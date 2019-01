Nach der Pflicht folgt die Kühr: Nachdem sich die deutschen Handballer durch das Unentschieden gegen Titelverteidiger Frankreich für die Hauptrunde bei der Heim-WM qualifiziert haben, kommt es am abschließenden Gruppenspieltag zum Duell mit Serbien.

Beim Biathlon-Sprint in Ruhpolding, der für Donnerstag offiziell und final freigegeben wurde, feiert Laura Dahlmeier ihr Comeback. Zuletzt hatte die 25-Jährige aufgrund eines Infekts den Heimweltcup in Oberhof absagen müssen.

Red Bull München hat es geschafft: Dank eines 3:1-Sieges beim EC Red Bull Salzburg zieht das Team von Trainer Don Jackson ins Finale der Champions Hockey League ein.

Das ist passiert

- München zieht ins CHL-Finale ein

Die Sensation ist perfekt! Als erste deutsche Mannschaft hat der EHC Red Bull München das Finale der Champions Hockey League erreicht.

Der deutsche Serienmeister setzte sich im Halbfinalrückspiel gegen Schwestern-Klub EC Red Bull Salzburg mit 3:1 durch. (Zum Bericht)

- Hasenhüttl scheitert im FA Cup

Ralph Hasenhüttl ist mit dem FC Southampton in der dritten Runde des FA-Cups gegen Außenseiter Derby County ausgeschieden. Im Wiederholungsspiel gegen den Zweitliga-Sechsten verloren die "Saints" im eigenen Stadion mit 3:5 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2/0:0) gestanden. (Zum Bericht)

- NBA: Harden glänzt bei Rockets-Pleite

James Harden hat die nächste Solo-Show für die Houston Rockets abgeliefert, das 142:145 nach Verlängerung gegen die Brooklyn Nets konnte er aber trotz seiner Saisonbestmarke von 58 Punkten nicht verhindern. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl mit Assist bei Oilers-Sieg

Nationalspieler Leon Draisaitl hat eine Torvorlage zum Auswärtssieg der Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks in der NHL beigesteuert. Der 23-Jährige legte im ersten Drittel das zwischenzeitliche 2:1 der Oilers durch Topstar Connor McDavid auf, am Ende gewann Edmonton das kanadische Duell mit 3:2 nach Penaltyschießen. (Zum Bericht)

- Australian Open: Siegemund scheitert in Runde 2

Laura Siegemund ist zwei Tage nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in Melbourne in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag Hsieh Su-Wei (Taiwan/Nr. 28) nach 1:33 Stunden 3:6, 4:6. (Zum Bericht)

- DVV-Team mit machbarer EM-Gruppe

Die deutschen Volleyballer haben bei der Gruppen-Auslosung für die Europameisterschaft (12. bis 29. September) ein machbares Los erwischt. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani trifft in der Gruppe B auf Co-Gastgeber Belgien, den zweimaligen Titelträger Serbien, die Slowakei, Spanien und Österreich. (Zum Bericht)

- Bamberg verpatzt Perego-Debüt

Brose Bamberg hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Federico Perego verloren. Am elften Spieltag der Champions League unterlag der neunmalige deutsche Meister beim litauischen Klub BC Lietkabelis 67:84 (32:45) und verpasste den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 16. (Zum Bericht)

- ALBA zittert sich zum zweiten Sieg

ALBA Berlin hat in der Zwischenrunde des EuroCups einen weiteren Sieg eingefahren. Der deutsche Basketball-Vizemeister setzte sich beim litauischen Vizemeister Rytas Vilnius in einer umkämpften Partie mit 94:86 (33:36, 79:79) nach Verlängerung durch und feierte den zweiten Erfolg im dritten von sechs Spielen. (Zum Bericht)

- Ronaldo feiert ersten Titel mit Juve

Cristiano Ronaldo hat seinen ersten Titelgewinn mit Juventus Turin gefeiert. Durch einen Treffer des portugiesischen Topstars (61.) gewann Juve den im saudi-arabischen Dschidda ausgetragenen italienischen Supercup gegen den AC Mailand mit 1:0 (0:0). (Zum Bericht)

