Das Warten hat endlich ein Ende: Am Abend kommt es in der Champions League zum Knallerduell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern. Zudem gibt es einen kompletten Eishockey-Spieltag und in der Volleyball-Bundesliga ist der VfB Friedrichshafen gefordert.

Doch auch schon zuvor hatte der bisherige Sport-Tag einiges zu bieten. So überraschte Felix Magath mit seinem Interesse am Trainer-Job beim 1. FC Nürnberg. Außerdem steht Maurizio Sarri vor dem Aus als Coach des FC Chelsea - und Sebastian Vettels neuer Teamkollege glänzt bei seinem Ferrari-Debüt.

Das ist passiert

- Shaqiri spricht vor Bayern-Spiel bei SPORT1

Im zweiten Teil des exklusiven SPORT1-Interviews spricht Xherdan Shaqiri über sein Karriereende, Besonderheiten seiner bisherigen Trainer, einen geplanten Indien-Trip und gibt viel Privates preis. (Zum Bericht)

- Tedesco gönnt Fährmann City-Spiel

"Wir sind in einer komfortablen Situation, wir haben zwei herausragende Keeper. Ralle (Ralf Fährmann; d.Red.) hat uns bis hierhin gebracht, die Champions League ist aufgrund der letzten Saison auch sein Verdienst. Dementsprechend wird er morgen gegen Manchester im Tor stehen", sagt Schalke-Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz. (Zum Bericht)

- Sarri bei Chelsea vor dem Aus

Nach der Niederlage im FA Cup gegen Manchester United berichten mehrere englische Medien bereits vom bevorstehenden Aus des italienischen Trainers Maurizio Sarri. (Zum Bericht)

- Vonn gibt Zukunftspläne bekannt

Glamourgirl Lindsey Vonn will auch nach ihrer Sport-Karriere im Rampenlicht stehen. Die US-Amerikanerin spricht über ihre neuen beruflichen Ziele und Wünsche. (Zum Bericht)

- Serdar fehlt Schalke mehrere Spiele

Suat Serdar vom FC Schalke 04 wird vom DFB nach seiner Roten Karte für mehrere Spiele gesperrt. Obendrein muss der Mittelfeldspieler noch eine Geldstrafe bezahlen. (Zum Bericht)

- Leclerc fast so schnell wie Vettel

Ferrari bleibt auch am zweiten Tag der Tests in Barcelona das Maß aller Dinge. Charles Leclerc legt mit Abstand die schnellste Runde hin. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Champions League: Bayern vor Nagelprobe in Liverpool

Es ist der Achtelfinal-Knüller aus deutscher Sicht: Rekordmeister FC Bayern misst sich mit Englands Traditionsklub FC Liverpool und dessen Trainer Jürgen Klopp. Erstmals seit April 1981 ist der deutsche Rekordmeister zu Gast an der legendären Anfield Road in Liverpool. Damals erreichten sie im Halbfinal-Hinspiel des Landesmeister-Wettbewerbs ein torloses Remis bei den Reds (Champions League: FC Liverpool - FC Bayern, Dienstag ab 21:00 Uhr im LIVETICKER).

Hoeneß nennt sein Wunschergebnis für das Hinspiel

- Champions League: Lyon hofft auf Überraschung gegen Barca

Olympique Lyon geht als klarer Außenseiter in das Achelfinal-Duell mit dem FC Barcelona. Die Star-Trumppe um Lionel Messi will im Hinspiel den Grundstock für den Einzug ins Viertelfinale legen (Champions League: Olympique Lyon - FC Bayern, Dienstag ab 21:00 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Testfahrten in Barcelona gehen weiter

Kann Charles Leclerc seine gute Leistung vom Vormittag auch am Nachmittag bestätigen? Und wie fällt die Antwort von Mercedes aus? (Ergebnisse der F1-Tests in Barcelona)

- DEL: Heißer Kampf um Playoff-Plätze und Rang 1

In der DEL rückt das Ende der Vorrunde immer näher. Am 48. Spieltag kämpfen die Teams weiter verbissen um die Playoff-Plätze. Die Adler Mannheim treffen im Fernduell um Platz eins auf die Fischtown Pinguin Bremerhaven, während der EHC Red Bull München mit einem Sieg bei den Krefeld Pinguinen weiter heranrücken will (DEL, 48. Spieltag ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

