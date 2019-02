In SaltLake City beenden die Biathleten ihre Wettkämpfe mit dem Mixed-Wettbewerben. Ebenfalls zum letzten Mal werden bei der Ski-WM in Are Medaillen verteilt.

In Willingen wollen die DSV-Adler den Erfolg von Karl Geiger wiederholen und erneut um dne Sieg mitspringen.

Das ist passiert

- Tedesco ruft den Abstiegskampf aus

Schalke 04 hat die Generalprobe für das Achtelfinale in der Champions League verpatzt und steckt in der Bundesliga im Keller fest. (das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen) Der abgestürzte Vizemeister kam gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg nach einer erneut enttäuschenden Leistung nicht über ein 0:0 hinaus und ist nach vier Spielen in Folge ohne Sieg den Abstiegsplätzen näher als den Europacuprängen. (Zum Bericht)

- Doppelsieg lässt DSV-Duo träumen

Denise Herrmann und Franziska Hildebrand feierten ihren Weltcup-Coup mit einem schallenden "High Five", der erste Doppelsieg für die deutschen Biathletinnen seit mehr als zwei Jahren war pure Erlösung. "Wir haben die Sache ganz schön gerockt", sagte Herrmann nach dem Triumph in der Verfolgung von Soldier Hollow. (Zum Bericht)

- Löwen patzen überraschend in Brest

Am 12. Spieltag unterlagen die Löwen beim zehnmaligen weißrussischen Meister HC Meschkow Brest 24:27 (12:15). Durch die zweite Niederlage in Folge blieben die Mannheimer zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase mit zwölf Punkten auf Platz fünf in der Gruppe A. (Zum Bericht)

- Klosterhalfen läuft deutschen Rekord

Konstanze Klosterhalfen setzte mit ihrem Rekord über 3000 m den Höhepunkt am ersten Tag der Hallen-DM in Leipzig. 8:32,47 Minuten - so schnell war noch nie eine deutsche Athletin über diese Strecke. (Zum Bericht)

- Geiger geht ab "wie Schnitzel"

Skispringer Karl Geiger (Oberstdorf) hat den Weltcup in Willingen gewonnen und damit seinen zweiten Karrieresieg gefeiert. Der 26 Jahre alte Allgäuer setzte sich am Samstag bei der WM-Generalprobe mit Sprüngen auf 142,0 und 150,5 m von der Mühlenkopfschanze mit 311,1 Punkten vor dem Polen Kamil Stoch (307,1) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (304,7) durch. (Zum Bericht)

- Baraou gewinnt WBC-Meisterschaft

Die Box-Gala in Koblenz war für die deutschen Teilnehmer ein gutes Pflaster. Bei der LIVE auf SPORT1 übertragenen Fight-Night gewann Abass Baraou im Superweltergewicht seinen Kampf um die internationale Meisterschaft in der WBC. Leon Bunn feierte im13. Kampf seinen 13. Sieg. Sophie Alisch gelang ein richtiger Traumeinstand in ihre Profikarriere. (Zum Bericht)

- NBA: Diallo gewinnt Slam Dunk Contest

Hamidou Diallo holte sich beim All-Star-Weekend in Charlotte den Sieg beim Slam Dunk Contest. Dabei zeigt er einen spektakulären Dunk über Shaquille O'Neal. Dirk Nowitzki ging beim Dreierwettbewerb leer aus. Joe Harris stahl in diesem Superstar Stephen Curry die Show. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga, 22. Spieltag: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Mönchengladbach

Beide Teams stehen gehörig unter Siegzwang. Gladbach braucht einen Sieg, um weiter den Anschluss an Bayern München und Borussia Dortmund zu halten und den Angriff von Verfolger Leipzig zu kontern. Frankfurt könnte mit einem Sieg den EL-Platz sichern. (Bundesliga, 22. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bundesliga, 22. Spieltag: F95 will die nächsten Punkte

Fortuna Düsseldorf ist aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf. Bei Bayer 04 Leverkusen sollen nun die nächsten Punkte gegen den Abstieg her. Für Leverkusen wäre eine Niederlage allerdings ein herber Rückschlag im Kampf um Europa. (Bundesliga, 22. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Ski-WM: Slalom der Herren

Zum Abschluss der Ski-Weltmeisterschaft in Are kämpfen die Männer um den Titel im Slalom. Erlöst Marcel Hirscher die Ski-Nation Österreich doch noch mit einer Goldmedaille oder kann vielleicht auch Felix Neureuther für eine Überraschung sorgen? (Ski-WM: Slalom der Herren, ab 11.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon: Mixed-Wettbewerbe

Am Ende stehen in Salt Lake city noch die Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm. Zuerst werden die Gewinner im Single Mixed ermittelt (Biathlon: Single Mixed, ab 18.10 Uhr im SPORT1-Liveticker), bevor dann auch im Team-Wettbewerb die besten Mixed-Staffeln gekürt werden. (Biathlon: Staffel Mixed, ab 22.05 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Skispringen Willingen

Kann Karl Geiger seinen Triumph wiederholen und als Doppelsieger von Willingen zur WM nach Seefeld reisen? Die deutschen Adler wollen auf jeden Fall mit einem erneuten Erfolgserlebnis aus Willingen abreisen. (Skispringen, Willingen: Einzel, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL, 47. Spieltag

Am 47. Spieltag kommt es in der DEL zum Prestigeduell zwischen den Kölner Haien und dem EHC Red Bull München. Dazu muss Tabellenführer Adler Mannheim zu den Grizzlys Wolfsburg. (DEL, 46. Spieltag: Konferenz, ab 14.00 Uhr)

Das müssen Sie sehen

- BBL Pokalfinale: ALBA greift nach Rekordsieg im Pokal

Im BBL Pokal steht am Sonntag das mit Spannung erwartete Finale zwischen dem früheren Serienmeister Brose Bamberg und Vorjahresfinalist ALBA Berlin an. Vizemeister ALBA greift nach dem erneuten Einzug ins Pokal-Endspiel nach dem zehnten Titel und könnte dadurch mit Rekordsieger Bayer Giants Leverkusen gleichziehen. (BBL Pokal: Brose Bamberg - ALBA Berlin ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

DEL Live: Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine

In der DEL neigt sich die Hauptrunde dem Ende entgegen. Im Duell zwischen Vizemeister Eisbären Berlin und den Krefeld Pinguinen geht es daher nochmals um wichtige Zähler im Kampf um die Playoffs. Nach drei absolvierten Duellen in dieser Saison steht es bislang 2:1 für Berlin. (DEL. 47.Spieltag: Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine, ab 17.00 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 20.45 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

Nach dem 0:0 auf Schalke spricht Freiburg-Coach Christian Streich über den Videobeweis - und gibt zu, das Spiel lieber weniger gerecht, dafür aber so wie früher zu haben.