Die Dallas Mavericks jubeln in der NBA nach einer furiosen Aufholjagd. Der Hamburger SV ist gegen Dynamo Dresden gefordert. Bei der alpinen Ski-WM steht womöglich ein historischer Tag an.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- City fügt Chelsea historische Pleite zu

Was für ein Statement im Titelrennen von Manchester City! Die Mannschaft von Pep Guardiola ließ dem FC Chelsea beim furiosen 6:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance und fügte den Blues eine historische Niederlage zu. Auch ein deutscher Nationalspieler trifft für die Citizens. (Zum Bericht)

- Fortuna nimmt Stuttgart auseinander

Fortuna Düsseldorf hat die Krise beim VfB Stuttgart dramatisch verschärft und selbst einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger gewann das Kellerduell gegen die enttäuschenden Schwaben hochverdient mit 3:0 (1:0) und setzte sich dadurch weiter von der Abstiegszone ab, während Stuttgart nach seinem sechsten Spiel in Serie ohne Sieg auf dem Relegationsplatz weiter in höchster Gefahr schwebt. (Zum Bericht)

- Glückslos für Bayern im DFB-Pokal

Erfolgreiche Pokal-Auslosung für den FC Bayern. Die Münchner treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Zweitligist 1. FC Heidenheim und haben dabei auch noch Heimrecht. Neben einem reinen Zweitliga-Duell gibt es zwei spannende Bundesliga-Partien. (Zum Bericht)

- Juve siegt dank deutschem Duo

Juventus Turin liegt auch dank Sami Khedira und Emre Can weiter klar auf Titelkurs. Der italienische Rekordmeister setzte sich am 23. Spieltag mit 3:0 (1:0) bei US Sassuolo Calcio durch. Dabei trugen sich auch Khedira und Can in die Torschützenliste der Turiner ein. (Zum Bericht)

- Biathlon: Sprint-Rennen wegen Kälte abgesagt

Eigentlich sollte es für die Biathlon-Weltelite noch einmal 7,5 bzw. zehn Kilometer durch den Gefrierschrank gehen. Doch die arktische Kälte Kanadas machte den Läuferinnen und Läufern am Sonntag einen Wettkampf unmöglich. Beide Rennen wurden abgesagt, da das Thermometer minus 29 Grad anzeigte. (Zum Bericht)

- Van Gerwens Siegesserie reißt

Michael van Gerwen musste seine erste Niederlage 2019 hinnehmen und scheiterte im Viertelfinale der Players Championship 2. Dave Chisnall nutzte die Gunst der Stunde und holte sich den Turniersieg durch einen knappen Finalerfolg über Glen Durrant. (Zum Bericht)

- Ter Stegen rettet Barca in Bilbao

Der FC Barcelona hat zum zweiten Mal in Folge Punkte in der Primera Division liegen lassen. (Service: Der Spielplan der spanischen La Liga) Das Team um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen und Superstar Lionel Messi kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus und muss um die schon sicher geglaubte Titelverteidigung bangen. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas mit Mega-Comeback

Die Dallas Mavericks feierten am Sonntagabend beim 102:101 gegen die Portland Trail Blazers einen sensationellen Comeback-Sieg. Im Schlussviertel drehten die Texaner einen 78:92-Rückstand noch um, Rookie Luka Doncic überzeugte einmal mehr. (Zum Bericht)

- NBA: Cousins rettet knappen Sieg der Warriors

Trotz einer Galavorstellung von Superstar Kevin Durant waren die Golden State Warriors der Niederlage gegen Miami Heat nahe. Der Meister der vergangenen beiden Jahre verschlief den Start komplett und kam erst ab dem dritten Viertel in Schwung. Am Ende waren es weder Durant noch Steph Curry, die den Sieg eintüteten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Liga: HSV gegen Dresden gefordert

Zum Abschluss des 21. Spieltages empfängt der Hamburger SV im heimischen Volksparkstadion Dynamo Dresden. Der Tabellenführer will mit einem Sieg den alten Abstand von vier Punkten zu den ärgsten Verfolgern aus Köln und Berlin wieder herstellen. (2. Liga: Hamburger SV - Dynamo Dresden, ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

- Ski alpin, WM: Kombination der Männer

Bei der WM in Are wird die Frage nach dem besten Allrounder unter den Skifahrern beantwortet. In der Kombination, bestehend aus Abfahrt und Slalom, geht es um Medaillen - und das vielleicht zum vorerst letzten Mal. Denn die traditionsreiche Disziplin steht auf der Streichliste des Ski-Weltverbandes. (Ski-WM, Kombination der Männer: Ab 11 Uhr im LIVETICKER)

