Fußball satt und das bereits am Freitag!

In der Youth League kämpft der Nachwuchs der TSG Hoffenheim gegen den FC Porto um den historisch ersten Einzug einer deutschen Mannschaft ins Endspiel.

Anzeige

Der FC Augsburg will seine Erfolgsserie unter Martin Schmidt auch gegen Bayer Leverkusen fortsetzen, Liverpool ist in der Premier League gegen Absteiger Huddersfield Town gefordert.

Die Adler Mannheim können derweil mit einem Sieg im fünften Spiel gegen den EHC Red Bull München vorzeitig die Meisterschaft in der DEL perfekt machen und den ersten Titel seit der Saison 2015 holen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DFB-Pokal: Drees hält Strafstoßentscheidung in Bremen "für nicht korrekt"

DFB-Videochef Jochen Drees hält die umstrittene Strafstoßentscheidung im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Werder Bremen und Bayern München "für nicht korrekt". Das sagte Drees, Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim Deutschen Fußball-Bund, am Donnerstag bei dfb.de. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Füllkrug wechselt nach Bremen

Stürmer Niclas Füllkrug von Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 wechselt zur kommenden Saison zu Europacup-Anwärter Werder Bremen. Beide Klubs bestätigten den Transfer und vereinbarten Stillschweigen über die Ablösesumme. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber bezwingt Petkovic in Stuttgart

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat das Duell mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic gewonnen und als einzige deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale beim Heimturnier in Stuttgart erreicht. Im zwölften Aufeinandertreffen mit Petkovic feierte sie damit den neunten Sieg. (Zum Bericht)

- Handball: Umstrittener Last-Second-Sieg für Füchse

Die Füchse Berlin haben ihren freien Fall in der Bundesliga gestoppt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge setzte sich der zweimalige EHF-Pokalsieger in einem Krimi beim Tabellen-13. TVB Stuttgart durch, Hans Lindberg traf mit einem umstrittenen Siebenmeter mit der Schlusssirene zum Sieg. (Zum Bericht)

- Eishockey: Draisaitl glänzt - Deutschland verliert

Leon Draisaitl hat zwar gleich in seinem ersten WM-Test eine Kostprobe seines Könnens abgegeben. Aber auch zwei Tore des Profis von den Edmonton Oilers verhinderten das vollkommen überflüssige 2:3 der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich nicht. (Zum Bericht)

- Van Gerwen verpasst Revanche gegen Wade

Michael van Gerwen hat in der Darts Premier League die Revanche für die 3:7-Klatsche im ersten Aufeinandertreffen mit James Wade verpasst. Der Niederländer kam an seinem 30. Geburtstag nicht über ein Unentschieden hinaus, verteidigte aber dennoch die Tabellenführung. (Zum Bericht)

- NFL: Quarterback-Wahnsinn beim Draft

Die erste Runde im NFL-Draft 2019 ist vorüber und drei Teams haben einen neuen Quarterback. Am wenigsten überraschte dabei die Auswahl der Arizona Cardinals. Das schlechteste Team des letzten Jahres schnappte sich wie erwartet den bereits zuvor an Nummer eins gehandelten Oklahoma-Quarterback Kyler Murray. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Leverkusen braucht Punkte für Europa

Im Kampf um einem Startplatz im Europapokal möchte Bayer Leverkusen im Gastspiel beim FC Augsburg (Fussball, Bundesliga: Fc Augsburg - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) weitere Zähler sammeln. Gutes Omen: Von 17 Aufeinandertreffen mit dem FCA verlor die Werkelf keins. Allerdings bringt Augsburg Schwung vom Trainerwechsel zu Martin Schmidt und dem 6:0 gegen den VfB Stuttgart mit.

- 2. Bundesliga: 1. FC Köln will Aufstieg näher kommen

Spitzenreiter 1. FC Köln hat zum Auftakt des 31. Spieltages den SV Darmstadt 98 (Fussball, 2. Bundesliga: 1. FC Köln - SV Darmstadt 98 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast. Mit einem Sieg können die "Geißböcke" dem Aufstieg näher kommen. Für den FC Ingolstadt geht es gegen Dresden (2. Bundesliga: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) hingegen weiter ums nackte Überleben.

- Liverpool bei Absteiger gefordert

Der FC Liverpool kämpft nach wie vor um die erste Meisterschaft seit 1990. Mit einem Sieg gegen das bereits abgestiegene Huddersfield (FC Liverpool - Huddersfield Town, ab 21 Uhr im LIVETICKER) können die "Reds" im Titelduell mit Manchester City vorlegen und wieder die Tabellenführung übernehmen.

Das müssen Sie heute sehen

- Youth League: Halbfinale mit der TSG Hoffenheim

Die U19 der TSG 1899 Hoffenheim hofft auf den großen Coup in der UEFA Youth League, mit einem Sieg über den FC Porto soll das Endspiel perfekt gemacht werden (UEFA Youth League, Halbfinale: TSG Hoffenheim - FC Porto ab 14 Uhr im TV und LIVESTREAM)

- DEL: Adler Mannheim vor siebtem DEL-Titel

Die Adler Mannheim greifen nach ihrem siebten Titel in der Deutschen Eishockey Liga. Vor dem fünften Spiel der Finalserie im Modus best-of-seven führen die Kurpfälzer gegen Titelverteidiger Red Bull München mit 3:1 (DEL: Adler Mannheim - EHC Red Bull München ab 19.15 Uhr im TV und LIVESTREAM).

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch ab 22.30 Uhr im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert ab 23.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Deutschland unterliegt im Testspiel gegen den Nachbarn Österreich in Regensburg mit knapp. Dabei trifft NHL-Superstar Leon Draisaitl sogar doppelt für das DHB-Team.