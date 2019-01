Was waren das für zwei Paukenschläge beim FC Augsburg am Montagnachmittag! Zunächst wurde Jens Lehmann als neuer Co-Trainer von Manuel Baum bestätigt, wenig später zog der Tabellen-15. die Reißleine und entließ Sorgenkind Caiuby.

Am Dienstag blickt Fußball-Deutschland also nach Augsburg, wenn Lehmann das erste Mal auf dem Trainingsplatz steht und im Anschluss offiziell vorgestellt wird.

Am Abend legt die 2. Bundesliga nach der Winterpause wieder los und beim Nachtslalom in Schaldming bietet sich ein Flutlicht-Spektakel.

Das ist passiert

Transfermarkt: Chelsea blockt Hudson-Odoi-Abgang

Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern im Winter hat sich wohl zerschlagen. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, sollen die Blues mitgeteilt haben, dass der Youngster im Winter nicht wechseln darf. (Zum Bericht)

Bundesliga: TSG Hoffenheim holt brasilianischen Verteidiger

Die TSG Hoffenheim hat kurz vor Ende der Wechselfrist auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Klub am Montag mitteilte, kommt der brasilianische Verteidiger Lucas Ribeiro dos Santos zur TSG und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023. (Zum Bericht)

Bundesliga: Lehmann legt in Augsburg los

Um 13.30 Uhr wird Lehmann auf einer Pressekonferenz in Augsburg vorgestellt. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER. Zuvor steht Lehmann ab 11 Uhr zum ersten Mal auf dem Augsburger Trainingsplatz. (Zum Bericht)

Bundesliga: Augsburg stellt Caiuby frei

Der FC Augsburg hat den brasilianischen Stürmer Caiuby nach dessen verspäteter Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub freigestellt. Das teilte der Klub am Montagabend mit. Der 30-Jährige, so der FCA, könne sich einen neuen Verein suchen. (Zum Bericht)

3. Liga: Aalen gegen Unterhaching abgesagt

Das für Montagabend (19.00 Uhr) angesetzte Spiel in der 3. Liga zwischen dem VfR Aalen und der SpVgg Unterhaching ist wegen Schneefalls kurzfristig abgesagt worden. (Zum Bericht)

Serie A: Bologna entlässt Coach Inzaghi

Der abstiegsbedrohte italienische Erstligist FC Bologna hat sich von Trainer Filippo Inzaghi getrennt. Das teilte der siebenmalige Meister am Montagabend mit. (Zum Bericht)

Boxen: Bösel ist der Boxer des Jahres

Hohe Auszeichnung für Dominic Bösel: Der 29-Jährige ist zum Boxer des Jahres 2018 gekürt worden. (Zum Bericht)

NBA: Warriors fegen Pacers vom Court

Die Siegesserie der Golden State Warriors in der NBA geht munter weiter. Diesmal fegte der Titelverteidiger die Indiana Pacers mit 132:100 vom Court und feierte damit bereits den elften Sieg in Folge. (Zum Bericht)

Das passiert heute

2. Bundesliga: Auftakt nach der Winterpause

Mit etwas Verspätung startet auch die 2. Bundesliga nach der Winterpause. Zum Auftakt des 19. Spieltags hat der VfL Bochum den MSV Duisburg zu Gast (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss daran ist St. Pauli in Darmstadt gefordert, Fürth bittet Ingolstadt zum bayerischen Derby und Magdeburg empfängt Aue (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Premier League: Stolpert City in Newcastle?

In der Premier League steht der 24. Spieltag an. Manchester City gastiert in Newcastle, Manchester United empfängt Burnley und der FC Arsenal hat Cardiff City zu Gast. (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Coppa Italia: Kracher im Viertelfinale

Im Viertelfinale der Coppa Italia bittet der AC Mailand den SSC Neapel zum Kracher-Duell um den Einzug ins Halbfinale. (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Asienmeisterschaft: Wer folgt Japan ins Finale?

Im zweiten Halbfinale der Asienmeisterschaft trifft Katar auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Bereits am Montag setzte sich Japan überraschend deutlich mit 3:0 gegen Iran durch. (ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Ski Alpin: Nachtslalom in Schladming

Flutlicht-Spektakel in Schladming. Der legendäre Nachtslalom steht an. Felix Neureuther und Lokalmatador Marcel Hirscher wollen angreifen. (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER)

DEL: Meister München in Berlin gefordert

In der DEL kommt es zur Neuauflage des Finals der vergangenen Saison. Der Deutsche Meister EHC Red Bull München sind bei den Eisbären Berlin zu Gast. (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl

Der Brasilianer Caiuby provoziert seinen Rauswurf beim FC Augsburg. Nach seiner ominösen Rückkehr wird er in einer Disco gesichtet - Nicht sein erster Skandal.