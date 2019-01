Der FC Bayern kann sich eine Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi wohl vorerst abschminken. Sandro Wagner soll dagegen vor einem sofortigen Abschied aus München stehen.

In Augsburg stellte sich Jens Lehmann vor. Er erzählte auch, wie er Trainer Manuel Baum kennengelernt hat.

Am Abend legt die 2. Bundesliga nach der Winterpause wieder los und beim Nachtslalom in Schladming bietet sich ein Flutlicht-Spektakel.

Das ist passiert

- Hudson-Odoi: FCB beißt auf Granit

Ein Wechsel von Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern rückt in immer weitere Ferne. Chelsea-Trainer Maurizio Sarri will sein Juwel auch im Sommer nicht abgeben. (Zum Bericht)

- Gladbach bastelt angeblich an Kruse-Rückkehr

Max Kruse kann Werder Bremen im Sommer ablösefrei verlassen. Neben Ex-Klub Borussia Mönchengladbach sollen zwei weitere Hochkaräter interessiert sein. (Zum Bericht)

- Lehmann verrät: So lernte ich Baum kennen

Jens Lehmann wird überraschend Co-Trainer von Manuel Baum beim FC Augsburg. Was ist der Plan des Ex-Nationalkeepers beim FCA? Die Vorstellung zum Nachlesen. (Zum Bericht)

- Glandorf fordert längere Turniere

Es war eines der meist diskutierten Themen während der Handball-WM: Die hohe Belastung der Spieler. Die Meinungen der Experten gehen dabei teils weit auseinander. (Zum Bericht)

- Hinteregger darf FC Augsburg verlassen

Erst Stürmer Caiuby und nun Verteidiger Martin Hinteregger: Der FC Augsburg greift hart durch und spricht nach Hintereggers Trainer-Schelte drastische Strafen gegen den Österreicher aus. (Zum Bericht)

- Stambouli: Vier Wochen Pause nach OP

Nach seiner Jochbein-OP fällt Schalkes Kapitän Benjamin Stambouli für vier Wochen aus. Alessandro Schöpf steht seine Operation noch bevor. (Zum Bericht)

- Wagner wohl vor FCB-Abschied

Sandro Wagner verlässt den FC Bayern womöglich noch im Winter. Den zuletzt kaum berücksichtigten Stürmer soll es zu einem deutschen Trainer nach China ziehen. (Zum Bericht)

- BVB: Balerdi blutend ausgewechselt

Für Leonardo Balerdi ist die U-20-Südamerikameisterschaft vorzeitig beendet. Der BVB-Neuzugang wird im Gesicht getroffen und muss blutend ausgewechselt werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Auftakt nach der Winterpause

Mit etwas Verspätung startet auch die 2. Bundesliga nach der Winterpause. Zum Auftakt des 19. Spieltags hat der VfL Bochum den MSV Duisburg zu Gast (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss daran ist St. Pauli in Darmstadt gefordert, Fürth bittet Ingolstadt zum bayerischen Derby und Magdeburg empfängt Aue (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Stolpert City in Newcastle?

In der Premier League steht der 24. Spieltag an. Manchester City gastiert in Newcastle, Manchester United empfängt Burnley und der FC Arsenal hat Cardiff City zu Gast. (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Coppa Italia: Kracher im Viertelfinale

Im Viertelfinale der Coppa Italia erwartet der AC Mailand den SSC Neapel zum Kracher-Duell um den Einzug ins Halbfinale. (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Nachtslalom in Schladming

Flutlicht-Spektakel in Schladming. Der legendäre Nachtslalom steht an. Felix Neureuther und Lokalmatador Marcel Hirscher wollen angreifen. (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Meister München in Berlin gefordert

In der DEL kommt es zur Neuauflage des Playoff-Finales der vergangenen Saison. Der Deutsche Meister EHC Red Bull München ist bei den Eisbären Berlin zu Gast. (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 19. Spieltag

Auch nach der Winterpause sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (ab 23.15 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im Stream)

Das Video-Schmankerl

Es ist die Nacht von Stephen Curry. Der Spielmacher der Golden State Warriors bricht gegen die Indiana Pacers zwei Rekorde. Doch davor passiert ihm dieses Missgeschick.