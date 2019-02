Bei der Ski-WM hat einen Tag nach Viktoria Rebensburg auch Josef Ferstl eine Medaille knapp verpasst. Kevin-Prince Boateng vom FC Barcelona beichtet derweil sein Lotterleben.

Am Mittwoch will es der FC Bayern besser als Borussia Dortmund am Vorabend machen, der Gegner Hertha BSC ist aber nicht zu unterschätzen. Auch Schalke 04 ist gefordert.

Anzeige

Im internationalen Fußball steigt der erste Teil der Clasico-Trilogie zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. In England wird ebenfalls gespielt, Manchester City kann die Tabellenführung erobern.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- La Liga: Boateng beichtet Lotterleben

Beim FC Barcelona erreicht Kevin-Prince Boateng den Gipfel seiner Karriere. Es gab allerdings Zeiten, da glich seine Profi-Laufbahn einem Lotterleben. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Kahn stichelt gegen Lehmann

Der Ex-Nationalkeeper spricht über den neuen Job seines ehemaligen Konkurrenten Jens Lehmann als Co-Trainer beim FC Augsburg und scherzt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Havertz winkt schnelles Comeback

Am Samstag muss Kai Havertz beim Spiel gegen den FC Bayern vor der Pause verletzt raus. Doch die befürchtete lange Pause fällt offenbar viel kürzer aus. (Zum Bericht)

- Ski-WM in Are: Super-G der Männer

Josef Ferstl verfehlt bei der Ski-WM in Are im Super G das Podest. Dominik Paris triumphiert, dahinter fällt die Entscheidung denkbar knapp aus. (Zum Bericht)

- Biathlon: Übersee-Weltcups werden zum Streitfall

Der Weltverband IBU will endlich auch Nordamerika erobern. Ob die beiden bevorstehenden Weltcups jedoch dafür taugen, darüber sind sich die Athleten uneinig. (Zum Bericht)

Radsport: Tour-Sieger Thomas sagt Giro ab

Tour-Sieger Thomas setzt auch in dieser Saison wieder Prioritäten. Auf einen Start beim Giro d'Italia verzichtet der Waliser. Sein Fokus liegt auf der Tour. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: FC Bayern will ins Viertelfinale

Der FC Bayern steht vor einer schweren Aufgabe im DFB-Pokal: Im Achtelfinale geht es für das Team von Trainer Niko Kovac zu Hertha BSC (DFB-Pokal: Hertha BSC - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Außerdem trifft Schalke 04 auf Fortuna Düsseldorf. Bereits zuvor kommt es zu den Duellen zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg sowie Holstein Kiel und dem FC Augsburg. (DFB-Pokal: Das Achtelfinale ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Copa del Rey: FC Barcelona trifft auf Real Madrid

Der erste von drei Clasicos innerhalb von 24 Tagen steht an. Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey will der FC Barcelona gegen Real Madrid vorlegen. (Copa del Rey: FC Barcelona - Real Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Zieht ManCity an Liverpool vorbei?

Das Titelrennen in der Premier League ist wieder komplett offen. Mit einem Sieg im vorgezogenen Spiel beim FC Everton würde Manchester City am FC Liverpool vorbeiziehen. Die Citizens liegen derzeit drei Punkte hinter dem Team von Jürgen Klopp, haben aber das bessere Torverhältnis. (Premier League: FC Everton - Manchester City ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-Bundesliga: Endspiel für Wiesbaden

Heißer Kampf um die Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga der Frauen: Der VC Wiesbaden empfängt die Roten Raben Vilsbiburg. Wiesbaden erreichte in der Vorsaison das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft sowie das Finale um den DVV-Pokal und wollte auch in dieser Saison wieder eine starke Rolle spielen. Doch bislang tun sich die Hessinnen schwer und stehen nur auf Platz 9. (Volleyball-Bundesliga: VC Wiesbaden - Roten Raben Vilsbiburg ab 19 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1)

- Coupe de France: PSG peilt Viertelfinale an

Hochspannung und Favoritenstürze sind im Coupe de France Jahr für Jahr inklusive: Der traditionsreiche Wettbewerb fasziniert nicht nur in Frankreich, sondern auch darüber hinaus. Am Mittwoch trifft Paris Saint-Germain auf Drittligist FC Villefrance (Coupe de France: FC Villefrance - Paris Saint-Germain ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+). Ab 21 Uhr gibt es außerdem die Partie Stade Rennes gegen OSC Lille LIVE im TV auf SPORT1+.

Das Video-Schmankerl

Die Norddeutschen gewinnen im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Alles dazu in der Volkswagen Pokalfieber Webshow.

Wahnsinn in Dortmund! Das epische Pokal-Drama im Video