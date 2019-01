Das DHB-Team steht nach einem wahren Drama-Sieg über Kroatien vorzeitig im WM-Halbfinale.

Bei den Australien Open erreicht Federer-Bezwinger Stefanos Tsitsipas das Halbfinale.

Kevin-Prince Boateng bestätigt seinen Wechsel zum FC Barcelona.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Drama-Sieg! DHB-Team steht im WM-Halbfinale

Die deutschen Handballer stehen vorzeitig im WM-Halbfinale. Nach einem wahren Krimi besiegte die DHB-Jungs Kroatien mit 22:21. (Zum Bericht)

- DHB-Schock! WM-Aus für Strobl

Die Handball-WM für Martin Strobel beendet. Der Spielmacher des DHB-Teams zog sich gegen Kroatien eine schwere Knieverletzung zu und fällt wohl mehrere Monate aus. (Zum Bericht)

- Kevin-Prince Boateng kündigt Barca-Wechsel an

Das kam wirklich überraschend! Kevin-Prince Boateng wird des US Sassuolo verlassen und wechselt zum FC Barcelona. Der 31-Jährige kündigte den Wechsel am Montagabend beim Abflug nach Barcelona an. (Zum Bericht)

- BVB-Youngster Hakimi spricht über seine Zukunft

Eigentlich ist der Außenverteidiger nur von Real Madrid ausgeliehen, doch Achraf Hakimi den Fans von Borussia Dortmund Hoffnung. (Zum Bericht)

- Kovac legt Abwehr-Hierarchie fest

Für Bayern-Coach Niko Kovac gibt es in der Abwehr aktuell eine ganz klare Hierarchie. Darauf legte sich der Kroate ungewohnt deutlich fest. Mats Hummels und Jerome Boateng müssen dabei kämpfen. (Zum Bericht)

- Sturm vor Rückkehr in den Boxring

Nach dem geplatzten Dopingprozess gegen den Ex-Box-Weltmeister kündigte Felix Sturm seine Rückkehr in den Boxring an. "29 Jahre in diesem Sport, 29 Jahre sauber. Ich komme zurück". twitterte der Sturm. (Zum Bericht)

- NBA: OKC weiter auf Playoff-Kurs - Doncic-Gala genügt Mavs nicht

Dennis Schröder befindet sich mit seinem Oklahoma City Thunder weiterhin auf Playoff-Kurs. Gegen die New York Knicks glänzte der Point Guard abermals von der Bank. Bei den Dallas Mavericks genügte eine Gala von Supertalent Luka Doncic nicht zum Sieg. (Zum Bericht)

- NBA: Warriors demütigen Lakers

Im heimischen Staples Center unterlagen die Lakers NBA-Champion Golden State Warriors mit 111:130. Die Pleite hätte aus Sicht der Lakers noch höher ausfallen können, denn Ende des dritten Viertels lagen die Gäste bereits mit 30 Punkten in Front. (Zum Bericht)

- NHL: Sturms Kings zurück in Erfolgsspur

Die Los Angeles Kings mit dem früheren Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach haben sich gut von ihrer bislang höchsten Saisonpleite erholt. Zwei Tage nach dem 1:7 bei Colorado Avalanche siegten die Kalifornier gegen die St. Louis Blues 4:3. (Zum Bericht)

- Australien Open: Federer-Bezwinger nicht zu stoppen

Zwei Tage nach seinem überraschenden Erfolg über den Schweizer Titelverteidiger Roger Federer setzte sich Tsitsipas auch gegen Roberto Bautista Agut aus Spanien nach 3:15 Stunden mit 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- BBL: Der FC Bayern München zu Gast in Göttigen

Am 17. Spieltag der BBL ist der amtierende Meister bei der BG Göttingen zu Gast. Der FC Bayern hat in der aktuellen Spielzeit jedes Spiel gewonnen - und will diese Serie auch in Niedersachsen ausbauen. (BBL: BG Göttingen - FC Bayern München, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Coupe de France

Der französische Pokal geht in die Runde der letzten 32. Das Sechzehntelfinale unter anderem mit FC Toulouse gegen Stade Reims und AS Monaco gegen FC Metz. (Coupe de France: das Sechzehntelfinale, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Coupe de France

Der französische Pokal Live: SPORT1+ zeigt die Top-Begegnung der aktuellen Runde. Das Sechzehntelfinale mit FC Toulouse gegen Stade Reims und im Anschluss AS Monaco gegen FC Metz. (Ab 18.25 Uhr im TV und STREAM)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Ab 23.15 Uhr im TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Kevin-Prince Boateng wechselt zum FC Barcelona. Der 31-Jährige weiß aber nicht nur auf dem Rasen zu überzeugen, sondern dreht auch abseits des Platzes mal gerne mal den Swag auf.