Auch wenn die Bundesliga derzeit in der Winterpause ist, gibt es dennoch an diesem Sonntag ein packendes Sport-Programm.

So steht der Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf an und in der NFL werden die letzten Playoff-Tickets vergeben. Und natürlich heißt es auch heute wieder Darts, Darts, Darts!

Wenn einen Tag vor Silvester die Pfeile im Ally Pally fliegen, weiß jeder Darts-Fan was ansteht: Die Kämpfe um das Finale am Neujahrstag!

Zudem gibt es Eishockey und Basketball LIVE im TV auf SPORT1 und in der Premier League steht Pep Guardiola mit Manchester City gehörig unter Druck.

Das ist passiert

Darts-WM: Van Gerwen macht Traum-Halbfinale perfekt

Superstar Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally das Traum-Halbfinale perfekt gemacht. MvG ließ seinem Gegner Ryan Joyce mit 5:1 keine Chance und trifft nun in der Runde der letzten Vier auf Gary Anderson. Dieser hatte sich zuvor ebenfalls relativ locker mit 5:2 gegen Dave Chisnall durchgesetzt. Das andere Halbfinale bestreiten Nathan Aspinall und Michael Smith. (Zum Bericht)

Premier League: Liverpool mit Kantersieg gegen Arsenal

Der FC Liverpool ist in der Premier League weiter nicht zu stoppen und bleibt auch im 20. Spiel der Saison ungeschlagen. Mit einer Machtdemonstration, die ihresgleichen suchte, fertigte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den völlig überforderten FC Arsenal mit 5:1 ab und baute ihren Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger aus Tottenham auf neun Punkte aus. Die Spurs hatten am Mittag überraschend mit 1:3 gegen Aufsteiger Wolverhampton Wanderers verloren. (Zum Bericht)

Biathlon: Björndalen bei Abschied auf Podest

Die deutschen Biathleten haben bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen einen Sieg nur knapp verpasst. Beim letzten Rennen des vor mehr als einem halben Jahr zurückgetretenen Olympiasiegers Ole Einar Björndalen liefen Simon Schempp und Franziska Preuß vor 46.142 Zuschauern in der Schalker Fußballarena mit 1,2 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Der Sieg ging an die Italiener Dorothea Wierer und Lukas Hofer. Sprint-Weltmeister Benedikt Doll und Denise Herrmann landeten hinter Björndalen und Ehefrau Darja Domratschewa auf Rang vier. (Zum Bericht)

Tennis: Deutschland siegt zum Auftakt in Hopman-Cup

Angelique Kerber und Alexander Zverev bescheren dem deutschen Team einen Traumstart in den Hopman Cup in Australien. Zum Auftakt gewinnt Deutschland gegen Spanien mit Garbine Muguruza und David Ferrer. (Zum Bericht)

NBA: Harden setzt historische Marke

Beim 108:104-Sieg der Houston Rockets bei den New Orleans Pelicans war James Harden einmal mehr der überragende Spieler und trug sich mit seinen 41 Punkten in die Geschichtsbücher der NBA ein. "The Beard" kam im fünften Spiel in Serie auf über 35 Punkte, was zuletzt dem mittlerweile 80-Jährigen Oscar Robertson gelang. (Zum Bericht)

College Football: Alabama und Clemson im Finale

Schon zum dritten Mal treffen Alabama und Clemson im Showdown um den Titel im College Football aufeinander. Alabama setzte sich gegen Oklahoma durch, Clemson schlug Notre Dame. Das Finale steigt Anfang Januar in Kalifornien. (Zum Bericht)

Eishockey: Ice Tigers erreichen Spengler-Cup-Halbfinale

Die Thomas Sabo Ice Tigers haben beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos durch ihren ersten Sieg im laufenden Turnier das Halbfinale erreicht. Die Franken gewannen gegen das russische Spitzenteam HK Metallurg Magnitogorsk 3:1. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel des ältesten Eishockey-Turniers der Welt am Silvestertag bietet sich Spengler-Cup-Debütant Nürnberg gegen das Team Canada am Sonntag (15.10 Uhr) die Chance zur Revanche für die 2:6-Vorrundenniederlage am vergangenen Freitag. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Skispringen: Der Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Das Warten hat ein Ende: In Oberstdorf steht der Auftakt zur 67. Vierschanzentournee an. Die Qualifikation gewann der Österreicher Stefan Kraft vor Topfavorit Ryoyu Kobayashi. Die deutschen Hoffnungen ruhen besonders auf Karl Geiger. (Vierschanzentournee: Der Auftakt in Oberstdorf ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Premier League: Kann City den Spurs-Patzer nutzen?

Während der FC Liverpool am Samstag mit einer Machtdemonstration die Tabellenführung ausbaute, musste Tottenham Federn lassen. Am Sonntag bietet sich daher die Chance für Manchester City wieder auf Rang 2 zu rücken. Die Citizens sind beim Klub von Ralph Hasenhüttl zu Gast. (Premier League: FC Southampton - Manchester City ab 15.15 Uhr im LIVETICKER)

NFL: Drama am letzten Spieltag der Regular Season?

Der 17. und damit letzte Spieltag der Regular Season steht am Sonntagabend auf dem Programm und alle 32 Franchises sind gefordert. Die wohl spannendste Frage am Sonntagabend betrifft die Philadelphia Eagles. Schafft es der Super-Bowl-Sieger noch in die Playoffs, oder muss Philly vorzeitig die Koffer für den Urlaub packen? Die Chancen für die Eagles stehen denkbar schlecht. Für Philadelphia gibt es nur ein einziges Szenario, mit dem der Einzug in die Playoffs möglich wäre. (NFL: Der 17. Spieltag ab 19 Uhr in den LIVESCORES)

Das müssen Sie heute sehen

Zum Jahresabschluss gibt es ein Best of der Hinrunde mit den heißesten Diskussionen und besten Sprüchen zu sehen. Erleben Sie noch einmal alle Aufreger-Themen der Hinrunde und die dazugehörige Diskussion.

"Game On" im "Ally Pally": Heute stehen bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace die beiden Halbfinals auf dem Programm.

Am 13. Spieltag der easyCredit Basketball-Bundesliga hat s.Oliver Würzburg die EWE Baskets aus Oldenburg zu Gast. Die Norddeutschen gehen nach einem gelungenen Saisonstart als Favorit auf das Parkett. Das letzte Duell in der Vorsaison zwischen beiden Teams ging allerdings mit 93:80 klar an die Würzburger.

Zum Jahresabschluss treffen in der DEL die Grizzlys Wolfsburg und der EHC Red Bull München aufeinander. Nach dem Weggang von Erfolgscoach Pavel Gross ist eine Finalteilnahme für die Wolfsburger in weiter Ferne. Selbst der Einzug in die Playoffs scheint für die Grizzyls in dieser Saison außer Reichweite zu sein. Der EHC ist dagegen erneut in der Spitzengruppe zu finden und daher heute klarer Favorit.

Michael van Gerwen gelingt bei der Darts-WM souverän der Sprung unter die letzten Vier. Nach dem Viertelfinale lästert er über Gegner Ryan Joyce und bezeichnet die Partie als "langweilig".