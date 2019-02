Am Tag vor dem großen Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern steigt das Champions-League-Fieber in beiden Lagern. Eine Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac liefert womöglich neue Informationen rund um die mögliche Aufstellung der Münchner.

In der Bundesliga will Tabellenführer Borussia Dortmund bei Schlusslicht Nürnberg die Negativserie stoppen, und in der 2. Bundesliga hat Darmstadt 98 Trainer Dirk Schuster entlassen.

Das ist passiert

- FCB zunächst ohne Ribery und Boateng nach Liverpool

Bayern München ist am Montag ohne Jerome Boateng und Franck Ribery zum Champions-League-Kracher beim FC Liverpool aufgebrochen. Die beiden Topstars fehlten im Kader der Mannschaft von Trainer Niko Kovac für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag an der berühmten Anfield Road. Allerdings wird Franck Ribery, der in der Nacht auf Montag Vater geworden ist, wohl nach Liverpool nachreisen. (Zum Bericht)

- Club-Legenden rechnen mit FCN ab

Der 1. FC Nürnberg steht vor dem Heimspiel gegen den BVB mit dem Rücken zur Wand. Bei SPORT1 üben zwei frühere Club-Helden harsche Kritik an den Bossen. (Zum Bericht)

- Schlierenzauer nicht bei WM dabei

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer (29) ist vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) nicht für die Heim-WM in Seefeld nomininert worden. Stattdessen geht Österreich mit einem Sextett bestehend aus Titelverteidiger Stefan Kraft, Daniel Huiber, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner und Jan Hörl in die Wettbewerbe. (Zum Bericht)

- Kerber rutscht in Weltrangliste weiter ab

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist trotz ihres Halbfinal-Einzugs beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Doha in der Weltrangliste um eine Position nach unten gerutscht. Die 31-Jährige, die in Katars Hauptstadt ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour seit ihrem Triumph auf dem Heiligen Rasen in London verpasst hatte, belegt im am Montag veröffentlichten WTA-Ranking den siebten Rang. (Zum Bericht)

- Hoeneß heiß auf Liverpool

Bayern-Präsident Uli Hoeneß blickt dem Duell des FC Bayern mit dem FC Liverpool mit großer Vorfreude entgegen. Er sieht das Spiel auch als Gradmesser für die eigene Qualität. (Zum Bericht)

- Klopp warnt vor gefährlichen Bayern

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag zu Hause gegen Bayern München höchsten Respekt vor dem Gegner geäußert. (Zum Bericht)

- Darmstadt entlässt Schuster

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Darmstadt 98 zieht die Reißleine und entlässt seinen einstigen Erfolgstrainer Dirk Schuster. (Zum Bericht)

- Rosberg schwärmt von Schumacher

Nico Rosberg warnt Sebastian Vettel vor seinem neuen Teamkollegen. Mick Schumachers Aufstieg freut ihn, aber der Druck könnte gefährlich werden. (Zum Bericht)

- Allofs bringt sich bei Schalke ins Gespräch

Sportvorstand Christian Heidel ist beim FC Schalke in die Kritik geraten. Ein möglicher Nachfolgekandidat soll Klaus Allofs sein - sein Interesse dementiert er nicht. (Zum Bericht)

- Staatsbegräbnis für Nykänen

Matti Nykänen wird in Finnland eine seltene Ehre zu Teil. Der verstorbene frühere Weltklasse-Skispringer erhält in seinem Heimatland ein Staatsbegräbnis. (Zum Bericht)

- Bauer verlängert bei Sauerland

Leon Bauer wird seine nächsten Karriereschritte zusammen mit dem Team Sauerland bestreiten. Der Boxer verlängert seinen Vertrag vorzeitig. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Bundesliga, 22. Spieltag: Dortmund muss zum Tabellenschlusslicht

Nach der bitteren CL-Pleite bei Tottenham Hotspur muss sich Borussia Dortmund jetzt schnell aufrappeln und wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Beim 1.FC Nürnberg zählt nichts anderes als ein Sieg, sonst wäre Bayern München nur noch zwei Punkte hinter den Dortmundern. (Bundesliga, 22. Spieltag: 1.FC Nürnberg - Borussia Dortmund, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Weg aus der Krise? "Müssen uns Selbstvertrauen zurückholen"

- FA Cup, Achtelfinale: FC Chelsea - Manchester United

Im Achtelfinale des FA Cups kommt es zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams FC Chelsea und Manchester United. Nachdem die Traditionsteams mit der Meisterschaft wahrscheinlich nichts zu tun haben, ist der FA Cup eine große Chance, diese Saison trotzdem einen Titel zu gewinnen. (FA Cup, 5. Runde: FC Chelsea - Manchester United, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Serie A, 24. Spieltag: AS Rom empfängt den FC Bologna

Der AS Rom braucht gegen den FC Bologna unbedingt einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Champions League-Plätze zu verlieren. Mit einem Sieg wäre die Roma wieder auf einen Punkt an den AC Mailand auf Rang vier herangerückt. Der FC Bologna hingegen ist unter Siegzwang im Abstiegskampf. (Serie, 24. Spieltag: AS Rom - FC Bologna, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bayern-PK LIVE: Der Kovac-Plan gegen Klopp

Der FC Bayern ist in Liverpool gelandet und richtet den Fokus ab sofort voll auf die Champions-League-Partie bei den Reds. Einen Tag vor der Partie stehen Trainer Niko Kovac und Thiago Rede und Antwort. SPORT1.de berichtet vor der Pressekonferenz der Bayern LIVE. (Zum Liveticker)

