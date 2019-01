Die deutsche Handball-Nationalmannschaft sorgt schon für einen Hauch von WM-Stimmung. Beim Sieg über Tschechien sah Bundestrainer Christian Prokop viel Potenzial in seiner Truppe.

Dirk Nowitzki wird bei der Pleite seiner Mavericks in Boston von den Anhängern der Celtics frenetisch gefeiert.

Für den EHC Red Bull München gab es nichts zu feiern. Gegen das Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings verloren die Münchner nach Penalty-Schießen und müssen in der Tabelle einen Rückschlag hinnehmen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Glückloser Nowitzki von Celtics-Fans gefeiert

Dirk Nowitzki verliert mit den Dalllas Mavericks bei den Boston Celtics und erlebt einen desaströsen Abend. Der Deutsche trifft keinen einzigen Wurf, wird aber dennoch von den Celtics-Anhängern im TD Garden euphorisch gefeiert. Um einen Rekord von Kobe Bryant zu knacken, hätte der Deutsche einen Wurf versenken müssen. Diese gelang ihm zwar nicht, die Sympathien waren ihm dennoch sicher. Für die Mavs war es ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs. (Zum Bericht)

- DEL, 36. Spieltag: Mannheim gewinnt Topspiel knapp

Die Adler Mannheim haben mit einem Sieg im Topspiel gegen die Düsseldorfer EG ihre Vormachtstellung in der Deutschen Eishockey Liga untermauert. Die Mannheimer setzten sich am Freitag beim Altmeister mit 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) durch und liegen mit nun 78 Punkten weiter überlegen an der Tabellenspitze. Die DEG (66) bleibt Dritter, erster Verfolger ist weiter Titelverteidiger EHC Red Bull München (69). Der Meister unterlag Schlusslicht Schwenningen jedoch nach Penaltyschießen mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1). (Zum Bericht)

- Doping: Athleten fordern Maßnahmen gegen Russland

Das Internationale Olympische Komitee unterstützt seine Athletenkommission nach dem verstrichenen WADA-Ultimatum in deren Forderung nach "sofortigen Maßnahmen" gegen Russland. Dies geht aus einem Statement von IOC-Mediendirektor Mark Adams am Freitagabend hervor. (Zum Bericht)

- DHB: Schon WM-Stimmung bei DHB-Sieg

In einem WM-Härtetest mit viel Licht und etwas Schatten hat die Nationalmannschaft sechs Tage vor der Heim-WM Selbstvertrauen getankt und Vorfreude bei den Fans geschürt. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop gewann gegen Tschechien nach einem gelungenen Schlussspurt 32:24 (17:13) - einige Schwächen konnten sie verschmerzen. (Zum Bericht)

- Mourinho: Rückkehr zu Benfica Lissabon?

Nach dem Rausschmiss von Meistertrainer Rui Vitoria hat Benfica Lissabon offenbar einen prominenten Nachfolger auserkoren. Wie Record berichtet, steht kein Geringerer als Jose Mourinho, der im Dezember bei Manchester United seinen Hut nehmen musste, ganz hoch im Kurs bei den Benfica-Verantwortlichen. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Vierschanzentournee, Qualifikation Bischofshofen

Die Vierschanzentournee 2018/2019 geht auf die Zielgeraden. Zwar hat Markus Eisenbichler in Innsbruck wohl seine Chance auf den Gesamtsieg vertan, liegt aber immer noch aussichtsreich auf Rang zwei der Gesamtwertung. Überflieger Ryoyu Kobayashi steht nach seinen Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck kurz vor dem Grand Slam. Bei der Qualifikation kann der Japaner dafür den Grundstein legen. (Vierschanzentournee, Qualifikation Bischofshofen: ab 17.00 Uhr im LIVETICKER)

- FA Cup, 3. Runde

In England steht die 3. Runde des prestigeträchtigen FA Cups auf dem Programm. Unter anderem will Ole Gunnar Solskjaer seinen Siegeszug mit Manchester United fortsetzen. Für den FC Arsenal geht es gegen Blackpool um das Weiterkommen. (FA Cup, 3.Runde: Die Konferenz ab 13.30 Uhr, 16.00 Uhr und 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball BBL: Basketball Löwen Braunschweig - ALBA Berlin

Am 15. Spieltag treffen in der BBL Braunschweig und Berlin aufeinander. Für die Hauptstädter ist ein Sieg zwingend nötig, um den Anschluss an das Führungsduo (Bayern und Oldenburg) nicht zu verlieren. Für Braunschweig geht es darum, den Abstand zu den Nicht-Playoff-Plätzen zu halten. (Basketball BBL, 15.Spieltag: Basketball Löwen Braunschweig - ALBA Berlin, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Slalom der Damen in Zagreb

Für die Damen steht im alpinen Skizirkus mal wieder ein Slalom auf dem Programm und erneut stellt sich die Frage: Wer will Mikaela Shiffrin stoppen? Die Überfliegerin des letzten Winters ist in dieser Saison noch dominanter. Sie führt im Gesamtweltcup bereits mit über 400 Punkten vor Petra Vlhova. Dennoch ist im Stangenwald des Slaloms immer alles möglich. (Ski Alpin: Slalom der Damen in Zagreb, ab 13.00 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute noch sehen

- Hallenfußball Live

SPORT1 verwöhnt sie in der bundesligafreien Zeit mit dem Besten, was der Hallenfußball zu bieten hat. Ab 11.00 Uhr zeigen sich beim Mercedes-Benz Junior Cup 2019 in Sindelfingen die besten Nachwuchstalente. Ab 16.30 zeigen die Altmeister beim AOK Traditionsmaster 2019 in Berlin, was sie noch am Ball draufhaben. (Hallenfußball, von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und STREAM)

- NHL: Ottawa Senators - Minnesota Wild

Auch in der Spielzeit 2018/19 zeigt SPORT1 wieder LIVE-Spiele aus der besten Eishockey-Liga der Welt. Diesmal präsentieren sich mit dem Ottawa Senators und den Minnesota Wild zwei Teams, denen nur noch Siege helfen, wenn sie das Ziel Playoffs nicht bereits zur Hälfte der Regular Season aus den Augen verlieren wollen. (NHL: Ottawa Senators - Minnesota Wild, ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 US)

Das Video-Schmankerl

"Brauchen wir Blut?" Klopp tobt wegen Kompany

Jürgen Klopp kritisiert nach Liverpools 1:2-Niederlage gegen Manchester City das Einsteigen von Vincent Kompany gegen Mohamed Salah.