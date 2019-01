Jetzt wird es ernst für die Handball-Nationalmannschaft. Im Eröffnungsspiel gegen Korea gilt es die Grundlage für eine erfolgreiche WM zu legen.

In Oberhof regiert am Wochenende Biathlon. Im Sprint der Frauen sind die deutschen Starterinnen vor heimischem Publikum in der Außenseiterrolle.

Am Mittwochabend gab es für Paris Saint-Germain eine böse Überraschung: Die Tuchel-Elf flog aus dem Ligapokal. In England feierte dagegen Manchester City ein historisches Torfestival.

Das ist passiert

- BVB-Attentäter zieht Revision zurück

Der im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilte Sergej W. wird das Strafmaß nun doch akzeptieren. Carl Heydenreich, Anwalt von Sergej W., bestätigte am Mittwoch, dass er die Revision gegen das Urteil zurückgenommen habe. Das Urteil ist aber weiterhin nicht rechtskräftig, weil auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatte. (Zum Bericht)

- Volleyball: Schwerin mit nächstem Durchmarsch

Nächster souveräner Sieg für den SSC Palmberg-Schwerin. Der Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga der Frauen lässt dem VC Wiesbaden nicht den Hauch einer Chance. (Zum Bericht)

- FC Bayern: Ribery fehlt Bayern mehrere Wochen

Der FC Bayern München muss in den nächsten Wochen auf Franck Ribery verzichten. Der Franzose hat sich im Trainingslager von Doha einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern verlieren bei Panathinaikos

Die Basketballer des deutschen Meisters Bayern München haben im Kampf um die Play-offs der EuroLeague einen weiteren Rückschlag erlitten. Beim griechischen Rekordchampion Panathinaikos Athen unterlag der Bundesliga-Spitzenreiter mit 67:77. Damit zogen die Griechen gleich mit den Bayern, die acht von 17 Hauptrundenspielen gewonnen haben. (Zum Bericht)

- League Cup: ManCity feiert historisches Torfestival

Manchester City steht so gut wie sicher im Finale des Ligapokals. Im Halbfinal-Hinspiel gegen einen Drittligisten macht es das Guardiola-Team fast zweistellig. (Zum Bericht)

- Coupe de la League: PSG scheidet aus

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat seine erste Niederlage der Saison in einem nationalen Wettbewerb kassiert. Im Ligapokal schied die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Viertelfinale mit 1:2 (0:0) gegen EA Guingamp aus, nachdem das Erstliga-Schlusslicht drei Elfmeter zugesprochen bekommen hatte. (Zum Bericht)

- Copa del Rey: Real legt im Pokal-Achtelfinale vor

Der kriselnde spanische Rekordmeister Real Madrid hat sich im Pokal eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale erspielt. Die Königlichen, die auf den verletzten deutschen Nationalspieler Toni Kroos verzichten mussten, setzten sich im Achtelfinal-Hinspiel 3:0 (1:0) gegen CD Leganes durch und feierten den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr. (Zum Bericht)

- Australian Open: Neue Sorgen bei Zverev

Neue Sorgen bei Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev: Vier Tage vor Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 14. Januar) knickte der Weltranglistenvierte in einem Härtetest mit dem linken Fuß um und brach das Trainingsmatch gegen den Australier Marc Polmans anschließend ab. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic beendet Pleitenserie der Mavs

Die Dallas Mavericks haben ihre Niederlagenserie nach sieben Spielen beendet. Gegen die Phoenix Suns siegten die Texaner mit 104:94 und hatten in Rookie Luka Doncic mit 30 Zählern ihren besten Werfern. (Zum Bericht)

- NHL: Blackhawks und Kahun patzen erneut

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun kommt mit den Chicago Blackhawks in der NHL im neuen Jahr noch nicht zum gewünschten Erfolg. Beim 3:4 n.V. des sechsmaligen Stanley-Cup-Siegers gegen die Nashville Predators blieb der ehemalige Münchner Angreifer auf dem Eis ohne Torbeteiligung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Deutschland eröffnet Heim-WM

Das lange Warten hat ein Ende: Die deutschen Handballer eröffnen mit der Partie gegen das vereinte Korea-Team die Heim-WM. Gäste bei der Partie um 18.15 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin sind auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und IOC-Präsident Thomas Bach. Bundestrainer Christian Prokop kann gegen die quirligen Asiaten aus dem Vollen schöpfen, es gibt keine verletzten Spieler (Handball-WM: Deutschland - Korea ab 18.15 Uhr im LIVETICKER).

- Biathlon: Sprint der Frauen in Oberhof

Ohne die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier gehen die deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Weltcups in Oberhof in den Sprint. Die Partenkirchnerin verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start am Grenzadler. Auch Vanessa Hinz fehlt, die 26-Jährige pausiert aufgrund einer Erkältung (Biathlon: Sprint der Frauen in Oberhof ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

- Eishockey: DEL-Tabellenführer Mannheim im Einsatz

Die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin eröffnen den 38. DEL-Spieltag. Der heimstarke Tabellenführer kann mit einem Sieg den Vorsprung auf Verfolger EHC Red Bull München vorübergehend auf zwölf Punkte ausbauen. Für die auf Platz neun liegenden Eisbären geht es um wichtige Punkte um die Playoffs (DEL: Adler Mannheim - Eisbären Berlin ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

