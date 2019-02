Der FC Bayern München gewinnt das Derby gegen Augsburg, offenbart aber einige Baustellen für das Spiel gegen den FC Liverpool. Roman Rees feiert seinen ersten Podestplatz beim Biathlon-Weltcup in den USA.

Bei der Ski-WM in Are geht es für die Damen im Slalom am Samstag um die letzten Medaillen. Auch in der Bundesliga wird es wieder spannend.

Das ist passiert

- Kantersiege für DEL-Spitzenduo

Tabellenführer Adler Mannheim und Meister Red Bull München zeigen sich vor den bald anstehenden Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga weiter in Topform.

- Trotz Sieg: Sorgen bei den Bayern

Vier Tage vor dem Champions-League-Kracher beim FC Liverpool hat der FC Bayern in der Bundesliga den FC Augsburg geschlagen. Sorgen bereitet den Münchnern aber nicht nur die eigene Abwehr, sondern auch die Verletzung von Kingsley Coman.

- NBA: Coach Nowitzki verliert Rising Stars Challenge

Die Premiere von Dirk Nowitzki als Coach der internationalen Auswahl bei der Rising Stars Challenge ist missglückt. Gegen das Team USA setzte es für Luka Doncic und Co. zum Auftakt des All-Star-Wochenendes eine saftige Niederlage.

- Modeste erklärt seine Tränen

Kölns Anthony Modeste trifft bei der Last-Minute-Pleite in Paderborn kurz nach seiner Einwechslung und bricht dann in Tränen aus - auch wegen eines tragischen Verlustes.

- Kaepernick einigt sich mit NFL

Der vertragslose Quarterback Colin Kaepernick und die NFL haben eine Vergleichsvereinbarung getroffen. Das teilten die Anwälte Kaepernicks mit.

- Rees sprintet erstmals aufs Podest

Roman Rees hat beim Weltcup-Sprint in Soldier Hollow/USA zum ersten Mal in seiner Karriere das Podest erobert. Über 10 km belegte der 25-Jährige trotz einer Strafrunde den dritten Rang, er sicherte sich damit das Ticket für die WM in drei Wochen. Teamkollege Erik Lesser wurde Vierter.

- Saison-Aus für Luitz nach Sturz

Als die Medaillen vergeben wurden, war Stefan Luitz längst im Krankenhaus. Nicht einmal eine Minute hatte sein Kampf um einen Platz auf dem Podium beim WM-Riesenslalom am Freitagnachmittag gedauert.

Das passiert heute

- Bundesliga: Hertha und Bremen im direkten Duell um Europa

In der Bundesliga wird es für den VfB Stuttgart ernst. Nach der Entlassung von Michael Reschke hoffen die neu formierten Stuttgarter gegen RB Leipzig auf ein Erfolgserlebnis. Im Abendspiel geht es ebenfalls hoch her. Die Hertha empfängt im Kampf um die Europacup-Plätze Werder Bremen.

- Skispringen in Willingen

Nach dem starken zweiten Platz im Teamwettbewerb wollen die deutschen Adler nun auch im Einzel um den Sieg mitspringen. Mit dem Sieg in der Qualifikation hat Markus Eisenbichler seine Ansprüche bereits angemeldet.

- Ski-WM: Slalom der Damen

Die Damen starten in ihren letzten Wettbewerb der Ski-WM. Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova zählen zu den absoluten Favoritinnen auf die Goldmedaille.

- Biathlon: Verfolgung in Salt Lake City

In Salt Lake City kommt es nach den Sprints zu den Verfolgungs-Wettbewerben. Den Anfang machen die Damen, bei denen Franziska Hildebrand von Rang drei aus ins Rennen geht. Im Anschluss wollen bei den Männern Roman Rees und Erik Lesser ihre gute Ausgangsposition nutzen.

Das müssen Sie sehen

- Box-Gala in Koblenz mit Abass Baraou und Leon Bunn

Bei der heutigen Box-Gala von Team Sauerland in Koblenz stehen die beiden deutschen Hoffnungen Abass Baraou und Leon Bunn im Fokus. Beide Boxer sind noch ungeschlagen und wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen.

- NHL: Pittsburgh Penguins - Calgary Flames

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2018/19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus.

Das Video-Schmankerl

Goretzka mit historischem Eigentor - Im Spiel beim FC Augsburg unterläuft Leon Goretzka vom FC Bayern schon nach 13 Sekunden ein Eigentor.