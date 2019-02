Der Leichnam von Emiliano Sala wurde am Abend identifiziert.

In der Darts Premier League hat Michael van Gerwen auch das Rematch des WM-Finales gewonnen. Biathlet Eric Lesser hat in Canmore Platz acht belegt.

Bei der Ski-WM steht die Alpine Kombination auf dem Plan und in der Bundesliga möchte Bayer Leverkusen die Pokal-Blamage vergessen machen.

Das ist passiert

- Fragezeichen hinter drei BVB-Stars

Fragzeichen hinter drei Stars von Borussia Dortmund: Marco Reus, Roman Bürki und Marwin Hitz haben bei der Pokal-Pleite gegen Werder Bremen nur teilweise oder gar nicht gespielt. (Zum Bericht)

- Ex-Real-Coach übernimmt Kolumbien

Der Portugiese Carlos Queiroz tritt die Nachfolge von Jose Pekerman als Trainer der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft an. (Zum Bericht)

- Drei Deutsche überzeugen bei WM

Die deutschen Eisschnellläufer sind zum Auftakt der Heim-WM im oberbayerischen Inzell leer ausgegangen, haben aber mit teils guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. (Zum Bericht)

- Für Assauer: Neuer Stadionname?

Nach dem Tod von Rudi Assauer wollen die Fans von FC Schalke 04 ihrem langjährigen Manager ein namentliches Denkmal setzen. (Zum Bericht)

- Lakers vermasseln Theis-Gala

Daniel Theis gelingt gegen die Los Angeles Lakers eine bärenstarke Vorstellung. Ein Buzzerbeater von Rondo verhagelt den Boston Celtics aber die Stimmung. (Zum Bericht)

- Flensburg und Kiel fahren Siege ein

Die SG Flensburg-Handewitt hat die lange WM-Pause gut verkraftet und auch das 20. Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Tabellenführer, der weiter ohne Punktverlust ist, setzte sich am Donnerstagabend 30:23 (13:12) bei der HSG Wetzlar durch.

Auch der THW Kiel hielt sich beim 29:25 (17:12) bei Frisch Auf Göppingen schadlos, hat aber weiter vier Punkte Rückstand auf den deutschen Meister aus Flensburg. (Zum Bericht)

- Lesser auf Platz acht bei Boe-Show

Johannes Thingnes Boe brannte im "Kühlschrank" von Canmore die nächste Biathlon-Gala in die Loipe, da freute sich Erik Lesser mit Eiszapfen am Bart über seinen lange ersehnten Befreiungsschlag. (Zum Bericht)

- Van Gerwen siegt im Auftakt-Kracher

Michael van Gerwen ist mit einem Sieg in die neue Premier-League-Saison gestartet (donnerstags LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Der Titelverteidiger setzte sich in der Neuauflage des WM-Endspiels 2019 mit 7:5 gegen Michael Smith durch. (Zum Bericht)

- Leichnam von Sala ist identifiziert

Der argentinische Fußballprofi Emiliano Sala ist tot.

Der Leichnam des 28-Jährigen, der am 21. Januar in einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt war, konnte am Freitagabend identifiziert werden, wie die Polizei der englischen Grafschaft Dorset mitteilte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Mainz - Leverkusen

Nach dem emotionalen Hoch folgte der Tiefschlag. In der Liga hatte Bayer Leverkusen gerade den FC Bayern entzaubert, da folgte der peinliche Pokal-K.o. bei Zweitligist Heidenheim.

Nun soll beim FSV Mainz 05 wieder die Weichen auf Erfolg gestellt werden. (Bundesliga: FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Köln - St. Pauli, Regensburg - Bielefeld

Zum Auftakt des 21. Spieltags der 2. Bundesliga steht das Spitzenspiel zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem FC St. Pauli am Freitag im Mittelpunkt. (2. Bundesliga: 1. FC Köln - FC St. Pauli ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Auch HSV-Schreck Arminia ist bereits am Freitag gefordert. Die Ostwestfalen zwangen zuletzt den Spitzenreiter in die Knie und schoben sich ins Tabellenmittelfeld. Nach zwei Siegen in Folge sind sie jetzt bei Jahn Regensburg gefordert. (2. Bundesliga: Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Ski-WM: Kombination der Frauen

In Abwesenheit von Top-Star Mikaela Shiffrin kämpfen ihre Konkurrentinnen bei der alpinen Ski-WM im schwedischen Are am Freitag um Gold in der Kombination. (Ski-WM, Kombination ab 11.00 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: Staffel der Frauen und Männer

In Canmore findet die 4x7,5km-Staffel der Männer statt (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und die 4x6km-Staffel der Frauen (ab 22.45 Uhr im LIVETICKER).

