Auch am Ostersonntag ist in der Welt des Sports allerlei geboten.

Im Fernduell mit Bayern München um die deutsche Meisterschaft ist Borussia Dortmund am 30. Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg gefordert. Nach dem Sieg der Bayern gegen Bremen zählt für den BVB nur ein Sieg.

In der 2. Bundesliga kann der 1. FC Köln einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

In der Handball-Bundesliga kommt es zum Kracher zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

Das ist passiert

- Bundesliga: VfB trennt sich von Weinzierl

Der VfB Stuttgart hat die Konsequenzen aus dem 0:6-Debakel im schwäbischen Derby beim FC Augsburg gezogen und sich von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gaben die Schwaben am Samstagabend nur wenige Stunden nach dem Spiel bekannt. Der bisherige U19-Coach Nico Willig wird Interimstrainer. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Leipzig kann für die Königsklasse planen

RB Leipzig kann dank Doppelpacker Marcel Halstenberg für die Champions League planen. Das Team von Trainer Ralf Rangnick gewann das "Spiel der Spiele" bei Verfolger Borussia Mönchengladbach verdient. Vier Partien vor Saisonende haben die Sachsen beruhigende zehn Punkte Vorsprung auf die Gladbacher auf Platz fünf. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke nutzt Stuttgarter Vorlage nicht

Der kriselnde Vizemeister Schalke 04 hat die Vorlage des VfB Stuttgart nicht genutzt, um sich entscheidend aus der Abstiegszone abzusetzen. Die Königsblauen kassierten gegen die TSG Hoffenheim ihre zehnte Heimniederlage der Bundesligasaison. (Zum Bericht)

- Serie A: Juventus Turin erneut italienischer Meister

Juventus Turin hat sich vorzeitig zum achten Mal in Folge zum italienischen Meister gekrönt. Die Alte Dame besiegte am Samstag den AC Florenz mit 2:1 und hat nach 33 Spielen 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheim gleicht Finalserie aus

Hauptrundensieger Adler Mannheim hat das zweite Playoff-Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga gewonnen und darf weiter vom achten Meistertitel träumen. Das Team von Trainer Pavel Gross siegte bei Serienmeister Red Bull München 3:0 und glich in der Best-of-Seven-Serie zum 1:1 aus. (Zum Bericht)

- NBA: Harden stellt bei Rockets-Sieg Negativrekord auf

In den NBA-Playoffs gelingt den Houston Rockets gegen die Utah Jazz ein knapper 104:101-Sieg. Rockets-Superstar James Harden stellt dabei einen neuen Negativrekord auf. Seine ersten 15 Versuche aus dem Feld gehen allesamt daneben. Noch nie in der Geschichte der NBA-Playoffs hat ein Spieler von Beginn des Spiels an derart viele Würfe daneben gesetzt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB muss nachziehen

Borussia Dortmund ist nach dem Sieg des FC Bayern in der Pflicht. Beim SC Freiburg (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) brauchen die Schwarz-Gelben einen Sieg, um wieder bis auf einen Zähler an den Rekordmeister heranzurücken. Außerdem möchte die Hertha gegen Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 (Bundesliga: Hertha BSC - Hannover 96 ab 18 Uhr im LIVETICKER) ihre Niederlagenserie von fünf Spielen in Folge beenden.

- 2. Bundesliga: Macht Köln den nächsten Schritt Richtung Aufstieg?

Bei Dynamo Dresden (2. Bundesliga: Dresden - Köln ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) kann das Team von Trainer Markus Anfang den Aufstieg aber bereits nahezu unter Dach und Fach bringen. Bei einem Sieg hätten sie elf Zähler Vorsprung auf Rang drei. Die Hausherren könnten mit einem Punktgewinn wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

- Premier League: Liverpool möchte nachlegen

Der FC Liverpool wurde von Manchester City überholt, kann aber mit einem Sieg gegen Cardiff City (Premier League: Cardiff - Liverpool ab 17 Uhr im LIVETICKER) wieder an den Citizens vorbeiziehen und die Tabellenführung in der englischen Eliteklasse übernehmen.

- Ligue 1: PSG möchte endlich Meister werden

Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel hat bereits mehrere Matchbälle zum Titel vergeben. Nun soll gegen die AS Monaco (Ligue 1: Paris - Monaco ab 21 Uhr im LIVETICKER) der Titel endlich unter Dach und Fach gebracht werden. Schon ein Punkt würde reichen.

- Handball: Stolpert Flensburg bei den Löwen?

Die Norddeutschen müssen bei Champions-League-Teilnehmer Rhein-Neckar Löwen (Handball-Bundesliga: Rhein-Neckar Löwen - Flensburg ab 16.25 Uhr im LIVETICKER) antreten und könnten mit einer Niederlage den schärfsten Verfolger aus Kiel wieder hoffen lassen.

Das müssen Sie sehen

- BBL: Bonn kämpft um die Playoffs

Die Basketball-Bundesliga geht langsam in die entscheidende Phase und noch sind viele Entscheidungen offen. So sind noch zahlreiche Teams mittendrin im Kampf um die Playoff-Plätze. Eines dieser Teams sind die Telekom Baskets Bonn, die bei medi Bayreuth um wichtige Punkte kämpfen. (BBL, 29. Spieltag: medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn, ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM)

- Bayern-Frauen mit historischer Chance

Die Frauen des FC Bayern München stehen da, wo die Männer gerne wären. Nach dem 5:1-Kantersieg gegen Slavia Prag haben sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale der Champions League erreicht. Nun geht es gegen den FC Barcelona (Champions League, Frauen: FC Bayern - FC Barcelona ab 17.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) um den Einzug ins Finale.

Das Video-Schmankerl

Was für ein Monsterfinish! Eishockey-Meister Konrad Abeltshauser spielt gegen Rob Cross das Leg seines Lebens und verblüfft den Darts-Weltmeister von 2018.