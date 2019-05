Auch zur Mitte der Woche hält die Welt des Sports wieder einige Leckerbissen parat.

In der Champions League will der FC Liverpool beim FC Barcelona den ersten Schritt in Richtung des zweiten Finales in Serie machen.

Beim ATP-Turnier in München greift Titelverteidiger Alexander Zverev im Achtelfinale ins Geschehen ein. Der SSC Palmberg Schwerin empfängt den MTV Allianz Stuttgart zum zweiten Spiel der Final-Serie in der Volleyball-Bundesliga der Damen.

Das ist passiert

- Löwen scheitern im Pokal-Halbfinale

Der TSV 1860 München hat das Finale des bayerischen Landespokals verpasst und wird damit erstmals seit der Saison 1991/1992 nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Im Halbfinale des Toto-Pokals unterlagen die Löwen gegen den Außenseiter Viktoria Aschaffenburg mit 2:3. Im Finale treffen die Unterfranken auf die Würzburger Kickers. (Zum Bericht)

- Nächster Rückschlag für PSG

Paris Saint-Germain muss nach der bitteren Niederlage im Pokal-Finale gegen Stade Rennes den nächsten Rückschlag hinnehmen. Gegen Montpellier HSC setzte es für das Starensemble des deutschen Trainers Thomas Tuchel eine 2:3-Pleite. (Zum Bericht)

- Bayern-Basketballer feiern Hauptrunden-Titel

Die Basketballer des FC Bayern sind drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Gegen Brose Bamberg gewann der Titelverteidiger am 31. Spieltag mit 85:78. Auch die Verfolger aus Oldenburg (gegen Giessen), Berlin (gegen Jena) und Vechta (gegen Crailsheim) gaben sich keine Blöße. (Zum Bericht)

- Milliardär soll Kaiserslautern retten

Der finanziell stark angeschlagenen Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht offenbar zumindest finanziell vor der Rettung. Wie mehrere Medien berichteten, steht der luxemburgische Investor Flavio Becca kurz vor einem Einstieg bei den "Roten Teufeln". Der Traditionsverein muss bis Ende Mai mehrere Millionen Euro auftreiben, um auch für die kommende Saison eine Lizenz für die 3. Liga zu erhalten. (Zum Bericht)

- Ajax gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Tottenham

Ajax Amsterdam ist seiner Rolle als Favoritenschreck einmal mehr gerecht geworden und hat auch das Halbfinal-Hinspiel gegen die Tottenham Hotspur mit 1:0 gewonnen. Zum Matchwinner avancierte dabei Donny van de Beek, der bereits nach einer Viertelstunde das Tor des Tages erzielte. (Zum Bericht)

- NBA: Warriors trotzen Rockets-Aufholjagd

Die Golden State Warriors fahren vor eigenem Publikum den zweiten Sieg in Serie ein und behalten damit den Heimvorteil. James Harden kämpft mit Sichtproblemen. (Zum Bericht)

- NHL: Trotz starkem Grubauer - Avalanche patzen

Trotz einer starken Leistung von Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer sind die Colorado Avalanche im Viertelfinale der NHL wieder in Rückstand geraten. Gegen die San Jose Sharks unterlag das Team um den deutschen Stanley-Cup-Sieger in der Nacht zum Mittwoch mit 2:4. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Zverev greift bei BMW Open ein

Nach seinem Freilos in der ersten Runde greift Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München ins Geschehen ein. Im Achtelfinale trifft er auf den Argentinier Juan Ignacio Londero (BMW Open: Alexander Zverev - Juan Ignacio Londero, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER), der in der ersten Runde gegen Maximilian Marterer gewonnen hatte.

- Flensburg empfängt DHfK Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt ist in der HBL auf dem besten Weg zur Titelverteidigung. Am 29. Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla die in dieser Saison überraschend schwachen Leipziger (HBL: SG Flensburg-Handewitt - DHfK Leipzig, ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- RIESEN und Löwen im Fernduell

Der Kampf um die Playoffs in der BBL spitzt sich zu. Punktgleich mit den Basketball Löwen Braunschweig auf dem letzten Playoff-Platz rangieren die MHP RIESEN Ludwigsburg auf dem zehnten Rang. Während die Löwen die Baskets Bonn empfangen (BBL: Basketball Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn, ab 18 Uhr im LIVETICKER), sind die Ludwigsburger zu Gast in Bremerhaven (BBL: Eisbären Bremerhaven - MHP RIESEN Ludwigsburg, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Liverpool will ersten Schritt Richtung Finale machen

Nur noch zwei Spiele trennen den FC Liverpool vom erneuten Einzug ins Finale der Champions League. Im Hinspiel ist die Mannschaft von Jürgen Klopp beim FC Barcelona gefordert (Champions League: FC Barcelona - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Beim letzten Aufeinandertreffen im Camp Nou konnten die Reds im Achtelfinale 2007 einen 2:1-Sieg feiern.

