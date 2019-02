Sport-Tag: FC Bayern bittet Oldenburg zum BBL-Spitzenspiel - Pleite für BVB

Borussia Dortmund hat am Abend fast schon alle Chancen aufs Viertelfinale verspielt. Der BVB unterlag bei den Tottenham Hotspur mit 0:3.

Derweil hat Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks gegen die Miami Heat verloren. Dabei kam es zum Aufeinandertreffen mit Dwyane Wade.

Anzeige

Am Abend kommt es in der BBL zum Kracher-Duell zwischen Tabellenführer FC Bayern München und Verfolger EWE Baskets Oldenburg. In der Europa League wollen Frankfurt und Leverkusen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel legen.

Das ist passiert

- Pleite bei Spurs! BVB vorm CL-Aus

Ganz bitterer Abend für Borussia Dortmund im Londoner Wembleystadion: Der BVB hat das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gründlich verpatzt. Der personell arg gebeutelte Bundesliga-Spitzenreiter ging bei Tottenham Hotspur mit 0:3 (0:0) unter und steht vor dem Rückspiel am 5. März im Kampf um den angestrebten Einzug ins Viertelfinale vor dem Aus. (Zum Bericht)

- Lucky Punch lässt Real träumen

Real Madrid darf weiter vom vierten Triumph in der Champions League in Serie träumen. Im Achtelfinal-Hinspiel setzten sich die Königlichen trotz einer weitgehend dürftigen Vorstellung mit 2:1 (0:0) bei Ajax Amsterdam durch. (Zum Bericht)

- Emotionales Duell der Ikonen! Nowitzki stark, Wade ausgebuht

Die Dallas Mavericks unterliegen den Miami Heat in der eigenen Halle. Beim letzten Duell zwischen Dirk Nowitzki und Dwyane Wade gibt es Buhrufe für den Heat-Star. (Zum Bericht)

- Flensburg mit Last-Second-Sieg

Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt hat mit einem mühsamen Heimsieg das Achtelfinale der Champions League erreicht. Mit einem verwandelten Siebenmeter in der letzten Aktion des Spiels rettete Hampus Wanne den Norddeutschen ein 27:26 (16:12) gegen den slowenischen Meister RK Celje. (Zum Bericht)

- Schwerin gewinnt enges Topspiel

Spannendes Topspiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen: Im Kampf zwischen dem Tabellenzweiten SSC Palmberg Schwerin und den drittplatzierten Damen des Dresdner SC behielt Schwerin mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:19) die Oberhand. (Zum Bericht)

- Broncos schnappen sich Ex-MVP

Joe Flacco steht in der NFL vor einem Wechsel von den Baltimore Ravens zu den Denver Broncos. Das berichtet der TV-Sender ESPN. Der Quarterback hatte die Ravens 2013 zum Super-Bowl-Sieg geführt, seinen Platz in der Startformation aber in der abgelaufenen Saison an Shootingstar Lamar Jackson (22) verloren. (Zum Bericht)

- Kapitänsamt weg: Icardi streikt

Mauro Icardi wird Inter Mailand im Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Rapid Wien nicht zur Verfügung stehen - weil sich der argentinische Stürmer weigerte, die Reise nach Österreich anzutreten. Zuvor hatte Inter-Trainer Luciano Spalletti Icardi als Kapitän abgesetzt. (Zum Bericht)

- FA ermittelt gegen Klopp

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool muss sich wegen kritischer Kommentare gegen Schiedsrichter Kevin Friend vor dem englischen Fußball-Verband FA erklären. Klopp hatte Friends Leistung beim 1:1 in der Premier League bei West Ham United in mehreren TV-Interviews negativ bewertet. "In 50:50-Situationen gab es immer einen Freistoß für die anderen", hatte der Coach unter anderem gesagt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Ski-WM: Regensburg will Medaille

Im Riesenslalom der Damen will Viktoria Regensburg auf das Podest. Nach dem unglücklichen vierten Platz im Super G hofft die Deutsche in ihrer Paradedisziplin auf mehr Fortune. Top-Favoritin ist allerdings Mikaela Shiffrin. Der Weg über Gold führt nur über die US-Amerikanerin. (Ski-WM: Riesenslalom der Damen, ab 12:30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Basketball LIVE: Oldenburg - FC Bayern

Der Deutsche Meister FC Bayern München muss sich in der easyCredit Basketball-Bundesliga bei den EWE Baskets Oldenburg bewähren. Mit ALBA Berlin und Brose Bamberg gehören die Oldenburger in dieser Saison bislang zu den härtesten Konkurrenten der Münchner um Platz 1. Das Hinspiel verlor Oldenburg in München allerdings letztlich klar mit 74:95. SPORT1 zeigt das Topspiel ab 18:30 Uhr live im FREE-TV und STREAM.

- Darts LIVE: 2. Spieltag der Premier League

Vorhang auf für die Premier League Darts, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Turnier des Jahres gilt. Die Premier League findet über 16 Wochen immer donnerstags statt. Am 2. Spieltag in Glasgow geht die Abschiedstour von Routinier Raymond van Barneveld weiter, er trifft auf den Darts-Bad-Boy Gerwyn Price. Österreichs bester Pfeilewerfer Mensur Suljovic bekommt es mit Weltmeister Michael van Gerwen zu tun. Auch die restlichen drei Partien versprechen Hochspannung

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl

Borussia Mönchengladbach eröffnet direkt neben dem Borussia-Park einen neuen Gebäudekomplex, der u.a. ein Hotel, einen Fan-Shop und ein Rehazentrum beinhaltet.