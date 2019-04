Nach zwei aufregenden Pokalabenden legt König Fußball am Donnerstag eine kleine Ruhepause ein und überlässt anderen Sportarten das Feld.

In der Premiere League Darts will Michael van Gerwen am 13. Spieltag in Birmingham im Duell mit James Wade seine Tabellenführung vor Rob Cross (gegen Gerwyn Price) verteidigen.

Anzeige

Für die Füchse Berlin geht es in der Handball-Bundesliga darum, den Anschluss an die EHC-Cup-Plätze zu halten. Die Golden State Warriors verpassen den vorzeitigen Einzug in die zweite Playoff-Runde.

Titelverteidiger Washington Capitals scheitert und sorgt für ein NHL-Novum.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DEL-Finale: Dritter Sieg! Adler vor Titelgewinn

Nach 126 furiosen Sekunden war der erste Matchball für die Adler Mannheim perfekt: Der Hauptrundensieger setzte sich im vierten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem stürmischen zweiten Drittel souverän mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) bei Titelverteidiger Red Bull München durch und machte einen riesigen Schritt zu seinem achten Meistertitel. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Umstrittener Elfer entscheidet Pokalfight für Bayern

Bayern München hat die Pokal-Festung Weserstadion gestürmt und den Halbfinal-Kracher bei Werder Bremen nach einem echten Fußball-Spektakel mit 3:2 (1:0) und zog zum 23. Mal ins Endspiel des DFB-Pokals ein. Ein sehr umstrittener Elfmeter kurz vor Schluss entschied das Spiel zugunsten der Münchner. (Zum Bericht)

- Premier League: City mit Big Point im Manchester-Derby

Manchester City hat den FC Liverpool als Tabellenführer der englischen Premier League wieder abgelöst und im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft mit der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp alles wieder selbst in der Hand. Die Citizens setzten sich in einem Nachholspiel des 31. Spieltags bei Rekordmeister Manchester United 2:0 (0:0) durch. (Zum Bericht)

- Handball, Champions League: Flensburg erlebt Debakel

Für den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt ist nach einem Fehlerfestival die Teilnahme am Final Four der Champions League in weite Ferne gerückt. Der souveräne Bundesliga-Tabellenführer kassierte im Viertelfinal-Hinspiel in der heimischen Flens-Arena eine bittere 22:28 (15:15)-Pleite gegen den ungarischen Abonnementmeister Telekom Veszprem. (Zum Bericht)

- Tischtennis-WM: Franziska/Solja haben Bronze sicher

Patrick Franziska und Petrissa Solja haben bei der Tischtennis-WM in Budapest im Mixed für den ersten Medaillenjubel im deutschen Lager gesorgt. Das Duo sicherte sich durch seinen Halbfinal-Einzug mit einem am Ende wegen einer Verletzung von Franziska dramatischen 4:2 gegen die japanische Kombination Masataka Morizono/Mima Ito mindestens Bronze. (Zum Bericht)

- La Liga: Atlético vertagt Barcas Meisterparty

Atlético Madrid hat im spanischen Fußball eine vorzeitige Meisterfeier von Titelverteidiger FC Barcelona verhindert. Der Tabellenzweite der Primera Division setzte sich gegen Pokalfinalist FC Valencia 3:2 (1:1) durch. (Zum Bericht)

- Lazio im Finale der Coppa Italia

Der italienische Erstligist Lazio Rom steht im Finale der Coppa Italia. Der Hauptstadtklub setzte sich am Mittwochabend bei AC Mailand mit 1:0 (0:0) durch, das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. (Zum Bericht)

- Tennis: Aufgabe! Görges ereilt frühes Aus

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Stuttgart ihr Auftaktmatch verletzungsbedingt aufgeben müssen und ist damit erneut früh ausgeschieden. Die 30-Jährige beendete gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa beim Stand von 6:4, 2:6, 0:4 die Partie. (Zum Bericht)

- NBA: Durant-Gala verpufft gegen Clippers

Die Golden State Warriors müssen noch einmal zu den Los Angeles Clippers reisen, denn der NBA-Champion verlor Spiel fünf der Serie vor eigenem Publikum mit 121:129. Damit konnten die Clippers in der Best-of-seven-Serie auf 2:3 verkürzen. Dabei trotzten die Gäste auch einer 45-Punkte-Gala von Kevin Durant. (Zum Bericht)

- NHL: OT-Drama! Titelverteidiger scheitert

Der Titelverteidiger ist raus! Die Washington Capitals scheitern in Spiel sieben der NHL-Playoffs gegen die Carolina Hurricanes nach einer 3:4-Niederlage in Double-Overtime. Damit sind erstmals in der Geschichte der NHL-Playoffs bereits in der ersten Runde alle vier Division-Champions ausgeschieden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Füchse wollen Anschluss halten

Zwei Punkte liegen die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga aktuell hinter einem EHC-Cup-Platz. Mit einem Sieg beim TVB Stuttgart könnte man die Lücke zur MT Melsungen und dem Bergischen HC schließen. Im Abstiegskampf trifft Schlusslicht die Eulen Ludwigshafen auf die ebenfalls abstiegsbedrohten Leipziger. Zudem kommt es zum Duell zwischen Bietigheim und Wetzlar (Handball: Bundesliga ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- ALBA in Bayreuth gefordert

Für ALBA Berlin geht es im Duell mit medi Bayreuth (BBL: medi Bayreuth - ALBA Berlin, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) darum, nach dem sicheren Erreichen der Playoffs für eine gute Ausgangslage zu sorgen. Lediglich vier Zähler beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Oldenburg aktuell, wobei die Hauptstädter zwei Spiele weniger absolviert haben.

Das müssen Sie heute sehen

- Volkswagen Pokalfieber

Heute bietet die Sendung Volkswagen Pokalfieber ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1 einen ausführlichen Rückblick auf die Halbfinalpartien des DFB-Pokals. Dabei gibt es alle News, Stimmen und Hintergründe zu den Partien zu sehen.

- Darts live: Premier League, 13. Spieltag

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. Heute findet ab 20 Uhr LIVE im TV und im Stream der 13. Abend in Birmingham statt.

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert ab 19 Uhr und ab 23.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Die berühmte "Green White Wonderwall" ist wieder da: Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern bereiten tausende Werder-Fans ihrem Team einen bemerkenswerten Empfang: