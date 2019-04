In der Bundesliga wartet auf die Fans ein besonderes Highlight. In Dortmund empfängt der BVB den FC Schalke 04 zum Revierderby. Im Abendspiel ist im Anschluss der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart auf das Team aus Gladbach.

Auch im Motorsport ist am Samstag viel geboten. In der Formel 1 hofft Sebastian Vettel beim Qualifying in Baku auf die Pole Position. Bereits zuvor starten in Oschersleben die ADAC-Serien in ihre neue Saison.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird es am Abend ebenfalls ernst. In Vorbereitung auf die WM trifft das Team um Superstar Leon Draisaitl auf Österreich. SPORT1 überträgt die Partie, genau wie die ADAC-Serien, LIVE im TV.

Das ist passiert

- Mannheim krönt sich zum Meister

Nach einem Eishockey-Krimi, der erst in der Overtime entschieden wurde, haben die Adler Mannheim den Serienmeister EHC Red Bull München vom Thron gestoßen und sich selbst zum Deutschen Meister gekrönt. (Zum Bericht)

- Leverkusen meldet sich zurück

Leverkusen bleibt gegen den FC Augsburg ungeschlagen und meldet sich zurück im Kampf um Europa. Augsburg verpasst im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga hingegen den vorzeitigen Klassenerhalt. (Zum Bericht)

- Köln patzt erneut im Aufstiegsrennen

Für die Kölner ist die Heim-Pleite gegen Darmstadt das vierte sieglose Spiel in Folge, Darmstadt 98 macht durch den Sieg den Klassenerhalt vorzeitig perfekt. (Zum Bericht)

- Kerber scheitert in Stuttgart an Bertens

In Stuttgart ist Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber im Viertelfinale ausgeschieden. Das Final-Wochenende beim WTA-Turnier in Stuttgart findet damit erneut ohne deutsche Beteiligung statt. (Zum Bericht)

- NBA: Durant überragt bei Warriors-Triumph

Die Golden State Warriors feiern in den NBA-Playoffs einen Sieg über die Clippers und dürfen sich über den Einzug in das Viertelfinale freuen. Kevin Durant gelingt aufseiten der Warriors eine überragende Rekord-Performance. (Zum Bericht)

- NFL: Cardinals traden Quarterback Rosen

Nachdem die Arizona Cardinals Kyler Murray an Nummer 1 im NFL-Draft gepickt haben, tradet die Franchise ihren bisherigen Starting Quarterback Josh Rosen zu den Miami Dolphins. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Kiel will in Sandhausen punkten

In der 2. Bundesliga muss unter anderem Holstein Kiel beim abstiegsbedrohten SC Sandhausen ran (2. Liga: SV Sandhausen - Holstein Kiel ab 13 Uhr im LIVETICKER). Zudem bekommt es der 1. FC Magdeburg mit Greuther Fürth und St. Paul mit Jahn Regensburg zu tun.

- BVB bittet Schalke im Revierderby zum Tanz

Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 zum Revierderby. Der BVB muss den kriselnden Erzrivalen besiegen, um Druck auf die Bayern ausüben zu können. Schalke hingegen könnte sich mit einem Prestige-Sieg die eher triste Saison leicht erhellen. Ebenfalls um 15.30 Uhr kämpfen Frankfurt, Bremen und Leipzig um die Europapokalplätze (Bundesliga: Die Samstagsspiele ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Duell der Krisenklubs im Abendspiel

Um 18.30 Uhr stehen sich mit dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zwei Krisenklubs gegenüber. Stuttgart kann mit einem Sieg den Relegationsplatz festigen. Gladbach würde sich mit einem Dreier im Kampf um die Königsklasse zurückmelden (Bundesliga: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Qualifying in Baku

In der Formel 1 steht das Qualifying an. Charles Leclerc konnte im Training bereits eine erste Duftmarke setzen und die Konkurrenz distanzieren. Kann Sebastian Vettel zurück schlagen und sich die Poleposition sichern? (Formel 1: Qualifying in Baku ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Saisonauftakt der ADAC GT 4 in Oschersleben

Mit der ADAC GT4 Germany startet in diesem Jahr ein weiterer erfolgsversprechender Neuzugang im Rahmen des ADAC GT Masters. Die neue Serie absolviert in ihrer Premierensaison sechs Rennwochenenden gemeinsam mit der "Liga der Supersportwagen", an denen jeweils zwei Läufe mit Fahrerwechsel anstehen. SPORT1 zeigt das Rennen ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Motorsport Live - ADAC Formel 4

Die Nachwuchsstars des Motorsports starten in Oschersleben in die Saison. Die ADAC Formel 4 geht als hochkarätige Nachwuchsserie bereits in ihre fünfte Saison und feiert damit ein kleines Jubiläum. Das Rennen gibt's ab 14.30 Uhr LIVE im TV und im STREAM auf SPORT1.

- Stuttgart empfängt Schwerin zum Finalauftakt

Wer macht den ersten Schritt zur Meisterschaft und gewinnt das erste Spiel der Finalserie? Im Finale stehen sich die beiden besten Teams der Hauptrunde gegenüber: Allianz MTV Stuttgart und fordert den amtierenden Meister SSC Palmberg Schwerin. Das erste Spiel der Finalserie überträgt SPORT1 ab 16 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Volleyball-Finalserien starten

In der Volleyball-Bundesliga stehen die ersten beiden Spiele der Finalserien auf dem Programm. Bei den Damen empfängt Allianz MTV Stuttgart den SSC Palmberg Schwerin, bei den Herren müssen die Berlin Recycling Volleys beim VfB Friedrichshafen ran. SPORT1 überträgt ab 16 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- DEL-Cracks empfangen Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft befindet sich in der heißen Phase der WM-Vorbereitung. Mit den Duellen in der Euro Hockey Challenge will DEB-Coach Toni Söderholm auch das Spiel gegen Österreich nutzen, um eine schlagkräftige Mannschaft für die Weltmeisterschaft in der Slowakei zu formen. Das Duell überträgt SPORT1 ab 19.30 Uhr LIVE im TV und STREAM

- Finale zwischen PSG und Stade Rennes

In Paris steigt am Abend das Finale des Coupe de France. Titelverteidiger Paris Saint-Germain bekommt es dabei mit Außenseiter Stade Rennes zu tun (Coupe de France, PSG - Stade Rennes, ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).

Das Video-Schmankerl

In einem Spaß-Doppel duellierten sich Alexander Zverev und Lena Gercke mit Patrick Kühnen und Mischa Zverev. Alexander Zverev und Gercke harmonierten dabei erstaunlich gut miteinander.