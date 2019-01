Das Ende des Transferfensters hat den Fußball im Griff, auch in der Bundesliga tut sich noch so einiges.

Die deutschen Skispringer brauchen ab der Saison 2019/20 einen neuen Trainer. Werner Schuster hört nach der laufenden Saison auf.

Am Abend schließt der 1. FC Köln den Zweitliga-Spieltag ab. Real Madrid will in der Copa del Rey weiterkommen.

Zudem tut sich am Deadline Day einiges auf dem Transfermarkt. Dazu alle Infos im SPORT1-Transferticker.

Das ist passiert

-Transfermarkt: Kagawa sagt Hannover ab

Der Wechsel von Shinji Kagawa zu Hannover 96 ist geplatzt.

Hannovers Präsident Martin Kind bestätigte das der Deal geplatzt ist am Donnerstagabend. Damit wechselt der Japaner wohl zu Besiktas Istanbul. (Zum Bericht)

-Transfermarkt: FCA holt Oxford

Der FC Augsburg hat spektakulären Ersatz für den suspendierten Innenverteidiger Martin Hinteregger gefunden. Der FCA hat sich mit West Ham United über einen Wechsel von Reece Oxford auf Leihbasis verständigt.

- Skispringen: Schuster hört auf

Werner Schuster hört zum Saisonende nach elf Jahren als Skisprung-Bundestrainer auf. Dies gaben der Österreicher und der Deutsche Skiverband auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag in Oberstdorf bekannt. Schuster, dessen Vertrag im Frühjahr ausläuft, war zuletzt mit einem Wechsel in sein Heimatland in Verbindung gebracht worden. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayern ohne Robbery

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac verzichtet beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen weiter auf seine Altstars Franck Ribery und Arjen Robben. "Sie haben gut trainiert, man merkt aber, dass sie Nachholbedarf haben. Ich glaube nicht, dass das fürs Wochenende reichen wird. Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Kovac am Donnerstag. (Zum Bericht)

- Bundesliga: BVB bangt um Piszczek

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag möglicherweise auf Lukasz Piszczek verzichten. "Er ist falsch aufgekommen und hat ein paar Probleme. Ich kann heute nicht sagen, ob er spielen kann. Er hat Probleme am Fuß", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Frankfurt holt Hinteregger

Eintracht Frankfurt hat den beim Ligarivalen FC Augsburg suspendierten Profi Martin Hinteregger verpflichtet. Der österreichische Nationalspieler kommt auf Leihbasis zum DFB-Pokal-Sieger und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. (Zum Bericht)

- Guardiola sauer wegen Matondo-Wechsel

Mit Rabbi Matondo hat Manchester City ein weiteres Talent verloren. Der 18 Jahre alte Flügelflitzer, der dem Angriffsspiel des FC Schalke mehr Tempo verleihen soll, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. ManCity-Trainer Pep Guardiola reagierte mit Unverständnis auf den Transfer. (Zum Bericht)

- Davis Cup: Zverev bestreitet zweites Einzel

Spitzenspieler Alexander Zverev bestreitet für die deutsche Davis-Cup-Mannschaft beim Erstrundenduell in Frankfurt gegen Ungarn das zweite Einzel. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Der Weltranglistendritte ist am Freitag großer Favorit gegen Peter Nagy, der zurzeit nicht über ein ATP-Ranking verfügt. Die erste Partie bestreiten Philipp Kohlschreiber und Zsombor Piros. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Union empfängt Köln

Der erste Spieltag des Jahres 2019 in der 2 Bundesliga verabschiedet sich mit einem echten Topspiel. Der 1. FC Union Berlin empfängt den 1. FC Köln. (2. Bundesliga: Union Berlin - 1. FC Köln, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Beide Teams kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga - mit aktuell besseren Karten für die Kölner. Das Team von Trainer Markus Anfang hat in der Winterpause noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Florian Kainz und Johannes Geis wechselten an den Rhein, zudem holten die Kölner Anthony Modeste aus China zurück.

- Copa del Rey: Real will Halbfinale klarmachen

Real Madrid gastiert im Viertelfinal-Rückspiel der Copa del Rey beim FC Girona. Das Hinspiel gewannen die Königlichen mit 4:2. Damit ist das Halbfinale zum Greifen nah. (Copa del Rey: FC Girona - Real Madrid ab 21.30 Uhr im LIVETICKER)

- Coppa Italia: Inter trifft auf Lazio

Inter Mailand empfängt Lazio Rom zum Viertelfinale des italienischen Pokals. Hier heißt es: alles oder nichts. (Coppa Italia: Inter Mailand - Lazio Rom ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Tigers gegen Pinguins

Am 44. Spieltag sind die Fischtown Pinguins bei den Straubing Tigers zu Gast. (DEL: Straubing Tigers - Fischtown Pinguins ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl

Jadon Sancho zeigt im Trainingsspiel des BVB einen unfassbaren Move. Wenn er den so mal in der Bundesliga auspacken würde...