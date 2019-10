Vom 27. September bis zum 6. Oktober blickt die Leichtathletik-Welt gespannt nach Doha!

Zum 17. Mal treffen sich die besten Athleten der Welt, um in 49 Disziplinen die neuen Weltmeister zu küren. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat insgesamt 71 Athleten für die Veranstaltungen gemeldet.

Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe und WM-Debütant Bo Kanda Lita Baehre stehen im Stabhochsprung-Finale. "Dass ich es packen werde, war ich mir sicher. Aber ich habe schon gemerkt, dass mein Adrenalin nach oben geht", beschrieb Holzdeppe seine Gefühlslage.

Hussong hofft auf Medaille

Für seinen 20-Jährigen Kollegen ist die WM damit schon jetzt ein Erfolg: "Ich habe hier sehr viel mitgenommen. Jetzt bin ich im Finale - also weitermachen", gab er selbst die Marschroute vor. Zwar wird Edelmetall für das Duo schwierig, allerdings könnte die Medaillenentscheidung trotzdem zu einem wahren Highlight werden. Mit Armand Duplantis, Renaud Lavillenie, Sam Kendricks und Piotr Lisek stehen vier Athleten im Finale, die sich wohl einen Wettkampf der Extraklasse liefern werden.

Hoffnungen auf eine Medaille darf sich Speerwerferin Christin Hussong machen. "Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß", sagte die 25-Jährige aus Zweibrücken im Vorfeld: "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu." Im Vorjahr feierte Hussong mit dem EM-Titel in Berlin ihren größten Karriereerfolg. Mit den 66,59 m von ihrem Diamond-League-Sieg in Lausanne liegt sie an Position fünf der Jahresweltbestenliste.

Die Wettkämpfe am 5. Tag der Leichtathletik-WM:

Vorkämpfe

ab 15.30 Uhr: Hammerwurf (Männer, Qualifikationsgruppe A)

ab 15.35 Uhr: 400 Meter (Männer, Vorläufe)

ab 15.50 Uhr: Hochsprung (Männer, Qualifikation)

ab 16.30 Uhr: 400 Meter Hürden (Frauen, Vorläufe)

ab 17.00 Uhr: Hammerwurf (Männer, Qualifikationsgruppe B)

ab 17.15 Uhr: 3000 Meter Hindernis (Männer, Vorläufe)

ab 19.50 Uhr: 400 Meter (Frauen, Halbfinals)

ab 20.35 Uhr: 200 Meter (Frauen, Halbfinals)

Entscheidungen

ab 19.05 Uhr: Stabhochsprung (Männer)

ab 20.20 Uhr: Speerwurf (Frauen)

ab 21.10 Uhr: 800 Meter (Männer)

ab 21.40 Uhr: 200 Meter (Männer)

Hier finden Sie den kompletten Zeitplan der Leichtathletik-WM 2019

So können Sie die Leichtathletik-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF

Stream: sportschau.de, zdf.de/sport

Ticker: SPORT1.de