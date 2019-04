Bevor am Abend der MSV Duisburg in der 2. Bundesliga versucht nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf zu greifen und der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga um drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen kämpft, verkündete der DFB das Strafmaß für die Dortmund-Spieler Marco Reus und Marius Wolf.

Der FC Bayern gibt bekannt, dass sich James Rodríguez im Spiel gegen Nürnberg eine Muskelverhärtung zugezogen hat. Dem Kolumbianer droht der Ausfall im nächsten Heimspiel gegen Hannover 96.

Anzeige

Zudem stellte der 1. FC Köln nach der Entlassung von Markus Anfang den neuen Trainer vor, der den Chefposten bis Saisonende übernehmen soll.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DFB sperrt Reus und Wolf

Marco Reus und Marius Wolf werden für ihre Platzverweise im Derby gegen Schalke bestraft. Während Reus am letzten Spieltag gegen Gladbach zurückkehren wird, ist die Saison für Wolf vorzeitig beendet.(Zum Bericht)

- Köln startet Liga-Endspurt mit Trainer Pawlak

Interimscoach Andre Pawlak soll den 1. FC Köln im Aufstiegs-Endspurt führen. "Wir wollen schnell punkten, wir wollen nicht anfangen zu rechnen.", stellte der bisherige U21-Trainer klar. Schon jetzt wird über den nächsten Chef der Geißböcke spekuliert. Neben Bruno Labbadia wird auch David Wagner als möglicher Nachfolger gehandelt. (Zum Bericht)

- Khedira am Knie operiert

Für Sami Khedira ist die Saison mit Juventus Turin bereits gelaufen. Der Ex-Nationalspieler hat sich am Montag in Augsburg einer Knie-Operation unterzogen. Die Reha beginnt nach Angaben des italienischen Meisters sofort. (Zum Bericht)

- Darum kam Robben nicht zum Einsatz

Arjen Robben stand in Nürnberg erstmals seit November 2018 im Kader des FC Bayern. Zum Einsatz kommt er allerdings nicht. "Er fühlte sich nur im Stande zu spielen, wenn das Ergebnis für uns eindeutig ist", erklärte Trainer Niko Kovac beim BR, warum er auf einen Einsatz des Niederländers verzichtete. (Zum Bericht)

- Löwen wildern beim SC Magdeburg

Der schwedische Nationalspieler Albin Lagergren wechselt in der Handball-Bundesliga nach der kommenden Saison vom SC Magdeburg zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Linkshänder hat bei den Mannheimern einen Dreijahresvertrag bis 2023 unterschrieben. (Zum Bericht)

- Bayern droht James-Ausfall

Nach seinem Kurzeinsatz beim 1. FC Nürnberg herrscht nun Klarheit über die Verletzung von James Rodríguez. Wie der FC Bayern am Montag mitgeteilt hat, laboriert der Kolumbianer an einer "neurogenen Muskelverhärtung". Damit fällt er für die kommenden Trainingstage beim Rekordmeister aus. Die Bayern rechnen aber damit, dass der Kolumbianer "wohl zeitnah wieder zur Verfügung stehen" werde. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld

Tabellenschlusslicht MSV Duisburg ist auf einen Sieg zwingend angewisen, um noch in Reichweite des Relegationsplatzes zu bleiben. Bielefeld hingegen kann völlig befreit aufspielen. Bereits mit einem Punkt können sie bereits vorzeitig den Nichtabstieg klarmachen. (2. Bundesliga: MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern

Der SV Wehen Wiesbaden hat die große Chance, mit einem Sieg wieder auf den Relegationsplatz zu springen. Diese Möglichkeiten werden sich die Hessen nicht entgehen lassen wollen. Aber Kaiserslautern kann mit einem Sieg den Nichtabstieg so gut wie sicher machen. (3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

- Finale UEFA Youth League

Die Champions der Zukunft auf SPORT1: Der Kampf um den begehrten Pokal der UEFA Youth League kommt zu seinem Höhepunkt. Das Finale wird wie die vorherigen Halbfinal-Duelle traditionell im Colovray-Stadion gegenüber des UEFA-Hauptquartiers im schweizerischen Nyon ausgetragen. (Finale UEFA Youth League, ab 17.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Regionalia: Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09

Traditionsverein Rot-Weiss Essen trifft in der Regionalliga West heute auf die SG Wattenscheid 09. Während Rot-Weiss sich im oberen Tabellendrittel hält, kämpft Wattenscheid gegen den Abstieg. Das Hinspiel entschied Essen auswärts mit 2:0 für sich. (Regionalliga: Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09, ab 20.15 Uhr auf SPORT1 m Free-TV und Livestream)

- Premier League Highlights

Das Highlight-Magazin der Premiere League auf SPORT1: Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. (Premier League Highlights, ab 22.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream)

- 3. Liga Pur

"3. Liga Pur" bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Die dritthöchste deutsche Fußballklasse ist in dieser Saison namhaft besetzt. Nach einer enttäuschenden Hinrunde wollen sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig steigern. (3. Liga Pur, ab 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Die Fans des HSV können das Verhalten von Lewis Holtby nicht nachvollziehen - allen voran Helm-Peter. Der Kult-Fan der Hamburger sah diese Situation schon länger kommen.