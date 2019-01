Am Sport-Samstag rollt in der Bundesliga der Ball.

Borussia Dortmund will mit einem Sieg gegen Hannover 96 den Druck auf den FC Bayern München erhöhen. Auch Borussia Mönchengladbach steht vor einer Pflichtaufgabe.

In Kitzbühel steht nach der gestrigen Abfahrt der Slalom der Herren auf dem Programm.

Der WM-Traum der deutschen Handballer ist geplatzt. Gegen Norwegen verpasst das DHB-Team den Einzug ins Finale.

Das ist passiert

- Handball: Deutschland verpasst WM-Finale

Der Titeltraum ist geplatzt, das Wintermärchen bleibt ohne goldenes Happy End: Die deutschen Handballer unterlagen Norwegen im WM-Halbfinale in Hamburg 25:31 (12:14) und kämpfen am Sonntag (14.30 Uhr im LIVETICKER) im Spiel um Platz drei gegen Rekordweltmeister Frankreich um die erste WM-Medaille seit dem legendären Goldcoup 2007. Bester Werfer bei der ersten Turnierniederlage der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop war Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Toren. Der starke Fabian Böhm erzielte sechs Treffer, doch am Ende gewann Norwegen verdient. (Zum Bericht)

- Handball: Dänemark stürmt ins WM-Finale

Co-Gastgeber Dänemark greift nach seinem ersten WM-Gold. Der Handball-Olympiasieger bezwang Titelverteidiger Frankreich im Halbfinale in Hamburg überraschend deutlich 38:30 (21:15) und kämpft nach den Finalniederlagen 1967, 2011 und 2013 am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) im Endspiel in Herning gegen Norwegen um den ersten WM-Titel. Bester Werfer des zweimaligen Europameisters beim neunten Sieg im neunten Spiel war der furios aufspielende Superstar Mikkel Hansen mit zwölf Toren. (Zum Bericht)

- Ligue1: Ex-Coach wird Nachfolger von Henry

Der abstiegsbedrohte französische Erstligist AS Monaco hat Leonardo Jardim dreieinhalb Monate nach dessen Entlassung beim Vizemeister als Trainer zurückgeholt. Der 44-Jährige beerbt seinen am Donnerstagabend freigestellten Nachfolger Thierry Henry. (Zum Bericht)

- Schalke holt schmerzhaften Punkt in Berlin

Schalke 04 hat seinen leichten Aufwärtstrend auch im "Eisschrank" von Berlin fortgesetzt. Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt erkämpfte sich das Team von Trainer Domenico Tedesco im Auswärtsspiel bei Hertha BSC ein 2:2 (2:2) und holte damit den siebten Punkt aus den letzten drei Spielen. Unterbrochen wurde der Spielfluss von einigen verletzungsbedingten Pausen - mit harten Folgen für die Schalker: Mit Alessandro Schöpf, Benjamin Stambouli und Steven Skrzybski verletzten sich gleich drei Gäste-Profis. (Zum Bericht)

- DEL: Adler patzen- München holt auf

Die Erfolgsserie von Spitzenreiter Adler Mannheim in der DEL ist gerissen. Erstmals nach acht Siegen musste der Ex-Meister durch ein 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Straubing Tigers wieder als Verlierer vom Eis. Verfolger und Titelverteidiger Red Bull München feierte gegen Kellerkind Iserlohn Roosters mit einem 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) seinen sechsten Erfolg nacheinander und verkürzte seinen Rückstand auf die Kurpfälzer auf nur noch sieben Punkte. (Zum Bericht)

- NFL. Schiri-Skandal hat Folgen - NFL spricht Strafe aus

Es war DER Aufreger bei der Niederlage der New Orleans Saints im Championship Game der NFC gegen die Los Angeles Rams! Im vierten Viertel räumte Nickell Robey-Coleman von den Rams Saints-Receiver Tommylee Lewis kurz vor Schluss heftig ab und verhinderte so den Catch. Aber es flogen keine Flaggen. Für die Referees auf dem Feld war die Aktion sauber und gemäß des Regelwerks. Eine Fehlentscheidung. Laut Adam Schefter von ESPN verurteilte die NFL Robey-Coleman nun zu einer Geldstrafe von 26.739 US-Dollar wegen eines illegalen Helm-gegen-Helm-Hits gegen eben jenen Tommylee Jones. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Können Dortmund und Gladbach den Druck auf die Bayern erhöhen?

Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach stehen am 19. Spieltag der Bundesliga vor Pflichtaufgaben. Der BVB empfängt Hannover 96, Gladbach hat den FC Augsburg zu Gast. Außerdem gastiert Nürnberg in Mainz, Hoffenheim in Freiburg und Leverkusen in Wolfsburg. (Bundesliga ab 15.30 Uhr im Konferenz-Ticker). Im Topspiel duelliert sich Werder Bremen mit Eintracht Frankfurt. (Werder Bremen - Eintracht Frankfurt ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Osnabrück will Tabellenführung festigen

Auch in der 3. Liga rollt der Ball an diesem Wochenende wieder. Spitzenreiter VfL Osnabrück will im Heimspiel gegen den SV Meppen die Tabellenführung festigen. Der 1. FC Kaiserslautern hat Sonnenhof Großaspach zu Gast. (3. Liga ab 14 Uhr im Konferenz-Ticker)

- Handball-WM: Spanien kämpft um Teilnahme an Olympia-Quali

Am Tag vor dem WM-Finale stehen zwei Platzierungsspiele an. Während es im Spiel um Platz 5 lediglich um einen versöhnlichen WM-Abschluss geht, geht es im Spiel um Platz 7 um wesentlich mehr. Denn die Mannschaften auf den Plätzten 2-7 sind berechtigt, an den Olympia-Qualifikationsturnieren im April 2020 teilzunehmen. Lediglich der Weltmeister ist direkt für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. (Handball-WM: Spanien - Ägypten ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: Verfolgung in Antholz

Beim Biathlon-Weltcup in Antholz stehen die Verfolgungsrennen an. Bei den Damen geht Laura Dahlmeier aus aussichtsreicher Position ins Rennen und jagt die Podestränge (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Die Herren benötigen eine epische Aufholjagd (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Super-G der Damen in Garmisch - Slalom der Herren in Kitzbühel

Auch am Tag nach der spektakulären Abfahrt auf der Streif ist im alpinen Skisport einiges geboten. Bei den Damen wollen Viktoria Rebensburg und Co. im Super-G in Garmisch-Partenkirchen angreifen (ab 10 Uhr im LIVETICKER), bei den Herren steht der Slalom in Kitzbühel an (ab 9.30 Uhr im LIVETICKER).

- Australian Open: Damen-Finale zwischen Kvitova und Osaka

Im Finale der Damen trifft am Samstag die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova auf die aktuelle US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Im Endspiel steht jedoch nicht nur der erste Grand-Slam-Titel der Saison, sondern auch die Führung in der Weltrangliste auf dem Spiel. Kvitova oder Osaka lösen am Montag die Rumänin Simona Halep an der Spitze ab. (Australian Open: Finale der Damen ab 9.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Boxen: Casting "SPORT1: The Next Rocky"

Zum Countdown auf die Box-Gala mit Vincent Feigenbutz und dem Finale von "SPORT1: The Next Rocky" gibt es einen ausführlichen Rückblick auf die Box-Castingshow zu sehen. Über 150 Box-Talente hatten sich Anfang August bei SPORT1 beworben, 15 von Ihnen wurde zum Casting ins Münchner Boxwerk eingeladen, wo sie sich der SPORT1 Jury mit Tobias Drews, Graciano Rocchigiani, Nick Trachte und Andreas Selak präsentierten. Es flossen Blut, Schweiß und Tränen, bevor am Ende des anschließenden Bootcamps die vier Halbfinalisten feststanden. (ab 20 Uhr im Free-TV und im Stream)

- Boxen: Kampfabend aus Karlsruhe

Der Auftakt ins neue Box-Jahr hat es in sich, denn bei der heutigen Box-Gala von Team Sauerland in Rheinstetten bei Karlsruhe steigt Lokalmatador Vincent Feigenbutz in den Ring. Der 23-Jährige hat gegen den starken Polen Przemyslaw Opalach ein Heimspiel und will sich mit einer überzeugenden Vorstellung für einen WM-Fight der großen Verbände im Super-Mittelgewicht empfehlen. Im Vorfeld des Hauptkampfes geht das Finale der Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" über die Bühne. Im entscheidenden Duell um den Sieg und einen Profi-Boxvertrag stehen sich Enis Agushi aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Serdar Kurun aus Hannover gegenüber. SPORT1 zeigt den Kampfabend ab 21 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM.

Das Video-Highlight

Die DHB-Auswahl verliert das WM-Halbfinale mit 25:31 gegen Norwegen. Kaptiän Uwe Gensheimer gibt einen emotionalen Einblick in seine Gefühlswelt nach dem Aus bei der Heim-WM.