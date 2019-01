Auch Mitte der Woche ist wieder jede Menge Livesport geboten.

Highlight des Tages ist dabei mit Sicherheit das Halbfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League zwischen dem EHC Red Bull München und dem EC Red Bull Salzburg. Mit einem Sieg würde der deutsche Meister erstmals ins Finale des höchsten Europapokal-Wettbewerbs im Eishockey einziehen.

Anzeige

Bei der Handball-WM kann Europameister Spanien mit einem Sieg am vierten Spieltag gegen Mazedonien bereits vorzeitig den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen und damit Kroatien folgen, das bereits sicher in der Runde der besten zwölf steht.

Angelique Kerber hat sich unterdessen in die dritte Runde der Australian Open gespielt, ebenso wie Roger Federer und Rafael Nadal.

Bei den deutschen Handballer gibt es Sorgen um Steffen Weinhold. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzung des Rückraumspielers ist. Kai Häfner stößt zum Team, die Entscheidung, ob er nachnominiert wird, wurde aber noch nicht getroffen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Rallye Dakar: Aus für Peterhansel

Stephane Peterhansel muss bei der Rallye Dakar die Segel streichen. Grund ist eine Rückenverletzung seines Beifahrers bei einer harten Landung. (Zum Bericht)

- Wellinger verzichtet auf Zakopane

Auf der Suche nach seiner Olympiaform nimmt sich Andreas Wellinger eine Auszeit vom Weltcup. Zuletzt enttäuschte der 23-Jährige bei der Vierschanzentournee. (Zum Bericht)

- BVB verbietet Bayern-Wechsel

In der Vergangenheit verließen Stars wie Mats Hummels oder Robert Lewandowski den BVB in Richtung Bayern. Damit soll aus Sicht der Dortmunder jetzt Schluss sein. (Zum Bericht)

- Weinhold verletzt - Häfner kommt

Kai Häfner stößt als Backup für den angeschlagenen Steffen Weinhold zum DHB-Team. Ob der Linkshänder wirklich nachnominiert wird, bleibt noch offen. (Zum Bericht)

- Nadal folgt Federer in Runde drei

Rogerer Federer zieht bei den Australian Open nach einigem Kampf gegen Daniel Evans in die nächste Runde ein. Bei Rafael Nadal geht es schneller. (Zum Bericht)

- Jubiläumssieg für Kerber

Angelique Kerber steht bei den Australian Open in Melbourne in der dritten Runde. An ihrem 31. Geburtstag bekommt sie es mit Kimberly Birrell zu tun. (Zum Bericht)

- Kovac: "James spielt um seine Zukunft"

Vor dem Rückrundenauftakt bei der TSG Hoffenheim nimmt Niko Kovac James besonders in die Pflicht. Die Pressekonferenz mit dem Bayern-Trainer zum Nachlesen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Spanien will Hauptrunden-Einzug perfekt machen

Nach drei Siegen aus den bisherigen drei Spielen kann Europameister Spanien mit einem Sieg gegen Mazedonien bereits vorzeitig den Einzug in die Hauptrunde der Handball-WM perfekt machen (Handball-WM: Mazedonien - Spanien, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Bereits sicher in der nächsten Runde ist Kroatien, die bereits zuvor gegen Gruppen-Schlusslicht Bahrain antreten müssen (Handball-WM: Kroatien - Bahrain, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Supercoppa-Finale in Italien

Juventus Turin gegen den AC Mailand. Ein klangvolles Duell im Supercoppa-Finale. Schnappt sich Cristiano Ronaldo seinen ersten Titel mit Juve? (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Schröder-Klub bei Schlusslicht gefordert

Seit Beginn der Saison ist NBA-Star Dennis Schröder Gesellschafter bei den Basketball Löwen Braunschweig. Nachdem die Playoffs in der vergangenen Saison deutlich verpasst wurden, sind diese in der laufenden Spielzeit zum greifen nah. Um die Verfolger auch weiterhin auf Abstand zu halten, ist ein Sieg gegen Aufsteiger und Tabellen-Schlusslicht HAKRO Merlins Crailsheim daher fast schon Pflicht (BBL: HAKRO Merlins Crailsheim - Basketball Löwen Braunschweig, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball: Frauen-Bundesliga

Die Volleyball Bundesliga der Frauen hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause. Am elften Spieltag muss sich Vizemeister MTV Stuttgart gegen den SC Potsdam bewähren (Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - Allianz MTV Stuttgart, ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Potsdam hat sich vor der Saison unter anderem mit der bulgarischen Nationalspielerin Silvana Chausheva verstärkt und ist zu Hause sicher nicht zu unterschätzen.

- CHL: EC Red Bull Salzburg - EHC Red Bull München

Historisches Halbfinale in der Eishockey-Königsklasse: In der Runde der letzten Vier kommt es zum brisanten Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EHC Red Bull München (CHL: EC Red Bull Salzburg - EHC Red Bull München, ab 20.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Beide Teams haben neben dem gleichen Hauptsponsor eine weitere Gemeinsamkeit: Sie stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale der CHL und nehmen jetzt den ganz großen Coup ins Visier.

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert ab 23.15 Uhr im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem News-Studio der SPORT1 Redaktion mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert.

Das Video-Schmankerl des Tages

Boris Becker, großer Rapper: Ein Instagram-User hat unter Videobeiträge der Tennis-Legende Hip-Hop-Beats gelegt - mit äußerst unterhaltsamem Ergebnis.