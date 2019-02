Sport-Tag: Katar gewinnt Asien-Cup - Doll gibt Debüt für Hannover 96

Die Sensation ist perfekt.

Sensationsteam Katar hat erstmals in seiner Geschichte den Asien-Cup gewonnen. Im Finale setzte sich der WM-Gastgeber von 2022 mit 3:1 gegen Japan durch.

Der FC Bayern muss gegen Bayer Leverkusen auf Kapitän Manuel Neuer verzichten, der an einer Handverletzung laboriert. Lindsey Vonn kündigt ihr Karriereende an.

Am Abend feiert Thomas Doll sein Debüt als Trainer von Hannover 96 und die deutschen Handballer gehen beim All Star Game an den Start.

Das ist passiert

- Katar gewinnt erstmals Asien-Cup

Katar ist neuer Asien-Cup-Sieger. Die Mannschaft von Felix Sanchez setzt sich im Finale gegen Rekordsieger Japan durch. Es ist Katars erster Titel. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Neuer fällt gegen Leverkusen aus

Schlechte Nachricht für den FC Bayern: Der Rekordmeister muss im Bundesliga-Auswärtsspiel auf Nationaltorhüter Manuel Neuer verzichten. Neuer hat eine Handverletzung. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Ex-Talent Kurt verlässt Hertha in Richtung Österreich

Sinan Kurt wartet weiter auf den Durchbruch als Fußball-Profi und verlässt Hertha BSC in Richtung Österreich. Dort ist wohl seine letzte Chance. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Vonn beendet Karriere nach WM

Lindsey Vonn kündigt ihr Karriereende für nach der WM an. Sie spricht von der "schwersten Entscheidung" ihres Lebens. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Zwei Siegerinnen bei Rebensburg-Aus

Bei der WM-Generalprobe in Maribor ist für Viktoria Rebensburg bereits früh Schluss. Mikaela Shiffrin muss sich den Platz ganz oben auf dem Treppchen teilen. (Zum Bericht)

- Skispringen: Eisenbichler fliegt aufs Podest

Markus Eisenbichler belegt beim Skifliegen in Oberstdorf im ersten Wettkamp den dritten Rang. Den Sieg sichert sich der Slowene Timi Zajc. Kamil Stoch hat Windpech. (Zum Bericht)

- Formel 1: Neuer Name für Sauber-Rennstall

Der Name Sauber wird im Starterfeld der Formel 1 ab sofort nicht mehr zu finden sein. Stattdessen wird der Rennstall nach einer anderen Traditionsmarke benannt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Debüt für Trainer Doll in Hannover

Trainer Thomas Doll kehrt nach über zehn Jahren in die Bundesliga zurück. Der frühere Nationalspieler will mit seinem neuen Klub Hannover 96 im Abstiegskampf wichtige Punkte holen. Allerdings heißt der Gegner der Niedersachsen in der Partie RB Leipzig (Bundesliga: Hannover 96 - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Der Tabellenvierte peilt nach seinem Sieg in Düsseldorf den nächsten Dreier an.

- 2. Bundesliga: Kellerduell in Ingolstadt

Zum Auftakt des 20. Spieltags stehen zwei Partien auf dem Programm. Der FC Ingolstadt empfängt den 1. FC Magdeburg zum Kellerduell (2. Bundesliga: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Magdeburg am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER). Auch in der anderen Partie steht der Kampf gegen den Abstieg im Fokus. Der MSV Duisburg hofft gegen den SV Darmstadt 98 auf wichtige Punkte gegen den Gang in die Dritte Liga. (2. Bundesliga: MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball: Schaulaufen der DHB-Männer beim Allstar Game

Zum Schaulaufen der Publikumslieblinge kommt es in Stuttgart. Beim Allstar Game trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft, die bei der Heim-WM die Massen begeistert hatte, auf eine Bundesliga-Weltauswahl. In dem Aufeinandertreffen um 19.00 Uhr sind spielerische Leckerbissen garantiert.

