Vor dem Jahreswechsel geht es beim Sport noch einmal rund.

Bei der Darts-WM im Alexandra Palace stehen die Achtelfinals an. Der amtierende Weltmeister Rob Cross bekommt es mit Luke Humphries zu tun.

Auch im Wintersport ist Spannung geboten. Viktoria Rebensburg will beim Riesenslalom am Semmering erneut aufs Podest fahren. Josef Ferstl trägt die deutschen Hoffnungen bei der Abfahrt in Bormio.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Handball: Kiel schlägt Löwen im Krimi-Kracher

Liga-Kracher gewonnen, WM-Lust geschürt: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason besiegte in einem hochklassigen Verfolgerduell den Vizemeister mit 31:28 (16:15) und verabschiedete sich mit dem 15. Ligaerfolg in Serie als Tabellenzweiter in die sechswöchige WM-Pause. (Zum Bericht)

- ALBA erobert Platz zwei zurück

Vizemeister Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Nach dem Triumph über Doublesieger Bayern München (78:70) im Viertelfinale des BBL-Pokals feierte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Donnerstag beim 108:96 (54:49) gegen die Giessen 46ers das nächste Erfolgserlebnis. (Zum Bericht)

- Boathlon: Zwei Deutsche sagen für Schalke ab

Der frühere Weltmeister Erik Lesser und Vanessa Hinz haben aus gesundheitlichen Gründen für die Biathlon World Team Challenge am 29. Dezember auf Schalke abgesagt. Lesser wird durch Sprint-Weltmeister Benedikt Doll ersetzt, für Hinz startet Franziska Preuß. (Zum Bericht)

- NBA: LeBron muss wohl länger pausieren

Nach Informationen von ESPN muss Superstar LeBron James doch länger pausieren als zunächst angenommen. Der Small Forward hatte sich beim Sieg gegen die Golden State Warriors Mitte des dritten Viertels eine Verletzung zugezogen. Eine anschließende MRT-Untersuchung bestätigte die Diagnose Leistenzerrung. Anders als zunächst angenommen, muss King James wohl doch mehrere Spiele pausieren. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Anderson zittert sich ins Viertelfinale

Superstar Gary Anderson hat sich bei der Darts-WM 2019 der PDC in einem hochspannenden Duell das erste Ticket für das Viertelfinale gesichert. Im bislang besten Match dieser Weltmeisterschaft setzte sich der Schotte am Ende denkbar knapp mit 4:3 gegen den 20 Jahre jüngeren Chris Dobey durch, der eine erstklassige Vorstellung gegen den zweimaligen Champion zeigte.

Michael van Gerwen hat sich im Achtelfinale gegen Adrian Lewis durchgesetzt. Der Niederländer (Weltmeister 2014 & 2017) gewann gegen den Weltmeister von 2011 und 2012 mit 4:2. "Mighy Mike" spielte einmal mehr einen extrem hohen Drei-Darts-Average von 107,47 Punkten, bei dem "Jackpot" selbst mit durchschnittlich starken 100,81 Zählern nicht mithalten konnte.

Auch Benito van de Pas hat den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der 25 Jahre alte Niederländer setzte sich mit 4:2 gegen Toni Alcinas durch. Der Spanier hatte zuvor in seinem Zweitrundenmatch den an Nummer drei gesetzten Peter "Snakebite" Wright aus dem Turnier geworfen. (Zum Bericht)

- Harden überragt bei Sieg gegen Celtics

James Harden führt die Houston Rockets gegen die Boston Celtics zum neunten Heimsieg in Serie. Beim 127:113-Erfolg gelangen dem Superstar im achten Spiel in Serie mehr als 30 Zähler und zum sechsten Mal hintereinander über 35 Punkte. Auf Seiten der Celtics kam Daniel Theis zu rund 18 Minuten Spielzeit in denen er sechs Zähler und vier Rebounds verzeichnen konnte. (Zum Bericht)

- Lakers verlieren ohne James

Ohne den verletzten LeBron James kassieren die Los Angeles Lakers eine knappe Niederlage. Gegen die Sacramento Kings unterlagen die Lakers in einem ausgeglichenen Spiel letztendlich mit 116:117. Dabei entschied Bogdan Bogdanovic das Spiel mit einem verwandelten Dreier rund eine Sekunde vor dem Ende zugunsten der Gastgeber. (Zum Bericht)

- Draisaitl trifft bei Oilers-Pleite

Die Edmonton Oilers müssen im Kampf um die Playoffs einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Trotz eines Tors von Leon Draisaitl gab es gegen die Vancouver Canucks eine 2:4-Niederlage. Dagegen konnten Dominik Kahun und Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit ihren Teams Siege feiern. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Ski Alpin: Rebensburg will erneut aufs Podest

Die Skistars greifen wieder ins Geschehen ein. Bei den Damen steht am Semmering der Riesenslalom (Ski Alpin: Riesenslalom am Semmering ab 10.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm. Viktoria Rebensburg möchte nach ihrem zweiten Platz im Riesenslalom von Courchevel auch in Niederösterreich aufs Podium fahren. Die Männer fahren im italienischen Bormio die Abfahrt (Ski Alpin: Abfahrt in Bormio ab 11.30 Uhr im LIVETICKER). Die größten deutschen Hoffnungen ruhen auf Josef Ferstl. Neben Ferstl gehen auch Christof Brandner, Klaus Brandner, Josef Ferstl, Andreas Sander, Manuel Schmid und Dominik Schwaiger in der Abfahrt an den Start.

- DEL: Mannheim will Patzer gut machen

In der DEL steht der 33. Spieltag an. Die Adler Mannheim wollen ihren Patzer gegen Schlusslicht Schwenningen wieder gut machen. Dazu soll ein Sieg bei den Krefeld Pinguinen her (DEL: Krefeld Pinguine - Adler Mannheim ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Der EHC Red Bull München empfängt die Eisbären Berlin (DEL: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball: München in der EuroLeague gefordert

Für die Basketballer vom FC Bayern München steht das letzte Heimspiel des Jahres an. In der EuroLeague sind die Münchner gegen den Serienmeister Montenegros, Buducnost Podgorica, gefordert (ab 20.30 Uhr). Zum Abschluss der Hinrunde in der Königsklasse könnten die Münchner bei einem Erfolg mit einer positiven Bilanz in die Rückserie gehen. Beendet ist das Jahr für die Bayern aber noch nicht. Am Sonntag steht noch die schwere Auswärtspartie beim aktuellen BBL-Tabellenzweiten Bamberg an (BBL: Brose Bamberg - FC Bayern München ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: Achtelfinale mit Cross und Lewis

"Game On" im Ally Pally: Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht.

Am Freitag stehen die Achtelfinals auf dem Programm (ab 13.30 Uhr und ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Am Nachmittag duellieren sich Nathan Aspinall und Devon Petersen, am Abend kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen des amtierenden Weltmeisters Rob Cross und Luke Humphries.

Das Video-Schmankerl