- Rennen in Ruhpolding findet statt

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding findet nach langem Hin und Her statt. Am Mittwochabend kam die finale Zustimmung zur Austragung der Veranstaltung. (Zum Bericht)

- MTV wendet erste Niederlage ab

Allianz MTV Stuttgart bleibt in der Volleyball-Bundesliga weiter das Maß aller Dinge. (Spielplan der Frauen-Bundesliga)

Der Tabellenführer setzte sich am 11. Spieltag mit 3:2 beim SC Potsdam durch, tat sich dabei aber überraschend schwer und stand zwischenzeitlich am Rande der ersten Saisonniederlage. (Zum Bericht)

- Drama! Atletico fliegt aus Pokal

Atletico Madrid ist überraschend im Achtelfinale der spanischen Pokals ausgeschieden.

Der zehnmalige Gewinner der Copa del Rey kam im Rückspiel im heimischen Estadio Wanda Metropolitano gegen den FC Girona nur zu einem 3:3 (1:1) und verabschiedete sich nach dem 1:1 im ersten Duell aus dem Wettbewerb. Girona erreichte erstmals in der Klub-Geschichte das Pokal-Viertelfinale. (Zum Bericht)

- Deutschland trifft auf Spanien

Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde auf Europameister Spanien.

Der ehemalige Weltmeister löste das Ticket für die zweite Turnierphase durch ein 32:21 (13:12) in München gegen Mazedonien. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Zverev gegen Franzosen gefordert

Nachdem Alexander Zverev lange um seine Teilnahme an den Australian Open zittern musste, nahm er die Hürde in der ersten Runde gegen Aljaz Bedene ohne Probleme. In der zweiten Runde bekommt es die deutsche Nummer eins nun mit dem Franzosen Jeremy Chardy zu tun. (Australian Open: Alexander Zverev - Jeremy Chardy, ab 9 Uhr im LIVETICKER)

- Dahlmeier-Comeback bei Sprint in Ruhpolding

Wegen anhaltender Schneefälle wurde der für Mittwoch angesetzte Herren-Sprint in abgesagt und auf Donnerstagvormittag verschoben (Biathlon: Sprint der Herren aus Ruhpolding, ab 11.15 Uhr im LIVETICKER). Damit erleben die Fans in der Chiemgau Arena gleich zwei Rennen an einem Tag. Im Anschluss nehmen die Damen um Rückkehrerin Laura Dahlmeier ihr Rennen über 7,5 km auf. (Biathlon: Sprint der Damen, ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

- Deutschland und Frankreich im Fernduell um Gruppensieg

Der Einzug in die Hauptrunde ist bereits geschafft, nun geht es für die deutschen Handballer im Fernduell mit Frankreich nur noch um den Gruppensieg. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Serbien (Handball-WM: Deutschland – Serbien, ab 18 Uhr im LIVETICKER), die ihrerseits noch auf den Einzug in die Zwischenrunde hoffen.

- DEG will nach Derbysieg nachlegen

Nach dem Prestige-Sieg im DEL Winter Game gegen Rhein-Rivale Kölner Haie steht für die Düsseldorfer EG bereits am heutigen Donnerstag das nächste Spiel auf dem Programm. Zum Auftakt des 40. Spieltags gastieren die Straubing Tigers im ISS Dome. (DEL: Düsseldorfer EG – Straubing Tigers, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Barca muss Rückstand aufholen

Heiße Partie für den FC Barcelona: Im heimischen Camp Nou empfangen die Katalanen UD Levante zum Achtelfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Das Hinspiel verlor das Team von Trainer Ernesto Valverde mit 1:2. Lionel Messi und Co. müssen also einem Rückstand nachlaufen. Es wird spannend. (Copa del Rey: FC Barcelona - UD Levante ab 21.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Kingsley Coman ist nach langer Verletzungspause wieder zurück. Bayern-Coach Niko Kovac singt ein Loblied auf den Flügelflitzer.