieg für den MSV Duisburg wohl nicht mehr zu vermeiden. Die Zebras kamen gegen Arminia Bielefeld trotz Überzahl nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und warten bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Andreas Voglsammer (7., 61./FE) traf für den DSC Doppelt, Stanislav Iljutcenko (20.) und Kevin Woltze (68.) erzielten die Tore für die Gastgeber. (Zum Bericht)

- Chemnitz nach Nazi-Skandal bestraft

Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hat den Regionalligisten Chemnitzer FC im Neonazi-Skandal um den verstorbenen Thomas H. mit einer Sperre der Südtribüne für ein Heimspiel belegt. Zwei weitere Schließungen der Tribüne der Chemnitzer Ultras wurden auf Bewährung ausgesetzt. (Zum Bericht)

- NBA: Sixers beenden Leonards Mega-Serie

Kawhi Leonard von den Toronto Raptors verlor in seinem 15. Spiel gegen die Philadelphia 76ers erstmals. Das Team aus Kanada unterlag in Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie im Conference-Semifinale mit 89:94 und kassierte damit die erste Playoff-Pleite nach fünf Siegen in Serie. (Zum Bericht)

-NHL: Blues legen gegen Dallas erneut vor

Die St. Louis Blues haben im Playoff-Viertelfinale der NHL gegen die Dallas Stars nach einer wilden Schlussphase wieder vorgelegt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Deutsches Sextett kämpft ums Achtelfinale

Gleich sechs deutsche Tennis-Herren sind im Sechzehntelfinale der BMW-Open in München gefordert. Den Auftakt mach dabei Maximilian Marterer, der auf den Argentinier Juan Ignacio Londero trifft (Tennis, BMW Open: Maximilian Marterer - Juan Ignacio Londero, ab 11 Uhr im LIVETICKER).

- BBL-Spitzenteams im Einsatz

Mit dem FC Bayern, ALBA Berlin, den EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta und Brose Bamberg hat das Spitzen-Quintett der BBL das Ticket für die Playoffs bereits gelöst. Am 31. Spieltag geht es daher vorwiegen darum, eine gute Ausgangslage für diese zu schaffen (BBL: 31. Spieltag ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Wie verdaut PSG den Pokal-Schock?

Die Meisterschaft ist bereits sicher, das Double wurde im Finale gegen Stade Rennes überraschend verspielt. Jetzt geht es für Paris Saint-Germain gegen Montpellier (Ligue 1: HSC Montpellier - Paris Saint-Germain, ab 19 Uhr im LIVETICKER) nur noch darum, die Saison angemessen über die Bühne zu bringen.

- Spurs ohne Super-Duo gegen Ajax

Mit Real Madrid und Juventus Turin hat Ajax Amsterdam bereits zwei Titelanwärter in der Champions League aus dem Weg geräumt. Im Halbfinale bekommen es die Niederländer nun mit den Tottenham Hotspur zu tun (Champions League: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Spurs müssen im Hinspiel neben Harry Kane auch auf den gesperrten Heung-Min Son verzichten.

Das müssen Sie heute sehen

- Toto Pokal: Viktoria Aschaffenburg - TSV 1860 München

Halbfinale im Toto-Pokal Bayern. Drittligist TSV 1860 München muss sich ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg bewähren. Neben dem hohen Prestigewert hat der Toto-Pokal Bayern für die Halbfinalisten einen wichtigen finanziellen Hintergrund: Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich für die lukrative erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

- Fantalk

Anpfiff für den Kult-Talk auf SPORT1 - hier sind die Fans ab 20.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM auf Sendung: Auch in dieser Saison hat der "Fantalk" wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der UEFA Champions League diskutieren.

Das Video-Schmankerl des Tages

Hannes Wolf hat sich die Situation mit Holtby nicht so gewünscht. Am Ende müsse er aber konsequent bleiben und an der Suspendierung des Mittelfeldspielers festhalten.