Was für ein bitterer Champions-League-Abend für den FC Schalke! Die Königsblauen führen gegen Manchester City lange, sind sogar in Überzahl und werden in der Schlussphase dann doch noch zweimal geschockt.

Besser wollen es die deutschen Vertreter in der Europa League machen. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen kämpfen am Donnerstagabend um den Einzug ins Achtelfinale.

Auch die Wintersport-Fans kommen auf ihre Kosten, denn bei der Nordischen Ski-WM steht der Auftakt an.

Das ist passiert

- Champions League: Ausgerechnet Sane schockt Schalke

Schalke 04 führt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City lange durch zwei Elfmetertore. Doch Heimkehrer Leroy Sane und Raheem Sterling drehen das Spiel in letzter Sekunde. (Zum Bericht)

- Champions League: Atletico legt gegen Juventus vor

Atletico Madrid legt im Hinspiel gegen Juventus Turin vor. Zweimal rettet der Videobeweis die "Alte Dame", ehe ein Doppelschlag Atletico kurz vor Schluss erlöst. (Zum Bericht)

- Williamson verletzt sich bei Prestigeduell

Dunk-Maschine Zion Williamson von den Duke Blue Devils verletzt sich im prestigeträchtigen Spiel gegen die North Carolina Tar Heels bereits nach 36 Sekunden. Sein kaputter Schuh ist daran nicht ganz unschuldig. (Zum Bericht)

- Handball-CL: Löwen retten Sieg über die Zeit

Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen in der Champions League gegen Kielce. Lange sieht es nach einem klaren Sieg aus, am Ende haben die Löwen das Glück auf ihrer Seite. (Zum Bericht)

- NFL: Steelers klären Bells Zukunft

Endgültige Entscheidung bei den Pittsburgh Steelers. Die Franchise verzichtet bei Running Back Le'Veon Bull auf einen Tag und entlässt ihn in die Free Agency. (Zum Bericht)

- Formel 1: Kwjat knöpft Vettel Bestzeit ab

Daniil Kwjat fährt die schnellste Runde der bisherigen Tests in Barcelona und übertrumpft Ferrari. Sebastian Vettel zeigt sich erneut in guter Verfassung. (Zum Bericht)

- Volleyball: Dresden klettert auf Rang 3

Nach der Pleite gegen Schwerin hat der Dresdner SC die Chance, durch einen Sieg gegen den VfB Suhl auf Rang drei zu klettern. Die Gäste aus Thüringen halten gut mit, Dresden ist abgebrüht. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Frankfurt und Leverkusen wollen ins Achtelfinale

Die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen stehen im Sechzehntelfinale der Europa League vor kniffligen Aufgaben. Die Eintracht erkämpfte sich mit dem 2:2 im Hinspiel bei Schachtjor Donezk eine passable Ausgangssituation (Europa League: Eintracht Frankfurt - Schachtjor Donezk ab 18.55 Uhr im LIVETICKER). Leverkusen erwartet im Rückspiel gegen FK Krasnodar nach dem torlosen Remis im Hinspiel ein "ganz schweres Spiel" (Europa League: Bayer Leverkusen - FK Krasnodar ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-Bundesliga: Kiel in Gummersbach gefordert

Der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga beim VfL Gummersbach zu Gast. Zudem empfängt der TSV Hannover-Burgdorf die Füchse Berlin, GWD Minden gastiert bei der HSG Wetzlar und der Bergische HC muss beim HC Erlangen antreten. (Die DKB-Handball-Bundesliga ab 19 Uhr im Konferenz-Ticker)

- Auftakt zur Nordischen Ski-WM

Die Nordische Ski-WM steigt in Seefeld. Zum Auftakt des Turniers findet der Sprint im Skilanglauf statt. Sandra Ringwald hat die größten Medaillen-Chancen. (Ski Langlauf - Sprint der Frauen und Männer ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball-WM-Qualifikation: Deutschland in Israel zu Gast

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht das vorletzte WM-Qualifikationsspiel an. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl ist in Israel zu Gast. (Basketball-WM-Qualifikation: Israel - Deutschland ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Darts: Premier League - 3. Abend in Dublin

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Playoffs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. (Darts-Premier-League ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- Inside eSports

Das neue eSports-Magazin "Inside eSports" bietet einen kompakten Überblick zu allen bekannten Titeln und Wettbewerben wie Dota 2, League of Legends, FIFA 19 oder Overwatch. Die Zuschauer werden dabei mit aktuellen News, Interviews und Beiträgen aus der eSports-Szene versorgt. (Inside eSports ab 23.30 Uhr im Free-TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl

War das das Tor des Jahres in der NHL? Aleksander Barkov von den Florida Panthers trifft gegen die Montreal Canadiens mit einem Schuss zwischen den Beinen ins Kreuzeck.