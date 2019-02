Fernduell in der Bundesliga!

Im Titelkampf waren der FC Bayern und Borussia Dortmund heute jeweils auf fremdem Platz gefordert. Die Bayern gastierten in Leverkusen, während der BVB bei der Frankfurter Eintracht antreten musste.

Und der FC Bayern patzte! Mit 1:3 unterlag das Team von Niko Kovac der Elf von Peter Bosz. Der BVB holte immerhin einen Punkt in Frankfurt und vergrößerte so den Abstand auf die Bayern auf sieben Punkte.

Markus Eisenbichler hat den Sieg beim Skifliegen in Obersdorf nur ganz knapp verpasst. Er musste sich - wieder einmal - dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben.

Das ist passiert

- Bundesliga: Empfindlicher Rückschlag für Bayern

Der FC Bayern verliert trotz Führung in Leverkusen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund wächst. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Reus-Tor reicht BVB nicht zum Sieg

Der BVB hat zum fünften Mal in der laufenden Bundesligasaison den Sieg verpasst. Die Favre-Elf holte in einem hochklassigen Spiel bei Eintracht Frankfurt ein Remis. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Ishak rettet Club Remis gegen Werder

Nach sechs Pleiten in Folge rettet der 1. FC Nürnberg in einer über weite Strecken höhepunktarmen Partie kurz vor Schluss ein Remis gegen Werder Bremen. (Zum Bericht)

- Horngacher heiß auf DSV-Comeback

Der als Nachfolger von Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster gehandelte Stefan Horngacher kann sich ein Engagement beim Deutschen Skiverband gut vorstellen. (Zum Bericht)

- Davis Cup: Deutschland erreicht Finalturnier

Das deutsche Davis-Cup-Team erreicht das Finalturnier in Madrid. Nach den Siegen von Kohlschreiber und Zverev macht das Doppel mit Pütz und Struff alles klar. (Zum Bericht)

- Neuer-Verletzung: Liverpool in Gefahr?

Hasan Salihamidzic hat sich zur Handverletzung von Manuel Neuer geäußert - ohne konkret zu werden. Selbst der Champions-League-Knüller gegen Liverpool scheint in Gefahr. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV, patzt, Pollersbeck ist es "egal"

Der Hamburger SV verliert nach einer enttäuschenden Leistung bei Arminia Bielefeld Punkte und Gotoku Sakai. Julian Pollersbeck sorgt für Irritationen. (Zum Bericht)

- Skifliegen: Eisenbichler verpasst Sieg hauchdünn

Markus Eisenbichler verpasst den Sieg beim zweiten Weltcup in Oberstdorf denkbar knapp. Nur 41 Zentimeter trennen den DSV-Adler vom Sieger. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Bundesliga: Schalke empfängt Gladbach

Der Bundesliga-Samstag wird vom Topspiel vom FC Schalke und Borussia Mönchengladbach abgerundet. Die Fohlen können mit einem Sieg am FC Bayern vorbeiziehen. (Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

La Liga: FC Barcelona empfängt Valencia

Tabellenführer FC Barcelona ist gegen den FC Valencia (La Liga: FC Barcelona - FC Valencia ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gefordert. Das Team von Ernesto Valverde möchte im Meisterkampf vorlegen und den Druck auf die Verfolger erhöhen.

Basketball: Bayern will weiße Weste wahren

Die Bayern-Basketballer sind in der BBL immer noch ungeschlagen und wollen auch im Heimspiel gegen Jena (BBL: FC Bayern - Jena ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) diese Serie wahren. Vizemeister ALBA Berlin empfängt vor heimischem Publikum medi Bayreuth (BBL: ALBA Berlin - medi Bayreuth ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Gala: Made for More Award

SportScheck, Constantin Entertainment und SPORT1 feiern eine Premiere der besonderen Art: Heute Abend verleiht Deutschlands führender Sportfachhändler SportScheck erstmals den Made for More Award (ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM) an besondere Persönlichkeiten im Sport - und SPORT1 ist mittendrin.

Das Video-Schmankerl

Im Finale gegen Favorit Japan setzte sich der Gastgeber der WM 2022 überraschend mit 3:1 durch. Der erste Treffer der Partie war ein besonderer Augenschmaus.