Am Mittwoch nahm vor allem das Transferkarussell Fahrt auf. Sandro Wagner verlässt den FC Bayern und geht eine neue Herausforderung in Asien an.

Paris Saint-Germain muss unterdessen lange auf Neymar verzichten. Der Brasilianer fällt auf Grund einer Fußverletzung rund zehn Wochen aus.

Am Abend stehen in der 2. Bundesliga vier Partien auf dem Programm.

Das ist passiert

- Transfermarkt: Wagner verlässt den FC Bayern

Chinesische Provinz statt bayerischer Ersatzbank: Sandro Wagner verlässt den FC Bayern München nach nur einem Jahr und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Schalke holt Matondo

Die Hängepartie ist beendet: Schalke 04 hat kurz vor Ende der Wintertransferperiode doch noch seinen Wunschspieler Rabbi Matondo vom englischen Champion Manchester City verpflichtet. Der 18 Jahre alte Flügelflitzer, der dem Angriffsspiel der Königsblauen mehr Tempo verleihen soll, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

- Ligue 1: Neymar fehlt PSG lange

Der brasilianische Superstar Neymar fehlt dem französischen Meister Paris Saint-Germain aufgrund einer erneuerten Mittelfuß-Verletzung in der vorentscheidenden Phase der Saison - wie schon im vergangenen Jahr. Der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel gab am Mittwoch bekannt, dass der teuerste Spieler der Welt ungefähr zehn Wochen pausieren muss. (Zum Bericht)

- Handball: Gensheimer kehrt zu den Löwen zurück

Die Rückkehr von Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer zum zweimaligen deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen ist perfekt. Der 32 Jahre alte Weltklasse-Linksaußen wechselt im Sommer zurück in seine Heimat und unterschrieb bei den Löwen einen Dreijahresvertrag bis 2022. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Denkt Neureuther ans Karriereende?

Skirennläufer Felix Neureuther hat eine baldige Entscheidung über seine Zukunft angekündigt und einen Abschied zum Saisonende nicht ausgeschlossen. "Ich bin seit einiger Zeit sehr am Kämpfen. Mein Körper spricht mit mir schon seit Längerem, ich werde sicher bald eine Entscheidung treffen, wie es mit mir weitergeht, und das dann bekannt geben", sagte Neureuther am Dienstagabend nach Platz acht beim Nachtslalom im österreichischen Schladming. (Zum Bericht)

- Fed Cup: Petkovic führt Team an

Nach den Absagen von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges führt Routinier Andrea Petkovic das deutsche Tennis-Damenteam als Nummer eins in das Erstrundenduell im Fed Cup am 9. und 10. Februar in Braunschweig gegen Weißrussland. Neben ihr stehen Tatjana Maria, Mona Barthel, Laura Siegemund und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld in der deutschen Mannschaft. (Zum Bericht)

- Ribery zurück im Mannschaftstraining

Franck Ribery hat beim FC Bayern am Mittwoch erstmals wieder große Teile des Mannschaftstrainings absolviert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: HSV heiß auf Auftakt

Der Hamburger SV geht mit viel Selbstvertrauen in den Auftakt der 2. Bundesliga nach der Pause. Direkt zum Start ins neue Jahr hat der Tabellenführer ein Heimspiel, der SV Sandhausen ist im Volkspark zu Gast. (2. Bundesliga: Hamburger SV - SV Sandhausen, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem bekommt es der 1. FC Heidenheim mit Holstein Kiel zu tun (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und Dynamo Dresden mit Arminia Bielefeld (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Zuvor empfängt Jahn Regensburg den SC Paderborn (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Liverpool will Citizens-Patzer ausnutzen

Der FC Liverpool hat Leicester City zu Gast und kann wegen des Patzers von Manchester City auf sieben Punkte wegziehen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- Copa del Rey: Barca muss Rückstand aufholen

Der FC Barcelona empfängt im Viertelfinal-Rückspiel der Copa del Rey den FC Sevilla. Das Hinspiel verloren die Katalanen mit 0:2. Das gilt es wett zu machen (ab 21.30 Uhr im LIVETICKER).

- Coppa Italia: Juve und Ronaldo müssen ran

In der Coppa Italia ist Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo bei Atalanta Bergamo zu Gast (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

