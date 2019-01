ALBA Berlin zieht mit einer Basketball-Gala in das BBL Pokalfinale ein. Mick Schumacher verpasst beim Race of Champions das Halbfinale. Die Championship Games der NFL werden zu echten Dramen.

Deutschland hat bei der Handball-WM seinen ersten Matchball für den Einzug in das Halbfinale. Nach der überraschenden Niederlage Kroatiens gegen Brasilien reicht ein DHB-Sieg zum sicheren Erreichen der Vorschlussrunde.

Das ist passiert

- Australian Open: Debakel! Zverev kassiert Klatsche

Nach Wimbledonsiegerin Angelique Kerber flog auch die zweite und letzte deutsche Tennishoffnung in Melbourne krachend aus dem Turnier. Mit 1:6, 1:6, 6:7 (5:7) unterlag Zverev dem Kanadier Milos Raonic. In nicht einmal zwei Stunden lief beim Jungstar aus Hamburg zuerst nichts, dann nicht viel zusammen. (Zum Bericht)

- NFL: Drama! Patriots erneut im Super Bowl

Die New England Patriots haben als dritte Franchise zum dritten Mal in Folge den Super Bowl erreicht. In einer hochspannenden Partie setzten sich die Pats um Quarterback Tom Brady in Overtime im AFC Championship Game mit 37:31 gegen die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes durch. (Zum Bericht)

- NFL: Rams nach Schiri-Eklat in Super Bowl

Eine unglaubliche Fehlentscheidung hat die New Orleans Saints um die erste Super-Bowl-Teilnahme seit dem Titelgewinn 2010 gebracht. Das Team von Star-Quarterback Drew Brees unterlag den Los Angeles Rams in einem packenden Conference Championship Game der NFC mit 23:26 nach Verlängerung. (Zum Bericht)

-Race of Champions: Schumacher verpasst Halbfinaleinzug

Formel-3-Europameister Mick Schumacher hat als Debütant auch beim Race of Champions Eindruck hinterlassen. Der 19-Jährige scheiterte in der Einzelwertung am Sonntag in Mexiko-Stadt im Viertelfinale, tags zuvor war er an der Seite des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel bis ins Finale des Nationencups vorgestoßen. Für Vettel war im Einzel schon in der Gruppenphase Schluss, der Ferrari-Star schloss die Show-Veranstaltung damit erstmals ohne Titel ab. (Zum Bericht)

- NHL: Kahuns Blackhawks besiegen Meister

In der NHL haben die Chicago Blackhawks um Nationalspieler Dominik Kahun einen 8:5 (3:1, 1:1, 4:3)-Sieg gegen Meister Washington Capitals gefeiert. Jonathan Toews gelangen drei Treffer und zwei Assists, Patrick Kane erzielte zwei Tore und lieferte drei Vorlagen. (Zum Bericht)

- Volleball Bundesliga: Stuttgart weiter ungeschlagen

Am 12. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen feiert der Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart im LIVE-Spiel auf SPORT1 einen klaren 3:0-Erfolg (25:17, 26:24, 25:21) gegen die Roten Raben Vilsbiburg. (Zum Bericht)

- Handball-WM: Brasiliens Coup hilft Deutschland

Die deutschen Handballer haben bei der Heim-WM ihren ersten Matchball für den Einzug ins Halbfinale. (SERVICE: Die Hauptrunde im SPORT1-Datencenter) Da Mitfavorit Kroatien am Sonntagabend völlig überraschend beim 26:29 (13:17) gegen Brasilien patzte, genügt der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Montag (Handball-WM: Deutschland - Kroatien ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den zweimaligen Olympiasieger Kroatien ein Sieg, um die Vorschlussrunde in Hamburg vorzeitig zu erreichen. (Zum Bericht)

BBL Pokal: ALBA nach Gala im Pokalfinale

ALBA Berlin und Brose Bamberg haben im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) das Endspiel erreicht. Der deutsche Vizemeister Berlin setzte sich im Halbfinale bei den Frankfurt Skyliners nach einer überlegenen Vorstellung 105:70 (57:29) durch. Bamberg schlug die Telekom Baskets Bonn im Duell der Krisenklubs 90:87 (46:50). (Zum Bericht)

Bundesliga: Doppelter Caligiuri beruhigt S04

Bankdrücker Ralf Fährmann war einer der ersten Gratulanten. Nach dem 2:1 (1:1)-Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg beglückwünschte der etatmäßige Kapitän von Schalke 04 Torwart Alexander Nübel zu dessen tadelloser Leistung. Schalke-Coach Domenico Tedesco hatte dem U21-Keeper zum Rückrundenstart das Vertrauen geschenkt und den in der Hinrunde nicht immer überzeugenden langjährigen Stammkeeper Fährmann zunächst mal zur Nummer zwei degradiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-WM: Kroatien - Deutschland

Nach der überraschenden Niederlage Kroatiens gegen Brasilien hat Deutschland seinen ersten Matchball. Bei einem Sieg steht das DHB-Team auf jeden Fall im Halbfinale. (So kommt Deutschland in das Halbfinale) Kroatien hingegen steht nun unter Zugzwang. Ein spannendes Spiel ist also garantiert. (Handball-WM: Kroatien - Deutschland, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Handball-WM: Hauptrunde

Parallel zum Deutschland-Spiel treffen in Gruppe II Ägypten und Dänemark aufeinander. Dänemark möchte dabei weiter ungeschlagen bleiben. (Handball-WM: Ägypten - Dänemark, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Bereits am frühen Abend stehen sich in Gruppe I Spanien und Brasilien gegenüber. für beide Teams zählt nur noch ein sieg, um die Minimalchance noch zu wahren. (Handball-WM: Spanien - Brasilien, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Ebenfalls am frühen Abend kommt es in Gruppe II zum skandinavischen Duell zwischen Schweden und Norwegen. Schweden ist mit einem Sieg sicher durch, Norwegen muss gewinnen. (Handball-WM: Schweden - Norwegen, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Serie A, 20. Spieltag: CFC Genua 1893 - AC Mailand

Der AC Mailand kann mit einem Sieg gegen Genua einen Satz in der Tabelle machen und auf einem Champions League-Platz landen. Vor Milan stehen momentan noch die beiden Rom-Clubs AS und Lazio, die sie beide überflügeln würden. Genua braucht die Punkte, um sich weiter im Mittelfeld festzusetzen und nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. (Serie A, 20. Spieltag: CFC 1893 Genua - AC Mailand, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- La Liga, 20. Spieltag: SD Eibar - Espanyol Barcelona

Zum Abschluss des 20. Spieltags kommt es in La Liga zum Duell zwischen Eibar und Espanyol Barcelona. Aktuell sind beide im Mittelfeld der Tabelle angeseidelt, aber trotzdem gilt: Verlieren verboten. Denn die Teams der unteren Tabellenhälfte sind von den Punkten eng beisammen und man kann schnell auf einen Abstiegsplatz durchgereicht werden. (La Liga, 20. Spieltag: SD Eibar - Espanyol Barcelona, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Alexander Nübel stand bei Schalke bislang im Schatten von Ralf Fährmann. Jetzt bekommt der 22-Jährige seine Chance - kann er sie nutzen?