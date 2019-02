Was für ein turbulenter Samstag! Markus Eisenbichler holt bei der Skisprung-Weltmeisterschaft die Goldmedaille, Karl Geiger die Silbermedaille.

Auch in der Welt des Fußballs war einiges geboten. In der Bundesliga siegte der FC Bayern knapp gegen Hertha BSC und zieht damit nach Punkten mit Borussia Dortmund gleich.

Nach den Samstagnachmittags-Spielen folgte ein wahrer Paukenschlag! Schalke-Manager Christian Heidel kündigte seinen Abschied an. In der 2. Bundesliga bestätigte Darmstadt 98 Dimitrios Grammozis als neuen Trainer.

Das ist passiert

- Bundesliga: Arbeitssieg gegen Herta! Bayern macht BVB Druck

Dank Javi Martinez fährt der FC Bayern einen hart erkämpften Arbeitssieg gegen Hertha BSC ein und ist punktgleich mit Tabellenführer Borussia Dortmund. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke-Beben! Heidel tritt zurück

Manager-Beben bei Königsblau: Wie der FC Schalke 04 vermeldet, tritt Christian Heidel zurück. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Grammozis neuer Darmstadt-Coach

Der SV Darmstadt 98 hat einen Nachfolger für Dirk Schuster gefunden. Wie SPORT1 bereits am Donnerstag berichtete, wird Ex-Profi Dimitrios Grammozis den Trainerposten übernehmen. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Modeste lässt Anfang aufatmen

Köln-Trainer Markus Anfang rettet womöglich seinen Job. Bedanken darf er sich bei Joker Anthony Modeste, der in der Schlussphase einen Doppelpack erzielt. (Zum Bericht)

- Premier League: Spurs patzen bei Kane-Comeback

Die Tottenham Hotspur kassieren einen herben Rückschlag im Titelkampf - ausgerechnet beim Comeback von Harry Kane. Dessen Treffer ist gegen Burnley zu wenig. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Joelinton vor Rekord-Wechsel

Nach exklusiven SPORT1-Informationen wechselt Hoffenheims Joelinton nach dieser Saison in die Premier League. Für 1899 wird es ein neuer Rekordverkauf. (Zum Bericht)

- Nordische Ski-WM: Eisenbichler sensationell Weltmeister

Doppelsieg für die deutschen Skispringer. Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld krönt sich Markus Eisenbichler zum Weltmeister, Karl Geiger holt Silber. (Zum Bericht)

- Nordische Ski-WM: Johaug fliegt zu Gold

Star-Langläuferin Therese Johaug gewinnt nach einer Gala-Vorstellung ihre erste Goldmedaille seit ihrer Dopingsperre. Katharina Hennig läuft unter die Top 20. (Zum Bericht)

- Nordische Ski-WM: Norweger holt Gold im Skiathlon

Sjur Röthe gewinnt bei der WM in Seefeld nach einem packenden Finish den Skiathlon. Der Norweger setzt sich erst im Zielsprint durch. Ein Deutscher überzeugt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Duell der Aufsteiger in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf empfängt zum Topspiel des 23. Spieltags den 1. FC Nürnberg. Beide Teams können im Abstiegskampf jeden Punkt gebrauchen, der Druck dürfte jedoch bei den Nürnbergern liegen, die seit 16 Spielen auf einen Sieg warten. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- 2. Englische Liga: West Bromwich Albion - Sheffield United

In der Sky Bet Championship, der zweiten Spielklasse im englischen Fußball, sind klangvolle Namen vertreten: West Brom, Swansea, Leeds und auch Aston Villa, Gewinner des Europapokals der Landesmeister 1982. Wer schafft am Ende den Sprung in die lukrative Premier League? In der Saison 2016/2017 überraschte Trainer David Wagner mit Huddersfield Town und machte den Aufstieg perfekt. Aktuell trumpft Ex-BVB-Profi Moritz Leitner mit Norwich City auf und hofft auf den Titel. Am 34. Spieltag zeigt SPORT1+ ab 20.25 Uhr LIVE im TV und STREAM West Bromwich Albion gegen Sheffield United.

- NHL: Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2018/19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus. Aus deutscher Sicht stehen unter anderem die etablierten Spieler Leon Draisaitl, Tobias Rieder (beide Edmonton Oilers), Thomas Greiss (New York Islanders) und Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) im Fokus. Ab 23 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im STREAM heißt es Bühne frei für Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks.

Das Video-Schmankerl

Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann lässt Kritik in den sozialen Medien nicht kalt. Der Trainer verrät, dass seine Schwester ihm immer wieder Auszüge zukommen lässt.