Fieber zwingt Tischtennis-Europameister Timo Boll zur Aufgabe bei der WM in Budapest. Schiedsrichter Kampka wird nach Elfmeter-Ekart im Pokal als vierter Offizieller beim Bremen Spiel ersetzt.

Jung-Mama Ludwig und Doppelpartnerin Kozuch scheitern früh beim World-Tour Turnier in China bei Debüt. Deutscher schießt Liverpools U18 zum FA Youth Cup-Triumph gegen Manchester City.

Das ist passiert

- Neymar für drei Champions-League-Spiele gesperrt

PSG-Superstar Neymar kommt seine verbale Entgleisung nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United teuer zu stehen. Der Brasilianer hatte auf Instagram den Schiedsrichter des Spiels verunglimpft. Dafür wurde er jetzt für drei CL-Spiele gesperrt. (zum Bericht)

- Kampka nicht mehr bei Bremen-Spiel

Der DFB hat für Robert Kampka einen Ersatz als vierten Offiziellen beim Bremer Spiel berufen. Der Referee war Video-Schiedsrichter im Pokal-Halbfinale. (zum Bericht)

- Frühes Aus für Ludwig/Kozuch

Das neue deutsche Top-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch scheitert beim Debüt bereits in der Gruppenphase nach der zweiten Pleite hintereinander. (zum Bericht)

- Deutscher schießt Liverpool zum Titel

Im Finale des FA Youth Cups triumphiert der FC Liverpool über Manchester City. Ein Deutscher wird zum Matchwinner, der Cousin von Steven Gerrard trifft. (zum Bericht)

- TSG-Finaltraum platzt gegen Porto

Die U19 der TSG Hoffenheim verpasst in der UEFA Youth League einen historischen Coup. Ein Traumtor ebnet dem FC Porto in Nyon den Weg ins Finale. (zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Leverkusen braucht Punkte für Europa

Im Kampf um einem Startplatz im Europapokal möchte Bayer Leverkusen im Gastspiel beim FC Augsburg (Bundesliga: FC Augsburg - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) weitere Zähler sammeln. Gutes Omen: Von 17 Aufeinandertreffen mit dem FCA verlor die Werkself keins. Allerdings bringt Augsburg Schwung vom Trainerwechsel zu Martin Schmidt und dem 6:0 gegen den VfB Stuttgart mit.

- 2. Bundesliga: 1. FC Köln will Aufstieg näher kommen

Spitzenreiter 1. FC Köln hat zum Auftakt des 31. Spieltages den SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: 1. FC Köln - SV Darmstadt 98 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast. Mit einem Sieg können die "Geißböcke" dem Aufstieg näher kommen. Für den FC Ingolstadt geht es gegen Dresden (2. Bundesliga: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) hingegen weiter ums nackte Überleben.

- Liverpool bei Absteiger gefordert

Der FC Liverpool kämpft nach wie vor um die erste Meisterschaft seit 1990. Mit einem Sieg gegen das bereits abgestiegene Huddersfield (FC Liverpool - Huddersfield Town, ab 21 Uhr im LIVETICKER) können die "Reds" im Titelduell mit Manchester City vorlegen und wieder die Tabellenführung übernehmen.

